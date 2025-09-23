Τραυματιοφορείς που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Υγείας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για άμεσες προσλήψεις προσωπικού και για την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στο σημείο βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θέλησε να τους ευχαριστήσει, αρχικά, για την προσπάθεια και το έργο που επιτελούν, αλλά και για να τους πει ότι τα αιτήματά τους δρομολογούνται.

«Κατ’ αρχάς κατέβηκα για να σας πω ένα “ευχαριστώ” για τη δουλειά που κάνετε στα νοσοκομεία. Πολλοί νομίζουν ότι οι τραυματιοφορείς είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αλλά χωρίς τραυματιοφορείς τα νοσοκομεία δεν δουλεύουν. Όπως ξέρετε, με την κυρία Κεραμέως κάναμε το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και προκηρύξαμε πεντακόσιους», πρόσθεσε.

«Ξέρω ότι έχετε το αίτημα αλλαγής του καθηκοντολογίου. Έχουμε μιλήσει αρκετά γι’ αυτό, θα ανακοινώσω σύντομα αποφάσεις», σημείωσε ο υπουργός Υγείας, ενώ σε ό,τι αφορά τα άλλα, βασικά αιτήματα των τραυματιοφορέων, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εξέτασης του αιτήματος για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ), και πως γίνονται διαρκώς προσπάθειες για ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό.

Από την πλευρά τους, οι συγκεντρωμένοι -στο σημείο- τραυματιοφορείς, ανέλυσαν τα αιτήματά τους που είναι οι άμεσες προσλήψεις μονίμων για να ενισχυθεί όπως είπαν το «γερασμένο προσωπικό», καθώς και η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.

«Έχουμε αποδεκατιστεί σαν τραυματιοφορείς. Έχουν να γίνουν διορισμοί μόνιμου προσωπικού δεκατρία χρόνια και βάλε. Προσπαθούν να έχουν έναν άνθρωπο να τραβήξει μόνος του έναν ασθενή που είναι 130 – 140 κιλά, με τα σεντόνια, από τον αξονικό στο φορείο, από το φορείο στον αξονικό, από το κρεβάτι στους διαδρόμους. Μόνος, χωρίς καμία βοήθεια», ανέφερε ο Γεώργιος Τζώρτζης, τραυματιοφορέας και εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΝΙΜΤΣ.

«Έχουν κρεμάσει και τα χέρια και τα πόδια και είμαστε όλοι πάνω των 50 ετών. Γερασμένο προσωπικό. Προσλήψεις δεν γίνονται. Τι θέλει το κράτος; Θέλει να αποδεκατίσει τη Δημόσια Υγεία; Να σκοτώσει τα κρατικά νοσοκομεία και μαζί με αυτά όλους όσοι είναι μέσα και δουλεύουν; Να μας εκμηδενίσει; Αυτό προσπαθεί. Πού ακούστηκε; Τραυματιοφορέας να μην είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά! Που είναι μέσα στα αίματα, στα σπασμένα πόδια από τροχαία και να μην είναι στα βαρέα», τόνισε.