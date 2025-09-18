Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής είναι κατηγορηματικά αντίθετο στη ρύθμιση που προτείνει η κυβέρνηση για τη διοίκηση της ΔΕΘ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει πως «δεν θα επιτρέψει να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ ούτε να γίνει το μέλλον της αντικείμενο συναλλαγής στο Μέγαρο Μαξίμου».

Ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτει ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ υποβαθμίζει τον ρόλο της πόλης και αλλοιώνει τον χαρακτήρα ενός θεσμού που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία και την αναπτυξιακή της προοπτική.

«Ελήφθη εν κρυπτώ, χωρίς καμία διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, και μάλιστα λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της 89ης ΔΕΘ και την ουσιαστική επιτυχία της πόλης στο ζήτημα της ανάπλασης» επισημαίνει και υπογράμμισε:

«Η ΔΕΘ δημιουργήθηκε και ισχυροποιήθηκε χάρη στη συμβολή των επιμελητηρίων, των συλλόγων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η απομάκρυνσή τους από τη διοίκηση αντικατοπτρίζει την αντίληψη της κυβέρνησης για ένα συγκεντρωτικό κράτος, που αποφασίζει ερήμην των τοπικών κοινωνιών».