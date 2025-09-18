Η Γερουσία των ΗΠΑ προχωρά σε μαζική επικύρωση δεκάδων αξιωματούχων του προέδρου Τραμπ, μετά την αλλαγή κανονισμών που επιτρέπει την ψήφιση υποψηφίων σε «πακέτα» και όχι έναν-έναν.

Την Τετάρτη οι Ρεπουμπλικάνοι ξεπέρασαν το πρώτο μεγάλο εμπόδιο και πλέον η τελική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Ανάμεσα στους 48 διορισμούς που θα εγκριθούν βρίσκεται και η τοποθέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Μαζί με την Γκίλφοϊλ, περιλαμβάνονται και άλλοι πρεσβευτές -όπως η Καλίστα Γκίνγκριτς για την Ελβετία και το Λιχτενστάιν- καθώς και άλλοι αξιωματούχοι σε αμερικανικές υπηρεσίες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι υπερασπίζονται την αλλαγή των κανόνων, λέγοντας ότι οι Δημοκρατικοί καθυστερούσαν σκόπιμα τις διαδικασίες. Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι «ναρκοθετεί» τις διαδικασίες.