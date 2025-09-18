Στη δημιουργία σημαντικών υποδομών κοινωνικής μέριμνας, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής μετά την υπογραφή ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής 20121-2027 τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), από τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά.

Πρόκειται για τρεις νέες δομές στους Δήμους Ηλιούπολης, Σαλαμίνας και Παλαιού Φαλήρου, συνολικού προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής δίνοντας έμφαση στην κοινωνική συνοχή και τη διαρκή στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών, είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που εγκρίνει τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027, για την κατασκευή ΣΥΔ για ‘Ατομα με Αναπηρία.

Αναλυτικότερα, οι νέες ΣΥΔ αφορούν:

Στον Δήμο Ηλιούπολης: Κατασκευή νέου τριώροφου κτιρίου, προϋπολογισμού 3.971.400 ευρώ, για τη στέγαση δύο μονάδων, με δικαιούχο τον αναπτυξιακό φορέα της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.»

Στον Δήμο Σαλαμίνας: Κατασκευή κτιρίου, προϋπολογισμού 1.661.600 ευρώ, για τη στέγαση μίας μονάδας, με τον παραπάνω δικαιούχο.

Στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου: Διαμόρφωση μίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, προϋπολογισμού 301.255 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο.

«Στην Περιφέρεια Αττικής δεν περιοριζόμαστε σε εξαγγελίες. Δουλεύουμε με συνέπεια και πράξεις, ώστε οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας να νιώθουν ότι έχουν τη φροντίδα και την ουσιαστική στήριξη που χρειάζονται», δήλωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς, προσθέτοντας: «Ήδη χρηματοδοτούμε 13 δομές και προχωρούμε στην κατασκευή 3 νέων, ώστε να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες. Με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης χτίζουμε ένα νέο πλαίσιο που εξασφαλίζει αξιοπρέπεια, σεβασμό και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία. Δίνουμε ασφάλεια και προοπτική σε συμπολίτες μας με αναπηρία, αλλά και σε παιδιά και εφήβους που μας έχουν περισσότερο ανάγκη και υποστηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειές τους».

Ο κ. Χαρδαλιάς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτιά της Π. ΑΤΤ. «που αξιοποιεί κοινοτικούς πόρους για ανάλογες δομές», επισημαίνοντας: «Προσωπικά θεωρώ ότι ο ρόλος της Περιφέρειας είναι βαθιά κοινωνικός. Οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που μας χρειάζονται, να διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω και να χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο και χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να δίνουμε λύσεις στις καθημερινές αγωνίες. Είναι χρέος μας απέναντι στις οικογένειες που αγωνιούν για το αύριο των παιδιών τους, αλλά και μια πράξη ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Η Περιφέρεια οφείλει να είναι παρούσα εκεί όπου χτυπά η καρδιά της κοινωνίας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Επισημαίνεται ότι οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν μικρές μονάδες φιλοξενίας για άτομα με αναπηρία, παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σε αυτές παρέχεται στέγη, διατροφή, ιατρική και κοινωνική φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν την ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση των ωφελούμενων στην κοινότητα. Στόχος είναι η κοινωνική ένταξη, η αποϊδρυματοποίηση και η αποφυγή της περιθωριοποίησης.

Ιδιαίτερα για τη ΣΥΔ στη Σαλαμίνα, η κατασκευή της σηματοδοτεί την υλοποίηση της δέσμευσης που είχε αναλάβει ο περιφερειάρχης κατά την επίσκεψή του στο νησί πριν από μερικούς μήνες.

Οι παραπάνω πράξεις εντάσσονται στο ολιστικό πρόγραμμα της Π.ΑΤΤ για την προστασία των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, καθώς ήδη χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) η λειτουργία 13 ΣΥΔ, με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ.