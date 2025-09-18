Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη νύχτα της δολοφονίας του αντιφασίστα και καλλιτέχνη της ραπ μουσικής, Παύλου Φύσσα, το 2013, ο οποίος έχασε τη ζωή του από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής. Η δίκη που ακολούθησε έφερε στο φως της δημοσιότητας πλήθος στοιχείων για τη δράση του Λαϊκού Συνδέσμου της Χρυσής Αυγής, που σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση έχει χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση. Επτά χρόνια αργότερα, το 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καταδίκασε τους ηγέτες της οργάνωσης, στέλνοντας στη φυλακή τα κορυφαία στελέχη της.

Πού βρισκόμαστε όμως σήμερα; Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη σε δεύτερο βαθμό (ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022) με ορισμένους κατηγορούμενους να έχουν ήδη εκτίσει τις ποινές τους, ενώ άλλοι παραμένουν στο εδώλιο προκειμένου να απολογηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες – κατά πάσα πιθανότητα αρχές του Οκτωβρίου. Η δε τελική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί το 2026.

Πέραν του Γιώργου Ρουπακιά που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης συν 14 χρόνια, καθώς έχει κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται (ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή), τα δύο σημαίνοντα πρόσωπα που ακόμη παραμένουν πίσω από τα κάγκελα της φυλακής είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης (η πρωτόδικη ποινή του είναι 13 χρόνια φυλάκισης συν 6 μήνες) και ο Γιάννης Λαγός (13 χρόνια φυλάκισης συν 8 μήνες). Αμφότεροι καταδικάστηκαν πρωτόδικα για ένταξη (και όχι σύσταση) σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνσή της, καθώς και για διακεκριμένη οπλοκατοχή.

Ηλίας Κασιδιάρης

Θυμίζουμε ότι προ ημερών ο ιδρυτής της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους για λόγους υγείας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα μετά, νοσηλευόταν κατά καιρούς σε νοσοκομείο, με σοβαρά προβλήματα υγείας. Να σημειωθεί ότι είχε αποφυλακιστεί πρόσκαιρα στο παρελθόν, πάλι για λόγους υγείας, αλλά με απόφαση του Αρείου Πάγου (αναιρέθηκε εκείνη που τον είχε αποφυλακίσει) επέστρεψε στη φυλακή. Την αποφυλάκισή του τώρα, αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο της Λαμίας μετά από σχετική αίτηση που είχε καταθέσει, προκαλώντας τη δημόσια αγανάκτηση της Μάγδας Φύσσα, μητέρας του δολοφονημένου νεαρού μουσικού.

Νίκος Μιχαλολιάκος

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται επίσης στην έφεση της Εισαγγελίας, που ζητά αυστηρότερες ποινές για τα ηγετικά στελέχη. Αυτό σημαίνει πως, ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι καταδίκες τους μπορεί να γίνουν βαρύτερες ή να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Σημαντική στιγμή αναμένεται να αποτελέσει, τέλος, και η αγόρευση της εισαγγελέως, η οποία, μετά τις απολογίες των κατηγορουμένων, θα καταθέσει τη δική της πρόταση για την ενοχή ή μη του καθενός ξεχωριστά.