Τον πρώτο θρησκευτικό ηγέτη κατά τη δεύτερη θητεία του αναμένεται να συναντήσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεκινά περιοδεία στην Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη και αναμφίβολα ο διάλογος που θα έχουν στον Λευκό Οίκο έχει σημασία στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία.

Γράφει η Αλεξία Τασούλη

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε κάθε ευκαιρία που συναντά εκπρόσωπο της ομογένειας πλέκει το εγκώμιο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, καθώς θεωρεί ότι έχει αναπτύξει πολυσχιδή επιρροή και συμβολή στα τεκταινόμενα της αμερικανικής κοινωνίας. Οποιαδήποτε λοιπόν θετική αναφορά του θα υπολογιστεί λίγες ημέρες μάλιστα πριν από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο περιθώριο της οποίας θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.

Η οικουμενικός πατριάρχης θέλει στις επαφές που θα έχει στην αμερικανική πρωτεύουσα, μια από τις πιο δυναμικές επαρχίες του οικουμενικού θρόνου με πολλές ενορίες, να ενισχύσει την επιρροή του, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη όχι μόνο με ποιμαντικούς συμβολισμούς αλλά και διπλωματικούς.

Από την πρώτη μεγάλη επίσκεψη στις ΗΠΑ, το μακρινό 1997, μέχρι το 2009, όταν η οικολογία βρέθηκε στο επίκεντρο, η ατζέντα του οικουμενικού πατριάρχη έχει διευρυνθεί σημαντικά. Σήμερα λοιπόν η παρουσία του στον Λευκό Οίκο, στον ΟΗΕ και σε διεθνή φόρα όπως το «Concordia» και το «Council of Foreign Affairs», αποτυπώνει την εξέλιξή του σε προσωπικότητα με λόγο σε παγκόσμια ζητήματα.

Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας θα προσγειωθεί σήμερα στη στρατιωτική βάση Saint Andrew στην Ουάσινγκτον, όπου θα τον υποδεχθεί ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Εκτός της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Βαρθολομαίος θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας, αλλά και με εκπροσώπους του Διπλωματικού Σώματος.

Η Νέα Υόρκη αποτελεί το δεύτερο μεγάλο σκέλος της περιοδείας. Ο Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει σε λειτουργία στον νεόδμητο ναό του Αγίου Νικολάου στο «Σημείο Μηδέν», σύμβολο μνήμης και ελπίδας για την ομογένεια. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, όπου θα θέσει το ζήτημα της ειρήνης σε εμπόλεμες ζώνες, από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Η παρουσία του στο ετήσιο συνέδριο «Concordia» προσφέρει επιπλέον διεθνή πλατφόρμα, επιτρέποντάς του να μιλήσει σε ένα κοινό πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών για την ειρήνη και τη διαθρησκειακή συνεργασία.

Την Παρασκευή, ο Παναγιότατος θα είναι ο κύριος ομιλητής στο Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το ισχυρό Council on Foreign Relations. Το ίδιο βράδυ θα συναντηθεί με ηγετικά στελέχη της νεολαίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής από τη Νέα Υόρκη και τη Νέα Ιερσέη, ενώ θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του στο St. Nicholas Gala, στο Casa Cipriani του Μανχάταν.

Στις εκδηλώσεις προς τιμήν του οικουμενικού πατριάρχη παρούσα θα είναι και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναμένεται να λάβει την τελική έγκριση για την τοποθέτησή της ως πρέσβειρα στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. «Δεσμεύομαι να αξιοποιήσω στο έπακρο αυτή την επαγγελματική εμπειρία στην Αθήνα. Είμαι έτοιμη να σταθώ ως ακούραστη υπερασπιστής των αμερικανικών συμφερόντων, αξιόπιστη εταίρος για τους Έλληνες συμμάχους μας και υπερήφανη, αφοσιωμένη εκπρόσωπος του προέδρου Τραμπ και του αμερικανικού λαού», ήταν τα λόγια της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά τη διάρκεια της ακρόασής της στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ. Και αυτό μένει να το δούμε στην πράξη.