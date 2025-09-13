«Διαφωνούμε με τα “βαφτίσια” που έκανε η κυβέρνηση. Δεν είναι φορολογική μεταρρύθμιση ένα πακέτο αποσπασματικών μέτρων, εντελώς αναγκαίων φυσικά, τα οποία είναι πολύ λίγα και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση μετά από χρόνια που τα ζητάμε».

Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Newsbeast, o εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, αναφερόμενος στην φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο κ. Μάντζος τόνισε επίσης ότι «η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα ή οι

φοροαπαλαγές για τις οικογένειες με παιδιά, είναι μέτρα φορολογικά τα οποία εδώ και χρόνια αξιώνουμε. Όταν τα ζητούσαμε μας έλεγαν επικίνδυνους και δημαγωγούς. Τώρα τα κάνουν. Τα κάνουν

αποσπασματικά με μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό το οποίο πρέπει όμως να αποδεχτούμε είναι ότι παρά την ανακούφιση που φέρνουν είναι πολύ λίγα. Διότι πολύ απλά, οι πολίτες, μισθωτοί, συνταξιούχοι κυρίως, αλλά και οι οικογένειες με παιδιά, έχουν βάλει πλάτη όλα αυτά τα χρόνια στη μεγάλη κρίση και τώρα τους επιστρέφεται απλώς ένα μέρος. Το υπερπλεόνασμα χτίστηκε μέσα από την υπεραπόδοση της έμμεσης φορολογίας και μέσα από τον πληθωρισμό της ακρίβειας σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Δεν υπήρξαν ανακουφιστικά μέτρα όταν έπρεπε έγκαιρα και τώρα απλώς ένα πολύ μικρό μέρος επιστρέφει. Άρα δεν είναι ούτε φορολογική μεταρύθμιση ούτε το κοινωνικό μέρισμα το οποίο διαφημίζει η κυβέρνηση.

Όσον αφορά την ανεργία, ο κ. Μάντζος ανέφερε ότι «εμείς δεν είμαστε λιγόψυχοι, δεν είμαστε μικρόψυχοι και λέμε την αλήθεια. Βλέπουμε τους δείκτες. Πρέπει να κοιτάξουμε και πίσω από τους αριθμούς. Να δούμε οι νέες θέσεις εργασίας, πόσες είναι αυτές. Τι θέσεις εργασίας είναι. Είναι θέσεις σταθερές και μόνιμες με απολαβές οι οποίες σέβονται τον κόπο του εργαζομένου ή είναι θέσεις οι οποίες στο όνομα της ευελιξίας και της δήθεν παραγωγικότητας με το νέο μοντέλο Χατζηδακη – Κεραμέως και όλα τα αντιεργατικά νομοσχέδια που έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα τα τελευταία 6 χρόνια πλήτουν τελικά την εργασία;

Εμείς λέμε ότι δυστυχώς η μερική απασχόληση, η εκ περιτροπής απασχόληση, η δήθεν ευέλικτη απασχόληση και κυρίως ο μέσος μισθός ο οποίος υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου μισθού είναι παράμετροι που δεν μας κάνουν αισιόδοξους».

Μιλώντας, τέλος για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ο κ. Μάντζος τόνισε: «Αλίμονο αν δεν εξασφαλίσουμε εκείνες τις μεθόδους που μας δίνει πια η τεχνολογία και τις ευκαιρίες, και δεν τις αξιοποιήσουμε προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που θέλουν πράγματι να στηρίξουν την εργασία και όχι να έχουν τους εργαζομένους ως εκβιαζόμενους ομήρους.

Το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ έχει κάνει μελέτες και έχει αποδείξει ότι είναι πολύ μικρό πια το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκουν πρόσβαση είτε στο ταμείο ανάκαμψης

ανθεκτικότητας. Εκεί μιλάμε για σκανδαλώδη διαχείριση απ τις τράπεζες δυστυχώς και με ευθύνη του κράτους μας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πολύ λίγες οι μικρομεσίες επιχειρήσεις που βρήκαν πρόσβαση στο ταμείο ανάκαμψης. Εμείς στο κομμάτι των μικρομεσαίων θα σταθούμε στην άμεση και στην έμμεση χρηματοδότηση. Την ανάγκη δηλαδή να αλλάξουν οι όροι της χρηματοδότησης από τις τράπεζες και να αρχίσει ξανά να ρέει ζεστό χρήμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από το ταμείο ανθεκτικότητας».