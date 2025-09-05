Κάλεσμα προς όλους «τους πολίτες, εργαζόμενους, συνταξιούχους, επιστήμονες, επαγγελματίες, νέες και νέους» να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 6 μ.μ. στο άγαλμα Βενιζέλου, ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ και την πολιτική της, απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ακρίβεια, χαμηλή αγοραστική δύναμη, απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, εργατικά δυστυχήματα, στεγαστική κρίση, υπερκέρδη για τα καρτέλ, υποβάθμιση της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, ιδιωτικοποιήσεις, σκάνδαλα, διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, καταπάτηση του κράτους δικαίου αποτελούν τον τραγικό απολογισμό των έξι χρόνων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και τώρα έρχεται με το 13ωρο εργασίας να δώσει τελειωτικό χτύπημα στον κόσμο της εργασίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Υπάρχει άλλος δρόμος δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Με αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και μείωση των άδικων έμμεσων φόρων. Με κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της ΝΔ, με συλλογικές συμβάσεις και ισχυρή επιθεώρηση εργασίας. Με επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού στο Δημόσιο. Με επαναφορά της 13ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και κατάργηση / ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς. Με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος για όλους, με ισχυρή Δημόσια Υγεία και Παιδεία, με μια σοβαρή πολιτική για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης», τονίζει και καταλήγει: «Μόνη λύση για τη χώρα και την κοινωνία είναι μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Για δουλειά και ζωή με αξιοπρέπεια. Για μια Προοδευτική Ελλάδα. ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί τα μέλη και τους φίλους του σε προσυγκέντρωση στα Γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης στις 5.30 μ.μ.».

Πηγή: ΑΠΕ