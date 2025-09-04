Στη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Χαλκιδικής στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιούνται σε όλα τη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της 89ης ΔΕΘ, παρευρέθη ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, όπου μέλη και φίλοι της παράταξης κατέθεσαν προτάσεις για το μέλλον της περιοχής.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας τη σημαντική μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Όπως σημείωσε, η πρόοδος αυτή δημιουργεί πλέον το πλαίσιο για την εφαρμογή ουσιαστικών φορολογικών ελαφρύνσεων υπέρ των νοικοκυριών και ιδιαίτερα των οικογενειών με παιδιά.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική δύναμη της χώρας. Η δυναμική των μέτρων που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, συνιστά την πιο καθαρή απάντηση στο ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί πηγή σταθερότητας».

Υπογράμμισε, παράλληλα, πως η Νέα Δημοκρατία δεν περιορίζεται στον ρόλο του κυβερνώντος κόμματος, αλλά οφείλει να λειτουργεί ως θεσμικός δίαυλος επικοινωνίας με την κοινωνία, να αφουγκράζεται τις ανάγκες των πολιτών και να τις μετατρέπει σε εφαρμόσιμες πολιτικές.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν διεξοδικά και ζητήματα που αφορούν ειδικώς τη Χαλκιδική, όπως η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, η αξιοποίηση του τουριστικού και αγροτικού πλεονεκτήματος της περιοχής, καθώς και η υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών που θα στηρίξουν μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Τα στελέχη και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν προτάσεις και αντάλλαξαν απόψεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου, της συμμετοχής και της συλλογικής προσπάθειας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θ. Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κ. Γκιουλέκας, ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Σμυρλής και ο γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος Στέλιος Κονταδάκης.