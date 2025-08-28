Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείσα σχετικά με τη φημολογία περί νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η ίδια σημείωσε: «Πώς θα το λένε το νέο κόμμα ξέρετε; “Το Λαγούμι”». «Είναι 2 χρόνια και 2 μήνες βουλευτής εν ενεργεία. Δεν έχει πατήσει στη Βουλή, δεν έχει κάνει μισή ομιλία στη Βουλή και ουσιαστικά εισπράττει μια αποζημίωση που δεν του αντιστοιχεί σε τίποτα. Εγώ δεν νομίζω ότι του οφείλουν οι πολίτες να τον πληρώνουν, για να μην πατάει και να είναι άφαντος. Κάνει ζωάρα, αυτή είναι η αλήθεια».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και άλλοτε Πρόεδρος της Βουλής, σημείωσε ακόμα: «Όταν ένας εν ενεργεία βουλευτής λέει “μου λείπει η ενεργός πολιτική“, στα αλήθεια καταλαβαίνετε τι λέει: μου λείπουν τα φράγκα που είχα στην εξουσία. Προφανώς αυτήν τη στιγμή όλη αυτή η κουβέντα είναι κουβέντα για το πώς θα μαζέψει φράγκα ο Τσίπρας που τόσο πολύ τα αγάπησε. Είναι βουλευτής Πειραιώς, το ξέρετε; Είναι σαφές λοιπόν ότι βλέπει την πολιτική σαν business, αυτήν τη στιγμή του λείπουν κάποια χρήματα. Και είναι πολύ βαρύ ότι αυτός ο τύπος παραμένει στη Βουλή, ενώ δεν έχει προσφέρει κανένα έργο στη Βουλή».

«Ήταν αυτός που κάλεσε τον κόσμο να αποφασίσει για την τύχη του και μετά μεγαλοπρεπώς παραβίασε τη λαϊκή ετυμηγορία. Δεν συγχωρείται, είναι το βαρύτερο που μπορεί να διαπράξει πολιτικό πρόσωπο». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως δεν ανησυχεί ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα θα απορροφήσει ψηφοφόρους που προτίθενται αυτή τη στιγμή να τη στηρίξουν και αντίθετα σημείωσε:

«Θα έχει να αντιμετωπίσει την παραβίαση του δημοψηφίσματος, το 3ο μνημόνιο που επέβαλε, το κυνήγι μαγισσών που έκανε σε όποιον διαφώνησε, την άγρια καταστολή που επιφύλασσε σε όποιον διαμαρτυρήθηκε, την ποινικοποίηση της αντίστασης στους πλειστηριασμούς, τα ΜΑΤ έξω από το Μαξίμου. Το ότι έκαψε 104 ανθρώπους στο Μάτι και είχε οργανώσει μια κακοπαιγμένη θεατρική παράσταση με τους υπουργούς του να παριστάνουν 12 η ώρα το βράδυ ότι δεν γνωρίζουν για νεκρούς, ενώ γνώριζαν όλες οι υπηρεσίες και ο ίδιος προσωπικά ότι υπήρχαν δεκάδες νεκροί».