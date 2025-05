Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty είχε χθες ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ.

«Υπό το πρίσμα του επικείμενου Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Ελλάδας-Αιγύπτου στην Αθήνα, οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν τις άριστες στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών», όπως αναφέρεται.

📌 FM George Gerapetritis spoke with/ #Egypt FM Badr Abdelatty on April 30. In light of the upcoming Greece-Egypt High-Level Cooperation Council in Athens, the two FMs reaffirmed excellent strategic 🇬🇷-🇪🇬 relations. pic.twitter.com/tq48olzlVK