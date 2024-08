BEAST

Μόνιμος εμφύλιος στο ΣΥΡΙΖΑ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και μόνο μελτέμια δεν έχει η πολιτική ζωή του τόπου αλλά καύσωνας σε όλα τα επίπεδα. Και οι υψηλότερες θερμοκρασίες είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου μαίνεται ο εσωκομματικός εμφύλιος. Στο ΠΑΣΟΚ προχωράει με γοργούς ρυθμούς ο εσωκομματικός αγώνας, ενώ στην κυβέρνηση ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ, όπου θα έχουμε και πακέτο Μητσοτάκη που όμως ακόμα εξετάζεται τι θα είναι και που θα κατευθύνεται.

Τραγέλαφος κατά Τσίπρα

Ας ξεκινήσουμε με τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη φράση του Αλέξη Τσίπρα, όπως μου είπε πολύ γνωστό στέλεχος που συνομιλεί τακτικά με τον πρώην πρωθυπουργό. Για να συλλέξω πληροφορίες μίλησα μαζί του και μου είπε πως είχε επικοινωνία με τον Αλ. Τσίπρα που εμφανίζεται όχι απλά προβληματισμένος αλλά τον απωθεί όλη η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. «Τραγέλαφος» φέρεται να λέει ο πρώην πρωθυπουργός για όσα συμβαίνουν στο κόμμα.

Παρακολουθεί και απέχει

Πολλοί συζητάνε στο ΣΥΡΙΖΑ για το κατά πόσο ο Αλ. Τσίπρας θα παρέμβει γιατί μια δική του παρέμβαση θα σημάνει πολλά και ίσως λύσει το σημερινό γόρδιο δεσμό. Όπως όμως που είπε πολύ καλή πηγή ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει καμία διάθεση να παρέμβει και θα απέχει από όλες τις διεργασίες. Γιατί; Το βλέμμα το έχει στο μέλλον εκτός ΣΥΡΙΖΑ μου είπε πρόσωπο κύρους και μεγάλης διαδρομής στο χώρο της Αριστεράς και αναμένει και τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό διότι θεωρεί πως υπάρχει ανάγκη για ευρύτερες συμμαχίες.

Ο Κασσελάκης θα βγει στην κόντρα

Μαθαίνω όμως ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν σκοπεύει να τον σύρουν οι 87 σε πρόταση μομφής, αλλά συζητά στο στενό του επιτελείο, να βρει στην κόντρα. Τι θα κάνει; Θα επιχειρήσει να τους προλάβει εάν δει πως δεν είναι οι συσχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή υπέρ του. Για να περάσει η πρόταση χρειάζονται 150+1 μέλη. Άρα, σκέπτεται να είναι αυτός που θα ζητήσει να επαναβεβαιώσουν τα μέλη την ηγεσία του μέσω εκλογών από τη βάση του κόμματος.

Η συμμαχία με Πολάκη

Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι πως τις τελευταίες ημέρες, παρά τα όσα έχουν γίνει, υπάρχει επαναπροσέγγιση παρασκηνιακή του Στ. Κασσελάκη με τον Παύλο Πολάκη. Θα γίνει και συνάντηση των δυο πριν το γλέντι του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για το γάμο του με τον Τάιλερ ΜακΜπέθ. Μου λένε πως πάμε για εκ νέου συμμαχία. Πώς προκύπτει αυτό; Εάν δει κανείς προσεκτικά τις 184 υπογραφές για να επιληφθεί η επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος επί του θέματος της Αθηνάς Λινού και των καταγγελιών του Π. Πολάκη θα δει το 70% των υπογραφών να είναι στην σκληρή ομάδα υποστηρικτών του Στ. Κασσελάκη σε περιφερειακές οργανώσεις. Άρα; Από αυτό μου λένε καλά μυημένοι πως έχουμε άτυπη συμμαχία μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι χθες ο Π. Πολάκης με συνέντευξή του στο Documento προανήγγειλε πρόταση μομφής.

Η επαφή με το Βήμα

Για όσους παρατηρούν με προσοχή τα σήματα και τα σημάδια, μου επεσήμαναν χθες το άρθρο του Στ. Κασσελάκη που βλέπει ως εχθρούς τους 87 όχι τον Π. Πολάκη – που αποκάλυψε χθες με ανάρτησή του ότι του τηλεφώνησε η Αθηνά Λινού για να πέσουν οι τόνοι και να επέλθει «εκεχειρία» επί της ουσίας. Γιατί μου επεσήμαναν το άρθρο στο Βήμα; Διότι με αυτό προαναγγέλλει επί της ουσίας ότι θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα εάν προκληθεί αλλά και πως είναι το δεύτερο άρθρο σε δυο εβδομάδες στην ίδια εφημερίδα και μάλιστα η επικοινωνία γίνεται σε επίπεδο κορυφής χωρίς να υπάρχει εμπλοκή των πολιτικών συντακτών και των διαπιστευμένων. Ενδιαφέρον.

Έρχεται με φόρα η Πόπη

Την προσεχή Τετάρτη θα έχουμε και την τυπική παραίτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου από το Κοινοβούλιο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε υπέρ του Στ. Κασσελάκη, αλλά μέχρι να φθάσει η σειρά του υπάρχουν αρκετοί. Η πρώτη είναι η πρώην εκπρόσωπος τύπου Πόπη Τσαπανίδου και όπως έμαθε η στήλη, έως χθες το βράδυ, το κλίμα ήταν να μην παραιτηθεί και να ορκισθεί βουλευτής.

Η λίστα του Τάιλερ

Μπόλικη φασαρία έχει γίνει για την «αμερικανικη» λίστα γάμου του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ ΜακΜπέθ. Μέσω της σελίδας honeyfund.com, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ένα χρηματικό ποσό αλλά και να αφήσουν μία ευχή για το ζεύγος. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, τα χρηματικά ποσά μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 2.500 δολάρια. Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τα χρηματικά δώρα γάμου γίνονται με αυτόν τον τρόπο, ώστε οι φορολογικές υπηρεσίες να μπορούν να ελέγξουν και να φορολογήσουν τα ποσά. Βέβαια, αυτό έφερε γκρίνια και θα έλεγα πολύ γκρίνια μεταξύ των στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπου έβλεπαν τα αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γράφονται με ταχύτητα φωτός. Με συνέπεια ο πρόεδρος να απολογείται σε κορυφαία στελέχη όπου τον καλούσαν και γκρίνιαζαν. Στην ερώτηση ποιος είχε την ιδέα, «του Τάιλερ» απαντούσε. Το ίδιο, έμαθα, πως έλεγε και σε αυτούς που δεν τον ρωτούσαν. Του Τάιλερ.

Το πακέτο Μητσοτάκη

Στο κυβερνητικό μέτωπο τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη ΔΕΘ όπου θα βρεθεί ο πρωθυπουργός το τριήμερο 6-7 και 8 Σεπτεμβρίου. Το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου μου είπαν ότι στην ομιλία του ο πρωθυπουργός που θα έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, θα έχει ψηλά στην ατζέντα του το δημογραφικό. Τι θα γίνει επ’ αυτού; Μου λένε ανώτερες κυβερνητικές πηγές ότι ενδέχεται να έχουμε αναδιάρθρωση των κοινωνικών επιδομάτων και εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες. Το άλλο που ενδιαφέρει τον πρωθυπουργό είναι να πάρει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να φθάσει το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» στα δυο δισ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση είναι το 50% της χρηματοδότησης του προγράμματος να καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και με δανεισμό από τράπεζες να καλυφθεί το υπόλοιπο 50%. Μεταξύ των άλλων μέτρων που εξετάζονται είναι να αυξηθεί ο κατάλογος των συνταξιούχων που ευεργετούνται από την προσωπική διαφορά και να ενταχθούν και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με ισχυρούς πόνους στη μέση

Το ξέσπασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττική της 11ης Αυγούστου βρήκε τον πρωθυπουργό στα Χανιά, όπου έκανε ολιγοήμερες διακοπές, τις οποίες διέκοψε και επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα. Αυτό όμως που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι τον ταλαιπωρούσαν ισχυροί πόνοι στη μέση και αναγκαστικά για να μπορέσει να σταθεί έλαβε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή. Παρότι βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα και με σταθερά λίγα κιλά, το πρόβλημα που έχει παραμένει και σίγουρα το άκρως βεβαρυμένο προεκλογικό πρόγραμμα που είχε (ευρωεκλογές) με συνεχή ταξίδια σε εσωτερικό και εξωτερικό φαίνεται ότι δυσκόλεψαν την κατάσταση.

Ανεβάζουν στροφές στο ΠΑΣΟΚ

Οι υποψήφιοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν να τρέχουν με εντατικούς ρυθμούς και ήδη παρατηρούνται διάφορες ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Μίλησα με τουλάχιστον επτά έμπειρα στελέχη και έχω να σημειώσω επιγραμματικά τα εξής: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει την σημαντική επιρροή του λόγω και της ισχυρής παρουσίας του στον κομματικό μηχανισμό. Ο Χάρης Δούκας καταγράφει δυναμική και του αναγνωρίζεται πως έχει αυξημένο αριθμό υποστηρικτών. Πολύ καλά λόγια ακούγονται παντού για τον Παύλο Γερουλάνο για όσα λέει σε επίπεδο προγραμματικού λόγου, αλλά δεν έχει παράσταση νίκης και επιρροή σε τοπικές αλλά μόνο σε επίπεδο κοινωνίας. Για τη Νάντια Γιαννακοπούλου και τον Μιχάλη Κατρίνη ακούγονται καλά λόγια αλλά στη λογική πως θα είναι πολύ καλοί στη νέα ηγετική ομάδα. Η Άννα Διαμαντοπούλου αργά αλλά σταθερά επανακάμπτει στο ΠΑΣΟΚικό σύστημα καθώς απείχε από τα κομματικά δρώμενα για χρόνια και μαθαίνω πως επαναδραστηριοποιείται και την στηρίζει ένα μεγάλο κομμάτων των εκσυγχρονιστών.

Το «πρόβλημα» του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι πράσινος έως το κόκκαλο όχι μόνο πολιτικά αλλά και ποδοσφαιρικά. Μόνο που την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό δεν συμμερίζεται ο 12χρονος γιος του Μαρίνος. Αυτό το γνωρίζουμε – ειδικά και από το τελικό της 29ης Μαΐου, όταν συνόδεψε τον γιο του στην OPAP Arena για τον τελικό του Ολυμπιακού με την Φιορεντίνα. Όπως λέει σε στενούς του συνεργάτες, έχει κάνει τα πάντα αλλά η καρδιά του Μαρίνου ανήκει στο λιμάνι. Ο Ν. Ανδρουλάκης έχει μια ξεχωριστή σχέση με τον γιο του με τον οποίο συχνά παίζει μπάσκετ όμως όπως έχει πει ο μονάκριβός του έγινε Ολυμπιακός εξαιτίας της μαμάς του η οποία «εκμεταλλεύθηκε» την απουσία του στις Βρυξέλλες και έκανε τον γιο τους «κόκκινο». Πάντως σε κάθε ευκαιρία που βρίσκει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την διάρκεια των περιοδειών του φωτογραφίζεται μπροστά από γκράφιτι του Παναθηναϊκού στέλνοντας μηνύματα στον γιόκα του…

Θλίψη για την εικόνα, θλίψη και για όσα ακούστηκαν

Έλεγα να μην ασχοληθώ με τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί η κεντρική πολιτική σκηνή έχει πολλά και σημαντικότερα θέματα, αλλά πέρασα μία βόλτα από Πεντέλη προς Διόνυσο και με έπιασε μία θλίψη με αυτό που αντίκρισα. Αρκετά καμμένα δέντρα όπως και στο κεντρικότερο δρόμο της Πεντέλης που κάηκε το σχολείο αλλά και επιχειρήσεις. Βέβαια θλίψη με έπιασε και όταν άκουσα την δήμαρχο Νατάσσα Κοσμοπούλου, να μιλάει σε κεντρικό κανάλι για την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή, λέγοντας ότι είναι χαλαρή (η κατάσταση), όπως και ότι έστειλε τον υπάλληλο της για να βοηθήσει στην κατάσβεση. Ας πούμε τα βασικά: Οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν είναι δικοί της, ανήκουν στις υπηρεσίες του δήμου, αλλά ούτε και η κατάσταση στην Πεντέλη ήταν χαλαρή. Μπορεί να ρωτήσει τους ίδιους τους κατοίκους. Η ματαιοδοξία των ανθρώπων είναι το τελευταίο που χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση με τα τόσα προβλήματα.

Πολλά σκουπίδια

Και μιας και αναφέρθηκα σε θέματα που είναι η βάση της δημοτικής αρχής για να θες να λέγεσαι καλός δήμαρχος, θα σας αναφέρω το πρόβλημα που διαπίστωσα στην αγαπημένη πόλη της Κέρκυρας όπου πέρασα λίγες ημέρες διακοπών. Σε μία τόσο όμορφη πόλη με καταπληκτική αισθητική είναι κρίμα να βλέπεις παντού σκουπίδια ακόμη και σε χωριά όπου δεν τα βλέπει το μάτι σου. Και αναφέρομαι σε εικόνες με τα απορρίμματα να ξεχειλίζουν από τους κάδους.

Ο στόχος του «40» για τη Hilton στην Ελλάδα

Ένα ακόμα ξενοδοχείο στην Ελλάδα ετοιμάζεται όπως μαθαίνω να εντάξει στην ομπρέλα της ως διαχειρίστρια η Hilton. Ο λόγος για το πέντε αστέρων Lux and Easy Hotel που βρίσκεται επί της λεωφόρου Συγγρού και θα το μετατρέψει σε Hilton. Οι ίδιες πληροφορίες που είμαι σε θέση να γνωρίζω μου λένε ότι η μετατροπή του θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα λειτουργίας της Hilton. Η Hilton έχει βάλει στόχο να φτάσει τα 40 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Πρόσφατα ξεκίνησε να λειτουργεί το Semeli Coast Mykonos Resort στη Μύκονο, μέλος του brand Curio Collection by Hilton, στην παραλία Μερχιά, με 45 σουίτες και βίλες. Ο αμερικανικός όμιλος ξενοδοχείων δεν κοιτάζει μόνο μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς μεταξύ των οποίων η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Κως, η Σκιάθος και φυσικά η Μύκονος. Το μεγάλο βήμα βέβαια για τον όμιλο είναι η έναρξη λειτουργίας του πρώην Hilton από την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, το οποίο θα έχει την ονομασία The Ilisian και πρόκειται να λειτουργήσει το 2025 με τα νέα πλέον δεδομένα και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών κατασκευαστικών εργασιών.

Συνύπαρξη για ΙΚΕΑ – Πλαίσιο στο Ελ. Βενιζέλος

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα λειτουργήσει το νέο Πλαίσιο που θα δημιουργηθεί στο χώρο που απελευθέρωσε το ΙΚΕΑ στο εμπορικό πάρκο του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών, «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως μου λέει άνθρωπος κοντά στα πράγματα του Πλαισίου. Το νέο κατάστημα έρχεται όμως να συνυπάρξει όχι μόνο με τα ΙΚΕΑ του αεροδρομίου, τα οποία πλέον λειτουργούν σε νέο μικρότερο χώρο με μεγάλη έμφαση σε ηλεκτρονικές παραγγελίες και μικρότερο στοκ στις αποθήκες, αλλά και με τις αλυσίδες Intersport και Holland & Barrett που μαζί με την ΙΚΕΑ αποτελούν τα εμπορικά σήματα που διαχειρίζεται στην Ελλάδα ο όμιλος Φουρλή.

Τράπεζα Πειραιώς: Στόχος να φύγουν τα «κόκκινα» χαρτοφυλάκια

Με κάθε τρόπο επιδιώκει η τράπεζα Πειραιώς να αποτινάσσει από τον ισολογισμό της τα «κόκκινα» χαρτοφυλάκια εταιρειών που τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ασυνεπείς ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Τέτοια περίπτωση αποτελεί και αυτή του μεγαλύτερου συνεταιρισμού μελισσοκόμων στην Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται στη Νικήτη Χαλκιδικής. Κι αυτό γιατί παρά τις εμπλοκές που υπήρξαν πρόσφατα με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή, την εταιρεία Stayia Farm που παράγει και συσκευάζει μέλι με έδρα τη Χαλκίδα και συνεργάζεται με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπως ΑΒ και Lidl, η τράπεζα θέλει να οδηγήσει την διαδικασία σε αίσιο τέλος και να ολοκληρωθεί η συμφωνία το προσεχές διάστημα, η οποία προς το παρόν βαδίζει σε λεπτές ισορροπίες. Το ίδιο ισχύει βέβαια και με αντίστοιχες ακόμα περιπτώσεις. Οι τράπεζες άλλωστε έδωσαν φέτος μερίσματα μετά από 16 χρόνια ανομβρίας, επιδεικνύοντας το 2023 θεαματικά αποτελέσματα στους ισολογισμούς τους, κάτι που όμως μου έλεγε πρόσωπο της τραπεζικής αγοράς με τίποτα δεν επιθυμούν να διαταραχθεί. Επομένως μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι να μπουν στα ταμεία όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τα ανεξόφλητα δάνεια επιχειρήσεων και επομένως η εξυγίανση και η εύρεση επενδυτών όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι η βέλτιστη οδός για κάτι τέτοιο.

Αυξάνει την ψαλίδα η Toyota στην Ελλάδα

Ενισχύει τη διαφορά της από τον ανταγωνισμό η Toyota στην ελληνική αγορά επιβατικών αυτοκινήτων. Και έτσι παρά το ότι η τοποθέτησή της στην πρώτη θέση των πωλήσεων από το 2013 έως και σήμερα δεν έχει ανατραπεί καθότι η τελευταία χρονιά που ανταγωνιστική μάρκα είχε την πρώτη θέση ήταν το 2012, όπου την πρώτη θέση της αγοράς διατηρούσε η Opel, η Toyota έχει πετύχει να αυξήσει σημαντικά την ψαλίδα από τον δεύτερο παίκτη στην αγορά αλλά και να μεγαλώσει το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων που καταγράφουν όλες τις ταξινομήσεις νέων οχημάτων για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2024, καταδεικνύουν ότι η Toyota σε αυτή την περίοδο σημείωσε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στα χρόνια που διατηρεί την πρώτη θέσει σε ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η ιαπωνική μάρκα στο διάστημα αναφοράς εμφανίζει μερίδιο 17% με συνολικά 15.368 ταξινομήσεις, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 8,2% η Suzuki με 7.437 ταξινομήσεις και στην τρίτη θέση η Peugeot με μερίδιο επίσης 8,2% και 7.364 ταξινομήσεις νέων επιβατικών οχημάτων.

Φέτα κάτω του κόστους

Η αύξηση των τιμών στο πρόβειο γάλα το προηγούμενο διάστημα λόγω της ευρύτερης πληθωριστικής κρίσης, αύξησε και τις τιμές στη φέτα, της οποίας το πρόβειο είναι η κύρια πρώτη ύλη. Μαθαίνω λοιπόν ότι η ακρίβεια στο εθνικό μας τυρί είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές βιομηχανίες του κλάδου – τυροκομεία, έχουν ξεμείνει με ποσότητες αποθηκευμένες στα ψυγεία τους, τις οποίες προσπαθούν με κάθε τρόπο να πουλήσουν. Γι’ αυτό και δίνουν τη φέτα τους σε τιμές χονδρικής κάτω του κόστους σε πολλές των περιπτώσεων, προκειμένου να ξεστοκάρουν. Κάτι που φέρνει σταδιακή αποκλιμάκωση τιμής για το συγκεκριμένο τυρί και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η αγορά και ο νόμος προσφοράς – ζήτησης, ήρθε να λειτουργήσει και σε αυτή την περίπτωση όπως όλα δείχνουν.