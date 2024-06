Τον Ιούλιο πρόκειται να ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες στη βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση κάποια σημεία στον σταθμό Βενιζέλου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι δοκιμές και η στελέχωσή του, ώστε τον Νοέμβριο να εκκινήσει η λειτουργία του. Παράλληλα, οκτώ μήνες μετά από την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση της Καλαμαριάς (πέντε σταθμοί) και στο Μετρό της Θεσσαλονίκης θα κινούνται 33 συρμοί.

Το άλλο μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης, το fly over, εκτιμάται ότι θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027 και δεν πρόκειται να επιβληθούν διόδια για τη χρήση του. Το χρονοδιάγραμμα των δύο έργων, αλλά και περαιτέρω λεπτομέρειες για τη λειτουργία τους, παρουσίασε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στις 18 Ιουνίου.

«Το Μετρό θα αλλάξει πολλά στην πόλη, θα φέρει ανατροπές. Είναι ένα έργο με πολύ μεγάλη σημασία για την εικόνα της Θεσσαλονίκης» σημείωσε ο κ. Ταχιάος και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι θα «αλλάξει ο αέρας της πόλης με το Μετρό». Όσον αφορά την επέκταση της Καλαμαριάς, διευκρίνισε ότι η διάνοιξη της οδού Ψελλού και ο σταθμός μετεπιβίβασης που θα λειτουργήσει εκεί θα είναι έτοιμα παράλληλα με τη βασική γραμμή του έργου, ενώ θα προχωρήσει και η κατασκευή-διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, που θα εξυπηρετήσει την επέκταση του Μετρό.

Τα έργα του flyover δεν έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την τουριστική κίνηση

Όσον αφορά στο Fly Over, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι το έργο είναι απολύτως απαραίτητο και βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος. Σημείωσε ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Fly Over και τη σύνδεσή του με την υφιστάμενη περιφερειακή οδό έχει ληφθεί μέριμνα στα σχετικά σημεία, ενώ δεν πρόκειται να επιβληθούν διόδια για τη χρήση του έργου «ούτε τώρα, αλλά ούτε και αργότερα». Το Fly Over θα απορροφήσει σημαντικό όγκο οχημάτων σε ημερήσια βάση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερα προβλήματα για την τουριστική κίνηση στην Κεντρική Μακεδονία εξαιτίας της κατασκευής του, σύμφωνα πάντα με τον κ.Ταχιάο.

Ο υφυπουργός Υποδομών υπενθύμισε ακόμα ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοπρατηθεί η σύνδεση της 6ης προβλήτας του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) με το σιδηροδρομικό δίκτυο, με την κατασκευή διπλής γέφυρας, προκειμένου τα τρένα να εισέρχονται στο λιμάνι επί υποστυλωμάτων και να καταργηθούν οι σιδηροδρομικές γραμμές επάνω στους δρόμους της περιοχής.