«Βρε που πάμε, βρε που πάμε» έλεγε ο Βασίλης Αυλωνίτης σε μια πολύ ωραία παλαιά ασπρόμαυρη ελληνική ταινία και εάν ζούσε αυτό θα έλεγε για όσα συμβαίνουν και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ λίγες μέρες πριν από το δεύτερο γύρο των εκλογών. Τις τελευταίες ώρες οργιάζει το παρασκήνιο για το εάν θα υπάρξει ή όχι παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για να ξεκαθαρίσει με δήλωσή του δημόσια, εννοείται γραπτή, ότι είναι ουδέτερος και δεν έχει δώσει σήμα σε κανέναν υποψήφιο.

Το δεδομένα «όχι» του Τσίπρα

Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει καμία διάθεση να δώσει κανένα σήμα, ούτε να παρέμβει. Ότι ήταν να γίνει ως σήμα, δόθηκε με το άρθρο του Θανάση Καρτερού που θεωρήθηκε ένα έμμεσο σήμα. Από εκεί και πέρα έμαθα ότι είναι ενοχλημένος από την πίεση που ασκείται και δημόσια από πρόσωπα, όπως π.χ. ο Πάνος Σκουρλέτης, κ.ά. για να τοποθετηθεί. Ο Σκουρλέτης είπε ευθέως ότι έχει ηθική και πολιτική υποχρέωση να κάνει δήλωση έως την Κυριακή. Ε, αυτό ήταν λάδι στη φωτιά και όπως είναι λογικό από το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον λένε ότι δεν μπορεί να γίνονται ανεκτοί «εκβιασμοί πολιτικοί». Και ως εκ τούτου, το «όχι» του Τσίπρα είναι δεδομένο.

Υπέρ Κασσελάκη

Ο πόλεμος καλά κρατεί όμως και ο Αλέξης Τσίπρας τα βλέπει όλα, ειδικά και την αλλαγή στάσης της Έφης Αχτσιόγλου. Από ΄χαλαρή και άνετη αγρίεψε και πέρασε στην αντεπίθεση, υιοθετώντας σκληρό ροκ. Και αυτό διότι βλέπει ότι η διαφορά όπως λένε δημοσκόποι στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις του, δύναται να διευρυνθεί υπέρ του Κασσελάκη. Την ίδια ώρα μεγαλώνει και ο κύκλος των υποστηρικτών του Στέφανου Κασσελάκη και μαθαίνω ότι όλο και περισσότεροι είναι οι βουλευτές, νυν και πρώην που στοιχίζονται μαζί του. Και ήδη πολλοί εργάζονται στις περιφέρειές τους για τη δεύτερη Κυριακή.

Η δύσκολη συνύπαρξη

Το ερώτημα όμως που απασχολεί πολλούς είναι τι θα γίνει από την προσεχή Δευτέρα. Θα υπάρξει ενότητα; Θα υπάρξει συντροφικότητα; Θα χωρίσουν οι δρόμοι τους; Πολλοί λένε ότι εάν Στέφανος Κασσελάκης και Έφη Αχτσιόγλου καταφέρουν να συνεννοηθούν και θυσιάσουν για χάρη της ενότητας τα πρωτοπαλίκαρά τους η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διατηρηθεί. Διαφορετικά θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Έμπειρα στελέχη με τροτσκιστική αντίληψη μου έλεγαν ότι είναι δύσκολο να υπάρξει διάσπαση και δεν μπορεί να αγνοηθεί η στάση των 150.000 πολιτών που ψήφισαν. Άρα όλοι πρέπει να κατανοήσουν πως η επόμενη μέρα δεν είναι για διασπάσεις και αυτό λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Έμπειρος παράγοντας μου έλεγε ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να φύγει από ένα μεγάλο κόμμα και διευκρίνιζε πως το 2015 ήταν υπαρξιακό το θέμα, αφορούσε το μνημόνιο. Και τότε όμως αν και έφυγε πολύ μεγάλος αριθμός βουλευτών και υπήρξε διάσπαση, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ δεν είχε πρόβλημα ιδιαίτερο, αλλά αντίθετα κέρδισε τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015.

Θα μπει ο Κασσελάκης στη Βουλή;

Μεγάλη επίσης συζήτηση στο παρασκήνιο γίνεται για το ποιος θα εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο Κοινοβούλιο. Από το περιβάλλον του Νίκου Παππά λένε ότι ο πρώην υπουργός και υποψήφιος στον πρώτο γύρο για την προεδρία δεν έκανε συμφωνία για αυτό με τον Στέφανο Κασσελάκη. Πολλοί θεωρούν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος για ένα χρονικό διάστημα μπορεί να ηγηθεί της Κ.Ο. αν και θα υπάρξει προσπάθεια να παραιτηθούν οι βουλευτές και οι επιλαχόντες μέχρι να πάρει τη θέση τους ο Κασσελάκης.

Τα Ζαγόρια του Κυριάκου

Ας φύγουμε λίγο από την Κουμουνδούρου και να πάμε στα Ζαγοροχώρια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε χθες περιχαρής γιατί τα Ζαγοροχώρια θα είναι πλέον στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο πρωθυπουργός εξήρε την προσπάθεια του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας και θύμισε ότι ήταν προσωπική του δέσμευση από το 2019. Τι δεν θυμούνται οι περισσότεροι; Στην περιοχή έχει αγοράσει οικόπεδο για να οικοδομήσει εξοχική κατοικία ο Μητσοτάκης και επισκέπτεται τακτικά την Αρίστη και τα γύρω χωριά με την σύζυγό του Μαρέβα.

Το ταξίδι στη Μάλτα

Και αφού λέμε για τον πρωθυπουργό, στα τέλη του μήνα θα πάει στην Βαλέτα της Μάλτας, για να συναντηθεί με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου, της Σλοβενίας και της Κροατίας. Εκεί θα συζητήσουν , για όλα τα θέματα που αφορούν στις χώρες του νότου της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο πρωθυπουργός θα θέσει και το ζήτημα της διεύρυνσης του προϋπολογισμού του Ταμείου αλληλεγγύης, καθώς όλοι οι επιστήμονες επιμένουν ότι η Μεσόγειος είναι σε κρίσιμο σημείο λόγω της κλιματικής κρίσης και χρειάζονται παρεμβάσεις και μέτρα.

Ο Ερντογάν και οι ευκαιρίες

Κλείνοντας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ήθελα να σας μεταφέρω δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τη χθεσινή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Νομίζω πως το ρεζουμέ ανώτατης κυβερνητικής πηγής για το τετ α τετ του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκου πρόεδρο, περικλείεται στη φράση «πήγαμε ένα βήμα παραπάνω από το Βίλνιους, αλλά η Χάγη είναι ακόμη μακριά». Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το άλλο έχει να κάνει με το τέλος που έβαλε στα σενάρια ανασχηματισμού στη ΔΕΘ. Όχι μόνο δεν έχει σκοπό να παρεκκλίνει κάτι επ’ αυτού, αλλά δε σκοπεύει να προχωρήσει στην παραμικρή αλλαγή. Ο πρωθυπουργός μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος με συγκεκριμένους χειρισμούς συγκεκριμένων υπουργών, αλλά έχει αποφασίσει να δώσει ευκαιρίες και να δείξουν με τη δουλειά του πως σωστά τους εμπιστεύεται.

Μεγάλη πληγή η πειρατεία για τη συνδρομητική τηλεόραση

Σε μεγάλη πληγή με απώλεια σημαντικών εσόδων για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, Nova, Cosmote και Vodafone έχει εξελιχθεί η πειρατεία στη μετάδοση τηλεοπτικού περιεχομένου συνδρομητικού χαρακτήρα. Υψηλόβαθμο στέλεχος με το οποίο μιλούσα, μου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το συνολικό ύψος των χαμένων εσόδων για την αγορά κινητής στην Ελλάδα από την πειρατική τηλεόραση, αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Τη μεγαλύτερη απώλεια εσόδων φέρεται να έχει η Nova, καθώς φτάνουν στα 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και το υπόλοιπο ποσό επιμερίζεται στους άλλους δύο βασικούς παίκτες των τηλεπικοινωνιών. Μάλιστα θα πρέπει να σας πως ότι αυτό έχει επίπτωση και στα έσοδα των ποδοσφαιρικών σωματείων, καθότι εισπράττουν έσοδα από τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων από τους Nova και Cosmote TV. Ωστόσο όσο το φαινόμενο της πειρατείας διατηρείται, περιορίζονται κατ’ επέκταση και τα έσοδα για τις αθλητικές ομάδες, που θα μπορούσαν να πετύχουν έσοδα και από την μετάδοση επιπλέον αγώνων σε άλλα αθλήματα που τυχόν έχουν δραστηριότητα εκτός του ποδοσφαίρου, όπως είναι το μπάσκετ ή το βόλεϊ. Το νούμερο που ακούγεται είναι συγκλονιστικό: 900.000 νοικοκυριά στην ελληνική επικράτεια παρακολουθούν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση.

Ένα βήμα πίσω για τα Αστέρια Γλυφάδας

Ένα βήμα πίσω για την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς θερέτρου One & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας, έκανε η Grivalia Hospitality. Ο λόγος είναι ότι η KerznerInternational που διαχειρίζεται το παγκόσμιο ξενοδοχειακό brand One & Only αποφάσισε ότι λόγω των καθυστερήσεων που έγιναν στις κατασκευαστικές εργασίες, το άνοιγμα και η λειτουργία του πολυαναμενόμενου τουριστικού συγκροτήματος στην καρδιά του παραλιακού μετώπου θα έπρεπε να μεταφερθεί για αργότερα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι η μετάθεση αυτή στέλνει το χρόνο ένταξης λειτουργίας προς το τέλος της φετινής χρονιάς, χωρίς να προβλέπεται να συμβεί κάτι τέτοιο στις αρχές του 2024. Η τελειομανία των Αράβων της Kerzner και το γεγονός ότι πρόκειται για ένα brand παγκοσμίου φήμης, ήταν λογικό να θέσουν στην άκρη οποιαδήποτε σκέψη λειτουργίας στις αρχές Οκτωβρίου όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Υψηλές πτήσεις για τη Nova

Ιδιαίτερα θετικό είναι το περιβάλλον για τη Nova στην Ελλάδα μετά την συνένωσή της με τη Wind, σύμφωνα με τα όσα σκιαγράφησε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Nova στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ήταν ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το σύνολο της αγοράς της κινητής ενισχύθηκε κατά 76.600 συνδέσεις (καθαρές – market net adds) και το σύνολο αυτών είναι οι νέες συνδέσεις της Nova. Το μερίδιο της εταιρείας με βάση τους συνδρομητές στην κινητή έχει διαμορφωθεί στο 21,6% με 3,2 εκατ. συνδέσεις (14,8 εκατ. η συνολική συνδρομητική βάση).

Ξαφνική αποχώρηση από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Αυτή τη φορά η αποχώρηση από τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα στην Ελλάδα ακούει στο όνομα Σοφοκλής Γιαννακού. Ο CFO και πρόεδρος της αλυσίδας που ήταν σε αυτήν τα τελευταία 15 χρόνια, αποφάσισε να αποχωρήσει. Την ίδια στιγμή μαθαίνω ότι η ΑΒ, με επικεφαλής τον Νίκο Λαβίδα, εφαρμόζει ένα πολυδιάστατο σχέδιο για να γυρίσει σε θετική πορεία. Μία από τις κινήσεις ήταν να προχωρήσει στην αξιοποίηση καταστημάτων της από τη Λάρισα και προς τα βόρεια με τη μέθοδο του sales and leaseback προκειμένου να φέρει ρευστό στα ταμεία της.

Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη στα Market In

Σκληρό πόκερ φαίνεται ότι συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των δύο θυγατέρων του θανόντος ιδρυτή της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, Θωμά Ράμμου. Οι δύο πλευρές βρίσκονται τον τελευταίο καιρό στα δικαστήρια, διεκδικώντας η καθεμία από αυτές το δικό της μερίδιο στην πίτα. Την ίδια στιγμή κυκλοφόρησε μία φήμη στην αγορά ότι πιθανώς τα Market In που τζιράρουν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να εξαγοραστούν από μεγαλύτερη αλυσίδα, δεδομένης και της έκρυθμης κατάστασης στο εσωτερικό τους, κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται -επισήμως τουλάχιστον- να επιβεβαιώνεται.