Στο στόχαστρο βρέθηκε ξανά η δημόσια τηλεόραση, μετά από σοβαρό λάθος που καταγράφηκε στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ με παρουσιάστρια την Αδαμαντία Λιόλιου, το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τις αναταραχές στο Ιράν, στον αέρα προβλήθηκαν πλάνα από επεισόδια που είχαν σημειωθεί στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από συναυλία του ΛΕΞ.

Το λάθος της ΕΡΤ συζητήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», όπου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία. Όταν τίθεται θέμα και αμφισβητούμε την εικόνα, και μάλιστα μιλάνε πάνω σε μια εικόνα που δεν ισχύει, τότε πώς να μην αμφισβητήσουμε και οτιδήποτε άλλο;».

Γιώργος Λιάγκας: «Θα μπορούσαν να ζητήσουν συγγνώμη από τους τηλεθεατές»

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό» σχολίασε για το λάθος της ΕΡΤ:«Πάμε και στα έργα και τις ημέρες της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι ανθρώπινα τα λάθη, ωστόσο κάποιες φορές και τα ανθρώπινα λάθη σε κάνουν να λες πώς είναι δυνατόν, στη δημόσια τηλεόραση, όπου υπάρχει μια σοβαρότητα –ή μια σοβαροφάνεια, όπως θέλετε πείτε το, να συμβαίνουν αυτά. Μιλάνε για τον πόλεμο στο Ιράν και αντί για πλάνα από τον πόλεμο στο Ιράν, βλέπουμε φωτιές και κάποια ένταση μετά από τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη. Το διαχειρίστηκαν με το “δεν μας πήραν χαμπάρι”. Θα μπορούσαν να πουν “είναι ένα ανθρώπινο λάθος, ζητούμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές”. Είναι απαράδεκτο που δεν το έκαναν».