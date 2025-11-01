Την οργή της δεν μπόρεσε να διαχειριστεί η Έλενα Παπαρίζου, το βράδυ του Σαββάτου, όταν και ήρθε το νέο επεισόδιο του The Voice στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Αφορμή στάθηκε η εξομολόγηση μιας διαγωνιζόμενης πως δέχθηκε έντονη αμφισβήτηση από δασκάλους της για την φωνή και τις δυνατότητες της. Τότε, λοιπόν, ήταν που εξερράγη η coach του μουσικού τάλεντ σόου.

“Συγνώμη, παιδί μου, ποιος δάσκαλος σου έχει μιλήσει έτσι; Να ΄ρθει να τα βάλει μαζί μου, τώρα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Όχι, μισό λεπτό. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κόβουν τα φτερά από νέα παιδιά; Μην τα πάρω τα πάρω στην κράνα τώρα! Δηλαδή ποιος εκπαιδευτικό το έχει κάνει αυτό; Νευριάζω, παιδιά” σημείωσε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου το βράδυ του Σαββάτου.

“Κορίτσι μου, ζητώ συγνώμη εκ μέρους αυτού του ηλίθιου ανθρώπου. Πραγματικά, κορίτσι μου. Θα μου πεις ποιος είναι και θα τον πάρω τηλέφωνο. Εγώ θα κανονίσω”.

“Μα είναι δυνατόν; Αχ παιδιά, νευρίασα! Τα πήρα! Αχ παιδιά, νευρίασα, αλήθεια. Πιάστε με, έχω ζεσταθεί, καίω ολόκληρη” πρόσθεσε, εμφανώς αναστατωμένη, η coach του The Voice.