Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο στον Alpha, η κάμερα της «Super Κατερίνα» βρέθηκε στα γυρίσματα της σειράς και μίλησε με τους πρωταγωνιστές της. Ποιος είναι ο διεφθαρμένος αστυνομικός που είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα φίλου του; Ποια από τις κοπέλες έχει σχέση με τον γιο του αφεντικού της και ποιος ο ρόλος της στην εξέλιξη της σειράς; Ποιος είναι ο «αρχηγός» της Τρούμπας και γιατί καταρρέει ψυχολογικά; Οι απαντήσεις την Τρίτη, στις 21:00, στη νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha!

Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών:

Βασίλης Μπισμπίκης: (Ο Σπύρος Γιάμαρης) είναι ένας αστυνομικός, ο οποίος είναι διεφθαρμένος, χρηματίζεται από τη μία από τις δύο οικογένειες. Έχει πολύ ενδιαφέρον σα ρόλος, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό, σε σχέση με όλα αυτά που είχα κάμει μέχρι σήμερα. Με ιντριγκάρουν τα μυστικά και τα πάθη που έχει αυτός ο ήρωας, καθώς είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του Βούλγαρη.

Ιζαμπέλα Φούλοπ: Η Άντζελα είναι μία από τις κοπέλες που δουλεύουν για τον Καπετανάκο. Ωστόσο δεν την βλέπουμε μέσα στο καμπαρέ. Έχει μια πιο «εξειδικευμένη» θέση. Και έχει ερωτική σχέση με το γιο του αφεντικού της. Αλλά, παρ΄όλα αυτά, θα γίνουν πάρα πολλά, έχουμε πάρα πολλές ανατροπές και το μέλλον των δυο τους και της Άντζελας θα είναι μυστήριο.

Δημήτρης Σέρφας: Είμαστε στον Πειραιά, στην Τρούμπα το 1964, είναι μια σειρά πολύ χρωματιστή με πολύ γκρίζους χαρακτήρες. Έχει ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν, χαρακτήρες που δεν υπάρχει κάποιος καλός ή κάποιος πολύ κακός. Όλοι έχουν τα μυστικά τους, υπάρχει πάρα πολύ μυστήριο στη σειρά και στην εποχή, όλοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Ο Αντρέας στον πυρήνα του είναι έντιμος, αλλά είναι εγκλωβισμένος από τη φήμη της οικογένειάς του.

Αλέκος Συσσοβίτης: Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω αυτή τη σειρά. Ο Ηλίας Καπετανάκος, ο ρόλος που υποδύομαι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει υψηλή ηθική στα πράγματα, έχει μια ντομπροσύνη που τον χαρακτηρίζει. Είναι σκληρός κι αβυσσαλέος, για να φτάσει εδώ όπου έφτασε. Γιατί είναι, ας πούμε, ο αρχηγός της νύχτας. Αλλά παράλληλα έχει πολύ έντονα συναισθήματα. Είναι ένας οικογενειάρχης που αγαπάει τα παιδιά του, αγαπάει την οικογένεια και δίνεται σε αυτή ψυχή τε και σώματι. Όταν θα τον χτυπήσει η μοίρα θα καταρρεύσει ψυχολογικά, αλλά την ίδια στιγμή θα βρει τρόπο να ξαναπατήσει στα πόδια του, να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες του και πραγματικά να διεκδικήσει αυτό το οποίο του ανήκει.

