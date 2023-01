Όρεξη για… αποκαλύψεις είχε ο Νίκος Κοκλώνης το πρωί της Τρίτης (3/1), μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και την Κατερίνα Καινούργιου, για τον β’ κύκλο του J2US που θα βγει στον αέρα τον ερχόμενο Φεβρουάριο, το τι ετοιμάζει για τον Σεπτέμβριο και την απόφασή του να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Alpha.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, όμως, ο Νίκος Κοκλώνης θέλησε να πει κάτι πολύ συγκεκριμένο. «Κατερίνα είπες για το μπούστο μου. Ξέρεις γιατί έβγαλα το μπούστο φέτος;», ρώτησε την Κατερίνα Καινούργιου και στη συνέχεια έδωσε την απάντηση: «Έλειπε η Μαρία Μπακοδήμου, οπότε…».

Όλοι ξέσπασαν σε γέλια στο πλατό και η Κατερίνα Καινούργιου επισήμανε πως στο Twitter έγραφαν ότι: «Το μπούστο του Κοκλώνη είναι καλύτερο και από της katken».

Στη συνέχεια της κουβέντας τους η KatKen του έκανε μια.. δελεαστική πρόταση, με έναν όρο!

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισε αυτό το ζευγάρι. Ήταν ντέρμπι φέτος, δεν ήξερα ποιος θα είναι νικητής μέχρι το τέλος. Όταν ήρθε το αποτέλεσμα και άνοιξα και το είδα, δεν το κρύβω, χάρηκα πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια τα αγαπώ, αλλά εκείνοι δοκιμάστηκαν σε όλα τα είδη, δεν γκρίνιαξαν ποτέ, έκαναν πάντα ότι τους έλεγαν, δούλευαν ασταμάτησα κι αυτό τους έκανε να ξεχωρίσουν στα μάτια του κόσμου», είπε αρχικά και αποκάλυψε:

«Δικιά μου πρόταση ήταν η Λόλα με τον Λευτέρη. Η Λόλα έκλαψε όταν έγινε η πρόταση. Είναι μεγάλη μου χαρά που δυο παιδιά τα οποία δεν ήταν το φαβορί, ούτε οι δημοφιλείς, να κερδίζουν το έπαθλο. Η Εύη Δρούτσα θέλει να γράψει τραγούδι για τον Λευτέρη. Θα το προσπαθήσω ο νικητής του J2US να κάνει καριέρα, είναι ένας στόχος που θέλω να ξεκινήσουμε και να τον πετύχουμε».

Για τη συνέχεια του J2US, αποκάλυψε: «Το Just συνεχίζεται, είμαι πολύ περήφανος που είμαι στην οικογένεια του Alpha, η διοίκηση και το πρόγραμμα μας αγκάλιασαν, θα ήμουν στεναχωρημένος αν αναγκαζόμουν να μην είμαι εκεί. Το νέο J2US θα είναι μεγάλο, με περισσότερα ζευγάρια και περισσότερες ανατροπές. Η έκπληξη είναι “γιατί το κάνει τώρα το Just; Τι θα κάνει τον Σεπτέμβριο;”. Δεν θα είναι All Star, θα είναι κανονικό με νέα ζευγάρια».

Η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε ευθέως αν του χρόνου θα επαναφέρει το Fame Story με τον ίδιο παρουσιαστή, όμως ο Νίκος Κοκλώνης δεν θέλησε να απαντήσει ξεκάθαρα: «Πήγε να με παγιδεύσει η Κατερίνα», είπε χαρακτηριστικά.

Η KatKen πάντως δέχτηκε να γίνει παίκτρια του J2US με έναν όρο όμως. «Δεν θέλω να συμπαρουσιάσουμε, θέλω να κάνω πράγματα μόνη μου. Θα έρθω σαν παίκτρια μόνο αν μου φέρεις σαν κόουτς τον Νίκο Οικονομόπουλο», του είπε κι εκείνος απάντησε: «Επειδή είμαι και λαϊκός τραγουδιστής, δεν ξέρω αν μπορώ να έχω τέτοιο ανταγωνισμό στο σόου. Στην παρουσίαση μπορώ, αλλά όχι στο τραγούδι» είπε και κατέληξε με μια υπόσχεση:

«Το νέο Just που θα δούμε στον αέρα, θα είναι δύο φορές καλύτερο από το προηγούμενο».