Asia Express: Γιάννης Αϊβάζης και Λευτέρης Δημηρόπουλος μπήκαν στο παιχνίδι, αλλά δεν είχαν την κατάλληλη υποδοχή «Το να μη σου μιλάνε είναι τραγικό - Και στην τελική who the f…k are you ρε φίλε;»