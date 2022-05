Ο Ανδρέας Γεωργίου καλωσόρισε τους τηλεθεατές σε ένα ακόμα X-Factor και στο επεισόδιο της Πέμπτης (12/5) ήταν η σειρά του Χρήστου Μάστορα να διαλέξει την ομάδα του, με τους δέκα διαγωνιζόμενους να περνάνε από τη δοκιμασία του Chair challenge και να αγωνίζονται για μία από τις τέσσερις πολυπόθητες καρέκλες. Είχε επιλέξει πρώτη την τετράδα της η Μαρίζα Ρίζου, πήρε τη σκυτάλη για το δικό του κουαρτέτο παικτών ο Μιχάλης Κουϊνέλης και την περασμένη εβδομάδα ήταν ο Στέλιος Ρόκκος εκείνος που κατέληξε στους τέσσερις, με τους οποίους θα πορευτεί στα live του μουσικού διαγωνισμού.

Ο Χρήστος Μάστορας τώρα δήλωσε στην έναρξη του σόου: «Είναι γνώριμη διαδικασία γιατί το έχω ξανά κάνει αυτό το “κόλπο”, αλλά δεν μοιάζει αυτή η ψυχολογία, αυτή η χαρά με αυτό που αισθάνομαι μέσα μου αυτή τη στιγμή γιατί έχω τεράστιο άγχος. Είναι κλισέ να πω πως η θέση μου είναι δύσκολη, αλλά ναι είναι».

Και πρόσθεσε: «Τα δέκα παιδιά αυτά που επέλεξα στην ομάδα μου είναι αυτή τη στιγμή ισάξια και έχοντας δει και λίγο τις πρόβες, καταλαβαίνω πως θα δυσκολευτώ πάρα πάρα πολύ. Πρώτο και σημαντικότερο κριτήριο είναι η φωνή αλλά υπάρχει κάτι που λέγεται X-Factor και αυτό είναι κάτι που εμείς το ψάχνουμε και έχουμε διαμορφώσει την άποψή μας».

Για ποια διαγωνιζόμενη δάκρυσε η Μαρίζα Ρίζου

Στην σκηνή του X-Factor ανέβηκε η Ελπίδα Ασλανίδου ερμηνεύοντας το «She used to be mine».

Η νεαρή διαγωνιζόμενη καθήλωσε με την ερμηνεία της αποσπώντας το χειροκρότημα τόσο της κριτικής επιτροπής όσο και των συμπαικτών της.

«Βλέπω τον εαυτό μου για αυτό συγκινήθηκα, βλέπω ένα πλάσμα απίστευτο», ήταν το σχόλιο της Μαρίζας Ρίζου, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Και πρόσθεσε: «Σε καταλαβαίνω που βγάζεις αυτόν τον ήχο, είναι μεγάλο “όπλο” αυτή η φωνή και αυτή η ψυχή και αυτή η γλύκα. Αυτό είναι γυναίκα», ενώ παράλληλα ο Στέλιος Ρόκκος «έτρεχε» να της δώσει… χαρτομάντιλο.

Ξεσήκωσε ο Borek με το «Όταν σ’ είχα πρωτοδεί»

Με ένα ξεσηκωτικό τραγούδι ανέβηκε στην σκηνή του X-Factor ο Borek.

Τραγούδησε το «Όταν σ’ είχα πρωτοδεί» και… ανέβασε τη διάθεση σε κριτές και διαγωνιζόμενους.

Μία από τις 4 καρέκλες κατάφερε να κερδίσει ο Borek με την ερμηνεία του.

Ωστόσο, για κάποιον διαγωνιζόμενο αυτό σηματοδότησε την αποχώρησή του από τον διαγωνισμό.

Η Αριστέα Αλεξανδράκη ερμηνεύει το «River»

Ένα πολύ γνωστό ξένο τραγούδι επέλεξε για να ερμηνεύσει η Αριστέα Αλεξανδράκη στην σκηνή του X-Factor.

«River» τραγούδησε συγκεντρώνοντας όλα τα βλέμματα πάνω της.

Έδωσε τελικά μία από τις πολυπόθητες καρέκλες για τα live του X-Factor ο Χρήστος Μάστορας στην Αριστέα Αλεξανδράκη;

Μετά από πολλή σκέψη η απόφαση του κριτή προβλημάτισε.

«Rock n Roll στο κρεβάτι» από τον Κωνσταντίνο Ντάσιο

Το «Rock n Roll στο κρεβάτι» επέλεξε να τραγουδήσει στην σκηνή του X-Factor για μια καρέκλα ο Κωνσταντίνος Ντάσιος.

Ο διαγωνιζόμενος κατάφερε με την ερμηνεία του να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο διαγωνιζόμενος κατάφερε να κερδίσει τελικά μία καρέκλα, γεγονός που σήμανε ότι κάποιος από τους συμπαίκτες του έπρεπε να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό.

Μάγεψε η Κατερίνα Λαζαρίδου με το «Εγώ σ’ Αγάπησα εδώ»

Τραγούδησε για μια καρέκλα για τα live του X-Factor και μάγεψε η Κατερίνα Λαζαρίδου.

Η διαγωνιζόμενη από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα ερμήνευσε το «Εγώ σ’ Αγάπησα εδώ» και μάγεψε τους κριτές.

«Η Κατερίνα είναι ο λόγος που ζηλεύω πάρα πολύ τον Μάστορα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αλλά κάποια στιγμή θα συνεργαστώ μαζί της».

Αυτή ήταν η κριτική του Στέλιου Ρόκκου για την Κατερίνα Αποστολίδου από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

Η νεαρή τραγουδίστρια που μάγεψε με την ερμηνεία της πήρε καλή κριτική και από τη Μαρίζα Ρίζου.

Μετά την ερμηνεία της που συγκίνησε τους κριτές, η Κατερίνα Λαζαρίδου αγωνιούσε για το αν θα καταφέρει να κατακτήσει μία από τις πολυπόθητες καρέκλες.

Η απόφαση για τον Χρήστο Μάστορα μόνο εύκολη δεν ήταν.

Ποια διαγωνιζόμενη έφυγε καταχειροκροτούμενη

«Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι άσχημα στο παιχνίδι. Να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις».

Με αυτά τα λόγια αποχαιρέτησε ο Χρήστος Μάστορας την Ελπίδα Ασλανίδου, η οποία, αν και κατάφερε να πάρει μια από τις πολυπόθητες καρέκλες συγκινώντας με την ερμηνεία της τη Μαρίζα Ρίζου, έπρεπε να εγκαταλείψει τον διαγωνισμό παραχωρώντας της θέση της σε συμπαίκτριά της.

Η νεαρή τραγουδίστρια αποχώρησε από την σκηνή του X-Factor καταχειροκροτούμενη.

Αυτή είναι η ομάδα του Χρήστου Μάστορα

Το Chair challenge ολοκληρώθηκε και η ομάδα του Χρήστου Μάστορα είναι πλέον έτοιμη για τα live shows του X-Factor.

«Πιστεύω πολύ σε εσάς παιδιά. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου. Ανάμεσα στους 4 βρίσκεται ο νικητής» είπε ο κριτής, ο οποίος στο τέλος ανέβηκε στην σκηνή και αγκάλιασε την ομάδα του.

Οι τέσσερις παίκτες που επέλεξε ο Χρήστος Μάδτορας για την ομάδα του είναι: η Κατερίνα Λαζαρίδου, ο Borek, ο Κωνσταντίνος Ντάσιος κι η Αριστέα Αλεξανδράκη.