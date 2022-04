Λίγο πριν ξεκινήσουν τα Live του X-Factor, η Μαρίζα Ρίζου ήταν η πρώτη που θα επέλεγε την ομάδα της με τη διαδικασία των «Chair challenge». Δέκα σόλο καλλιτέχνες και γκρουπ ανέβηκαν χθες Πέμπτη (28/4) στη σκηνή το μεγαλύτερου μουσικού talent show με στόχο να κατακτήσουν μία από τις τέσσερις καρέκλες.

Οι κριτές είναι πανέτοιμοι για να κάνουν τις επιλογές τους, οι διαγωνιζόμενοι θέλουν να αποδείξουν τις ικανότητές τους και οι τηλεθεατές του X-Factor ανυπομονούν να ακούσουν εκπληκτικές φωνές.

Τα «Chair challenge» του X-Factor ξεκίνησαν.

Το έργο της Μαρίζας Ρίζου αποδείχθηκε δύσκολο καθώς αρκετές ήταν οι συγκλονιστικές ερμηνείες κι οι φωνές που ξεχώρισαν. Οι υπόλοιποι κριτές Στέλιος Ρόκκος, Μιχάλης Κουϊνέλης και Χρήστος Μάστορας είχαν συμβουλευτικό ρόλο κι εξέφραζαν την άποψή τους για τις εμφανίσεις που είδαν. Δέκα καλλιτέχνες πέρασαν μπροστά από τους κριτές κι η Μαρίζα Ρίζου είχε μόνο τέσσερις επιλογές. Οι θέσεις στις καρέκλες άλλαξαν αρκετές φορές, αλλά τελικά βρήκαν τον «κάτοχό» τους.

Η Μαρία Ρίζου θα πορευθεί στο μουσικό σόου με τους Εβελίνα Κατσιάκου, Άγγελος Αρχανιωτάκης, Χρήστος Αδαμόπουλος και «Case Zero».

Πώς, όμως, κατέληξε σε αυτούς τους τέσσερις;

Η Ναταλία Κόρβινγκτον με τη… συνταγή της Μαρίζας Ρίζου

Η Ναταλία Κόρβινγκτον είναι η πρώτη διαγωνιζόμενη και αποφάσισε να ακολουθήσει τα χνάρια της Μαρίζας Ρίζου βγαίνοντας… ξυπόλητη στην σκηνή.

«Θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους υπολοίπους που μας επέτρεψε να είμαστε στα live ξυπόλητοι» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Μαρίζα Ρίζου άνοιξε το δρόμο για όλους.

«Αυτό είναι ζαβολιά» σημείωσε ο Χρήστος Μάστορας, με τη Μαρίζα Ρίζου να τονίζει ότι είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη για αυτό που είδε.

Η Ναταλία μάγεψε με την ερμηνεία της τραγουδώντας το Read All About it και πήρε εύκολα την πρώτη καρέκλα. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι ήταν ασφαλής για τη συνέχεια.

Η Εβελίνα Κατσιάκου τραγούδησε το μαγευτικό «Θάλασσες»

Η δεύτερη διαγωνιζόμενη της Μαρίζας Ρίζου ξεσήκωσε κοινό και κριτές στο stage του X-Factor.

Η Εβελίνα Κατσιάκου με την υπέροχη λαϊκή της φωνή ερμήνευσε υπέροχα το τραγούδι «Θάλασσες».

Η διαγωνιζόμενη δεν άφησε περιθώρια στη Μαρίζα Ρίζου και έκατσε απευθείας στην καρέκλα!

«Πιστεύω ότι ο Στέλιος έχει τρομοκρατηθεί» ήταν το σχόλιο της Μαρίζας Ρίζου στην κριτική του Στέλιου Ρόκκου για την ερμηνεία της Εβελίνας Κατσιάκου.

«Όταν τη βλέπω και την ακούω να τραγουδά, δεν μπορώ να μην την αποκαλώ “Εβελινάρα”» συμπλήρωσε η κριτής του X-Factor.

Υπέροχος ο Σωκράτης Χάρης στο «Jealous»

Ο Σωκράτης Χάρης με μία υπέροχη ερμηνεία «μαγνήτισε» τα βλέμματα των κριτών.

Τραγούδησε το «Jealous» του Labrinth με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, κάνοντας τους κριτές να συγκινηθούν.

Ο Σωκράτης Χάρης πήρε την πολυπόθητη καρέκλα!

«Αυτό που συμβαίνει είναι αδιανόητο. Η χροιά σου είναι απίστευτη, είναι από τις πιο ζεστές, αγγελικές και επιβλητικές χροιές που έχω ακούσει» σημείωσε η κριτής του X-Factor.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο καλός καλλιτέχνης πρέπει να έχει καλές τοποθετήσεις συνολικά στη φωνή του.

Ο «Μεγάλος έρωτας» από τον Τόλη Παπαδόπουλο

Ο 18χρονος Τόλης Παπαδόπουλος τραγούδησε τον «Μεγάλο έρωτα» στη μάχη για μια… καρέκλα.

Το τραγούδι του Νίνο επέλεξε ο νεαρός διαγωνιζόμενος του X-Factor και… γλύκανε τους κριτές, που σχημάτιζαν καρδούλες.

Ο 18χρονος Τόλης Παπαδόπουλος παρά τα λαθάκια του, «έριξε» την Μαρίζα Ρίζου και πήρε θέση στην καρέκλα του X-Factor!

«Για μένα είναι πολύ σοβαρό να περνάει ενέργεια, όμως είναι και πολύ σοβαρό να υπάρχει μια καλή φωνή, να συνδυάζονται αυτά τα δύο» τόνισε η Μαρίζα Ρίζου, που έδωσε την καρέκλα στον 18χρονο τραγουδιστή.

Οι «Case Zero» ανέβασαν τη θερμοκρασία

Το συγκρότημα, «Case Zero» τραγούδησε με τρομερή διάθεση το «Superstition».

Το συγκρότημα ωστόσο, δεν άφησε ικανοποιημένους τους κριτές, που επανέλαβαν τα θέματα με τον ήχο τους.

Παρά τα προβλήματα στον ήχο η Μαρίζα Ρίζου έδωσε τη θέση του Τόλη Παπαδόπουλου στους «Case Zero».

«Θέλω να είμαι δίκαιη, τις καρέκλες πρέπει να τις κατακτήσει ένας άνθρωπος ή γκρουπ που έχει ολοκληρωμένο πακέτο» σημείωσε η Μαρίζα Ρίζου, προσθέτοντας ότι πήρε την απόφαση αυτή με «βαριά καρδιά».

«Είσαι μεγάλη περίπτωση, ήδη βλέπω αυτά που κάνεις, είσαι απίστευτος. Θες πολύ δουλειά, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις» είπε στον 18χρονο διαγωνιζόμενο που αποχώρησε.

Απίθανος ο Άγγελος Αρχανιωτάκης με το «No time to die»

Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Άγγελο Αρχανιωτάκη με το τραγούδι «No time to die».

«Όχι ρε φίλε…» ήταν η ατάκα που πρόλαβε να πει ο Ηλίας Μπόγδανος στα παρασκήνια για την μαγευτική ερμηνεία του νεαρού τραγουδιστή, ενώ το θαυμασμό της εξέφρασε και η Μαρίζα Ρίζου.

Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι κριτές μόλις τελείωσε την ερμηνεία του ο Άγγελος Αρχανιωτάκης.

Αφού σηκώθηκαν και τον χειροκρότησαν, είπαν με μια φωνή: «Συγκλονιστικός!».

Η Μαρίζα Ρίζου τόνισε ότι η καρδιά της χτυπάει δυνατά μετά την ερμηνεία του, ενώ ο Χρήστος Μάστορας σημείωσε ότι «ήταν τιμή του που τον άκουσε».

«Είσαι ένας πραγματικός άγγελος εσύ, δεν υπάρχεις» πρόσθεσε η Μαρίζα Ρίζου.

Όπως ήταν φυσικό ο Άγγελος Αρχανιωτάκης πήρε μία καρέκλα από την τετράδα της Μαρίζας Ρίζου.

Αυτή που αποχώρησε ήταν η Ναταλία Κόρβινγκτον, καθώς η κριτής του X-Factor θέλησε να κρατήσει ένα συγκρότημα και μια λαϊκή φωνή για τη συνέχεια.

Οι «Εποχές» τραγούδησαν Κωνσταντίνο Αργυρό

Το συγκρότημα «Εποχές» γνωστό για τις διαφορετικές επιλογές του, τραγούδησε το «Μαζί σου» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Ωστόσο, το συγκρότημα «Case Zero» κράτησε τη θέση του στο παιχνίδι με αποτέλεσμα να φύγουν οι «Εποχές».

Εκπληκτική ερμηνεία από την Αρτέμιδα Κυριακοπούλου

Η Αρτέμιδα Κυριακοπούλου με τη μοναδική της ερμηνεία «μάγεψε» του κριτές.

Τραγουδώντας το «Stone Cold» κέρδισε τα θετικά σχόλια των κριτών, αλλά και των συμπαικτών της που την χαρακτήρισαν «τρομακτικά καλή…».

Η Αρτεμιδα Κυριακοπούλου δυσκόλεψε τη Μαρίζα Ρίζου όσο κανένας άλλος παίκτης μέχρι εκείνη τη στιγμή.

«Είσαι πάρα πολύ καλή και εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή» σημείωσε η κριτής του X-Factor.

«Έχεις μια τέλεια τραγουδίστρια που υστερεί σε αυτοπεποίθηση και η σκηνή του X-Factor απαιτεί ταλέντα που θα την κάνουν σπίτι τους» τόνισε ο Χρήστος Μάστορας, με τον Μιχάλη Κουϊνέλη να προτείνει στη Μαρίζα να σκεφτεί ποια «καρέκλα» υστερεί σε αυτόν τον τομέα.

Η έκπληξη ήρθε, αφού η Άρτεμις Κυριακοπούλου πήρε τη θέση του, εκπληκτικού, Σωκράτη Χάρη.

«Το μόνο μου παράπονο είναι που δεν είπα ελληνικό» σημείωσε ο Σωκράτης Χάρης, λίγο πριν την απόφαση της Μαρίζας Ρίζου, με τους υπόλοιπους κριτές να λένε και αυτοί τη γνώμη τους.

«Πήγαινε τελικό για χάρη μου, σε παρακαλώ!» ήταν η ατάκα του νεαρού τραγουδιστή στην Αρτέμιδα Κυριακοπούλου.

Η συγκινητική ερμηνεία από τον Ηρόδοτο Μιλτιάδους

Ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους ερμήνευσε το «Τριανταφυλλένη» και συγκίνησε το κοινό και τους κριτές.

Μάλιστα, ο Μιχάλης Κουϊνέλης δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά του. «Με πήρες μαζί σου αδελφέ» τόνισε ο κριτής του X-Factor. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρει μία θέση στα live.

Μοναδικός o Χρήστος Αδαμόπουλος στο «Βυθό σου»

Με το «Βυθό σου» του Μιχάλη Χατζηγιάννη εμφανίστηκε στο chair challenge ο Χρήστος Αδαμόπουλος.

Με την ερμηνεία του κέρδισε τόσο το κοινό, αλλά και τη Μαρίζα Ρίζου -που φάνηκε δικαιωμένη για την επιλογή της.

Μάλιστα, ο νεαρός καλλιτέχνης έκλεισε για μια ακόμα φορά το μάτι στην κριτή του X-Factor.

Ο Χρήστος Αδαμόπουλος μετά την εκπληκτική του ερμηνεία δε θα μπορούσε να μείνει εκτός παιχνιδιού.

Η Άρτεμις Κυριακοπούλου έμεινε, στο «παρά πέντε», εκτός των live του X-Factor, με τη Μαρίζα Ρίζου να υπογραμμίζει το σεβασμό που είχαν μεταξύ τους οι διαγωνιζόμενοι της ομάδας της.

«Έκλεισε» η ομάδα της Μαρίζας Ρίζου!

Μετά από αρκετή κούραση και άγχος η Μαρίζα Ρίζου «έκλεισε» την ομάδα της για τα live του X-Factor.

Εβελίνα Κατσιάκου, Άγγελος Αρχανιωτάκης, Χρήστος Αδαμόπουλος και οι «Case Zero» αποτελούν τις επιλογές της για τα live του X-Factor.