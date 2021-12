Και φέτος, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να μπουν για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, μέσα από το κανάλι Novachristmas (θέση 200 στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος της Nova) και μία εξαιρετική επιλογή από αγαπημένες οικογενειακές ταινίες, αλλά και επικά blockbuster, κάθε βράδυ, με δύο ταινίες, από τις 20:00!

Το πρόγραμμα στο Novachristmas ξεκινά δυναμικά από τις 20:00, όπου όλη η οικογένεια θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει μία ταινία με αγαπημένους ήρωες κινουμένων σχεδίων, όπως «Yogi Bear», «Ο Λούης και οι Εξωγήινοι», «Χελωνονιντζάκια», «Ξενοδοχείο για Τέρατα 2» και πολλά άλλα.

Στη συνέχεια ακολουθεί η ζώνη των μεγάλων blockbuster με κορυφαίες ταινίες, όπως «Τροία» με τον Brad Pitt, «Quantum of Solace» και «Casino Royale» με τον Daniel Craig στον ρόλο του μυθικού πράκτορα James Bond, «Ο Θρύλος του Ζορό» με το ακαταμάχητο δίδυμο Antonio Banderas και Catherine Zeta-Jones, «Tomb Raider» με την Alicia Vikander και η ανεπανάληπτη κωμωδία δράσης «Οι Άνδρες με τα Μαύρα 3» με τους Will Smith και Tommy Lee Jones. Παράλληλα, θα προβληθούν μέσα από το Novachristmas, η επική πολεμική ταινία βασισμένη στο ομώνυμο κόμικ του Frank Miller για τη μάχη των Θερμοπυλών «300» με τον Gerard Butler και την Lena Headey, η βρετανική κατασκοπευτική κωμική περιπέτεια «Kingsman: Η Μυστική Υπηρεσία» με τον Colin Firth, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Ανυπόφοροι Γείτονες», η βραβευμένη με Όσκαρ για το Οπτικά Εφέ ταινία επιστημονικής φαντασίας «Tenet» με τους John David Washington και Robert Pattinson και πολλές άλλες.

Τα δύο τριήμερα των εορτών το πρόγραμμα επιμηκύνεται και εμπλουτίζεται με ακόμα περισσότερες ταινίες με θέμα τις γιορτές: «The Enchanted Christmas Cake», «Never Kiss a Man in a Christmas Sweater», «Christmas at the Plaza» κ.α.

Μπείτε στο πνεύμα των Χριστουγέννων με το καλύτερο κινηματογραφικό περιεχόμενο μόνο στο Novachristmas!