Ο Α’ Ημιτελικός για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης (11/02) και οι χρήστες του X στήθηκαν μπροστά στις οθόνες τους έτοιμοι να σχολιάσουν τα πάντα.
Οι χρήστες αποθέωσαν τόσο την Μπέττυ Μάγγιρα, η οποία έλαμπε ως παρουσιάστρια μέσα στο κατακόκκινο φόρεμά της ενώ σχολίασαν πολύ θετικά την απόφαση της ΕΡΤ, να κάνει πρόταση και στην Κατερίνα Βρανά να βρίσκεται στην παρουσίαση.
Επίσης, δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν το αρχικό βίντεο στο οποίο οι συμμετέχοντες ερμήνευσαν παλιότερες ελληνικές επιτυχίες της Eurovision.
Ωστόσο, οι χρήστες διχάστηκαν με τον ήχο καθώς κάποιοι επεσήμαναν πως ο ήχος κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού παρουσιάζει προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταλάβουν αν κάποιο τραγούδι δεν τους αρέσει ή αν φταίει η ηχοληψία.