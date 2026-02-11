Ο Α’ Ημιτελικός για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης (11/02) και οι χρήστες του X στήθηκαν μπροστά στις οθόνες τους έτοιμοι να σχολιάσουν τα πάντα.

Οι χρήστες αποθέωσαν τόσο την Μπέττυ Μάγγιρα, η οποία έλαμπε ως παρουσιάστρια μέσα στο κατακόκκινο φόρεμά της ενώ σχολίασαν πολύ θετικά την απόφαση της ΕΡΤ, να κάνει πρόταση και στην Κατερίνα Βρανά να βρίσκεται στην παρουσίαση.

Επίσης, δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν το αρχικό βίντεο στο οποίο οι συμμετέχοντες ερμήνευσαν παλιότερες ελληνικές επιτυχίες της Eurovision.

Ωστόσο, οι χρήστες διχάστηκαν με τον ήχο καθώς κάποιοι επεσήμαναν πως ο ήχος κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού παρουσιάζει προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταλάβουν αν κάποιο τραγούδι δεν τους αρέσει ή αν φταίει η ηχοληψία.

Σε τόσο μικρή σκηνή έβαλαν tόσο κόσμο, για να κουνιέται πάλι όπως στον περσινό τελικό, που τους είχαν κράξει… Μεγάλη έμπνευση… Η Κλαυδία πάντα φωνάρα βέβαια. #SingForGreece — Firestarter_gr (@Firestarter_gr) February 11, 2026

Ωραίο που τραγουδάνε όλοι μαζί #SingForGreece — mermaidella 🧜‍♀️ (@mermaidellitsa) February 11, 2026

Ωραίο το μιξ με τα παλιά τραγούδια μας ελαααα παμεεεεεε💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻 #eurovisiongr #SingForGreece — Πρόεδρος Κατουρλίδες (@Kostas_Thoneick) February 11, 2026

Ρε συ #ερτ με κάνεις πολύ περήφανο μέχρι στιγμής #SingForGreece — Άντε να δουμε 😎😎 (@xazoviolisss) February 11, 2026

Μιλάμε ο ήχος είναι λες και παρουσιάζουν στο Kontra Channel. Μιλάμε η ΕΡΤ είναι ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός φορέας της χώρας και δεν μπορεί ούτε τα βασικά!!! #singforgreece #eurovisiongr — κωστας με λ 🔥 (@diabasmenos) February 11, 2026

#singForGreece

Η έναρξη ήταν υπέροχη! Λάτρεψα που οι υποψήφιοι είπαν παλιές ελληνικές υποψηφιότητες. — Maria Kalas🧂 (@tylipake92384) February 11, 2026

Η Μαγγίρα φοράει τέλειο φόρεμα και η βρανα έχει βαφτεί πάρα πολύ ωραία ! #SingForGreece — Romantikos (@romantikos46930) February 11, 2026

Πόσο χαίρομαι που έχουν την Βρανά εφετος. Οι ΑΜΕΑ είναι αναποσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας #SingForGreece — ινκογκνιτη (@incognito7_) February 11, 2026

Έχουν πρόβλημα με τον ήχο ή είναι απλά τόσο άθλιοι; #SingForGreece — 🐞🦁⚡️ΑΔΕΙΟΥΧΟ μπέιμπι γιόντα 💛🖤 (@adisopito) February 11, 2026