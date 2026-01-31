Το BBC καλείται να βάλει τέλος στις «τυπικές, για τα μάτια του κόσμου» επιλογές διανομής που «στριμώχνουν» ηθοποιούς από εθνοτικές μειονότητες σε δραματικές σειρές εποχής, σύμφωνα με ανεξάρτητη έκθεση για το περιεχόμενό του.

Η ιδιαίτερα επικριτική αναφορά επισημαίνει, παράλληλα, ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας οφείλει να ενισχύσει την εκπροσώπηση της εργατικής τάξης και των γυναικών άνω των 60 ετών, εφόσον επιδιώκει να διατηρήσει τη σχέση του με το κοινό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το BBC έχει υιοθετήσει σε αρκετές παραγωγές «διδακτικές» πρακτικές διαπολιτισμικής εκπροσώπησης, οι οποίες οδηγούν στη χρήση ηθοποιών από εθνοτικές μειονότητες σε ιστορικά πλαίσια που κρίνονται ασύμβατα με την εποχή και το αφηγηματικό πλαίσιο.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Τσαρλς Ντίκενς Μεγάλες Προσδοκίες το 2023, όπου η μικτής καταγωγής Σάλομ Μπρουν-Φράνκλιν υποδύθηκε την Εστέλα, παρότι η ιστορία τοποθετείται χρονικά στις αρχές έως τα μέσα του 19ου αιώνα.

shalom brune-franklin as estrella in the trailer for bbc’s #GreatExpectations pic.twitter.com/tMBVclnuVl — poppy (@notthatpoppy) February 16, 2023

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε επίσης η επιλογή του μικτής καταγωγής Νέιθανιελ Κέρτις για τον ρόλο του Σερ Ισαάκ Νεύτωνα στο επετειακό επεισόδιο για τα 60 χρόνια του Doctor Who. Η έκθεση αναγνωρίζει την κριτική, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για «λιγότερο τραβηγμένη» περίπτωση, καθώς η σειρά ανήκει στο είδος της επιστημονικής φαντασίας.

Controversial ‘Doctor Who’ colour-blind casting is cited in a BBC-commissioned study.



I advise you to read the entire article in the link in the replies before jumping to conclusions. pic.twitter.com/C0phT3Bwl1 — Doctor Who Production News (@DoctorWhoPN) January 29, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σειρά Murder Is Easy, τη μεταφορά του BBC του μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι, όπου ο Ντέιβιντ Τζόνσον πρωταγωνίστησε ως Λουκ Φιτζγουίλιαμ σε μια ιστορία που εκτυλίσσεται σε αγροτικό περιβάλλον στα μέσα του 20ού αιώνα. Η παραγωγή ενσωμάτωσε στοιχεία της δυτικοαφρικανικής κουλτούρας των Γιορούμπα, ενώ στον χαρακτήρα προστέθηκε το μεσαίο όνομα «Ομπιάκο».

«Το BBC πρέπει να σταματήσει να “στριμώχνει” ηθοποιούς από εθνοτικές μειονότητες σε σειρές εποχής», υπογραμμίζεται στην έκθεση, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Όπως σημειώνεται, «Το κοινό είναι ιδιαίτερα αυστηρό σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν αμφισβητούνται οι προσδοκίες του για αυτό που έχει επιλέξει να παρακολουθήσει». Και προστίθεται: «Αν πρόκειται για ένα αστυνομικό μυστήριο της Αγκάθα Κρίστι την περίοδο των Χριστουγέννων, δεν θα περιμένει να μεταφερθεί σε αφηγήσεις αντι-αποικιοκρατικών αγώνων παράλληλα με έναν φόνο σε εξοχική έπαυλη».

Η έκθεση εκτιμά ότι τέτοιες επιλογές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυθεντικότητας των τηλεθεατών και συχνά εκλαμβάνονται ως «διδακτικές». Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η απεικόνιση ενός αναχρονιστικού ιστορικού κόσμου μπορεί να αποσιωπά την πραγματική ιστορική καταπίεση που βίωσαν συγκεκριμένες ομάδες.

«Η απεικόνιση ενός αναχρονιστικού ιστορικού κόσμου, όπου άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα δέρματος μπορούν να φτάσουν στην κορυφή της κοινωνίας ως επιστήμονες, καλλιτέχνες, αυλικοί ή λόρδοι, ενδέχεται ακούσια να διαγράψει το παρελθόν αποκλεισμού και καταπίεσης των εθνοτικών μειονοτήτων και να καλλιεργήσει εφησυχασμό ως προς τις περιορισμένες ευκαιρίες που είχαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η αναφορά σημειώνει ότι το BBC έχει προχωρήσει και σε παραγωγές με αποκλειστικά μαύρο βασικό καστ, όπως οι σειρές I May Destroy You και Mr Loverman, υποστηρίζοντας ότι ο οργανισμός θα πρέπει να αισθάνεται εξίσου άνετα και με σειρές αποκλειστικά λευκού καστ.

Τα ζητήματα εκπροσώπησης εντοπίζονται και σε σύγχρονες παραγωγές. Ως παράδειγμα αναφέρεται η αστυνομική σειρά Shetland, όπου ηθοποιοί με καταγωγή από την Τανζανία, τη Σρι Λάνκα και με ρίζες Τζαμαϊκανές/Ιρλανδικές επιλέχθηκαν για ρόλους εισαγγελέων, παρά το γεγονός ότι οι εθνοτικές μειονότητες αποτελούν μόλις το 3,2% των ανώτερων νομικών αξιωματούχων στη Σκωτία, ποσοστό που εκτιμάται πως είναι ακόμη χαμηλότερο στις αγροτικές περιοχές των Νήσων Σέτλαντ.

Η έκθεση εκπονήθηκε από την πρώην πρόεδρο των BAFTA και πρώην στέλεχος του BBC, Αν Μόρισον, και τον ανεξάρτητο σύμβουλο μέσων ενημέρωσης Κρις Μπανατβάλα, έπειτα από συνεντεύξεις με περισσότερα από 100 στελέχη του κλάδου και 4.500 τηλεθεατές.

Πέρα από το ζήτημα της εκπροσώπησης, το BBC καλείται να επανασυνδεθεί με κοινά της εργατικής τάξης και γυναίκες άνω των 60 ετών, ομάδες που εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένες από τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται.

Η συγκέντρωση της εξουσίας στο Λονδίνο αναδεικνύεται επίσης ως πρόβλημα, με την έκθεση να εισηγείται τη μεταφορά κέντρων λήψης αποφάσεων εκτός πρωτεύουσας. «Η έρευνα κοινού έδειξε ότι η αντίληψη για το BBC παραμένει πως απευθύνεται κυρίως στη μεσαία τάξη και είναι υπερβολικά προσανατολισμένο στο Λονδίνο – και ότι η εξουσία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρωτεύουσα», σημειώνεται, προσθέτοντας ότι «Αυτό έχει συνέπειες στον τρόπο απεικόνισης και εκπροσώπησης».

Στις συστάσεις περιλαμβάνεται η ενίσχυση της παραγωγής που είναι «ριζωμένη» στον τόπο, καθώς και η εγκατάσταση βασικών υπευθύνων σύνταξης εκτός Λονδίνου. Προτείνεται ακόμη τουλάχιστον οι μισοί ανώτεροι επιμελητές τηλεοπτικών ειδών να δραστηριοποιούνται σε περιοχές όπου το κοινό εμφανίζεται περισσότερο αποστασιοποιημένο από το BBC.

Η έκθεση καταγράφει, τέλος, ότι παρά τη σχετική πρόοδο, οι άνδρες εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται στα ενημερωτικά και ειδησεογραφικά προγράμματα, ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, δήλωσε: «Είναι ζωτικής σημασίας το BBC να αντικατοπτρίζει αυθεντικά τη ζωή όλων των κοινοτήτων, τάξεων και πολιτισμών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι δεσμεύεται να ενισχύσει τα εργαλεία με τα οποία μετρά την εκπροσώπηση και την απεικόνιση των διαφορετικών κοινών, τονίζοντας ότι έχει ήδη σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.