Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν, καθώς η αγαπημένη της γιαγιά άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ κολυμπούσε στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του togegonos.gr μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της πριν από λίγο σε παραλία της Βραυρώνας, στο Πόρτο Ράφτη, η οποία όπως όλα δείχνουν είναι η γιαγιά της γνωστής τραγουδίστριας Ζόζεφιν.

Η άτυχη γυναίκα έκανε το μπάνιο της αλλά μια απότομη μεταβολή του καιρού, την έκανε να χάσει την ψυχραιμία της στο νερό, να πανικοβληθεί και να μην μπορέσει με τα δυνατά κύματα να βγει στη στεριά. Η γυναίκα, ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου για πάνω από 20 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν την ηλικιωμένη που δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Η κυρία Ειρήνη, ήταν η πολυαγαπημένη γιαγιά της Ζοζεφίν, είχαν μια στενή σχέση αγάπης και η είδηση ήταν σοκαριστική για την τραγουδίστρια και τη μητέρα της. Μάλιστα, η τραγουδίστρια, είναι σε κατάσταση σοκ και μεταβαίνει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο που έχει μεταφερθεί η γιαγιά της, μαζί με τη μητέρα της για να ενημερωθούν το τί έχει συμβεί και να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες.