Καθώς πλησιάζει η νέα σχολική χρονιά, τα παιδιά (αλλά και οι γονείς) μπορεί να νιώθουν ένα μείγμα ενθουσιασμού, άγχους και νευρικότητας. Αυτά τα συναισθήματα είναι απόλυτα φυσιολογικά και προκύπτουν κυρίως από την αβεβαιότητα που φέρνει κάτι καινούργιο

Ως γονείς, μπορείτε να στηρίξετε τα παιδιά σας αναγνωρίζοντας τα συναισθήματά τους, βοηθώντας τα να προετοιμαστούν και καλλιεργώντας μια στάση αυτοπεποίθησης και περιέργειας.

Ακολουθούν ορισμένες μερικές πρακτικές συμβουλές «Anxiety & Depression Association of America» που μπορούν να κάνουν την επιστροφή στο σχολείο πιο ομαλή.

Κατανοήστε τα μικτά συναισθήματα

Το παιδί σας μπορεί να ταλαντεύεται ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την ανησυχία: χαίρεται που θα ξαναδεί φίλους, αλλά αγχώνεται για τον καινούργιο δάσκαλο ή τον φόρτο μαθημάτων.

Αυτή η εναλλαγή συναισθημάτων είναι φυσιολογική. Ο ενθουσιασμός και το άγχος ενεργοποιούν το νευρικό σύστημα με παρόμοιο τρόπο, γι’ αυτό και το «φτερούγισμα» στο στομάχι ή η ταχυπαλμία μπορεί να εμφανιστούν και στις δύο περιπτώσεις. Δείξτε στο παιδί ότι είναι φυσιολογικό να νιώθει έτσι.

Αντί να απορρίπτετε τις ανησυχίες του με φράσεις όπως «Θα είσαι μια χαρά», ακούστε το προσεκτικά και δώστε αξία στους φόβους του. Όταν τα συναισθήματα βρίσκουν χώρο, η πίεση μειώνεται και το παιδί νιώθει ότι το καταλαβαίνετε.

Χτίστε αυτοπεποίθηση με ρεαλιστική αισιοδοξία

Αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει να πιστεύει το παιδί ότι όλα θα είναι εύκολα, αλλά να αναγνωρίζει ότι μπορεί να διαχειριστεί τις δυσκολίες.

Ενθαρρύνετέ το να κάνει ένα βήμα τη φορά και να προσεγγίζει τη σχολική χρονιά σαν εξερευνητής που μαθαίνει νέα πράγματα.

Δείξτε κατανόηση στους φόβους του και υπενθυμίστε του ότι πιστεύετε στην ικανότητά του να προσαρμοστεί, να οργανωθεί ή να ζητήσει βοήθεια.

Αφού ακούσετε τις ανησυχίες του, προτείνετε να βρείτε μαζί λύσεις, αν το ίδιο είναι έτοιμο. Αν όχι, αρκεστείτε στο να του δείξετε ότι είστε δίπλα του για υποστήριξη.

Μειώστε την αβεβαιότητα με προβλεψιμότητα

Η αβεβαιότητα συχνά γεννά άγχος. Μειώστε τα «άγνωστα» δίνοντας στο παιδί σαφείς πληροφορίες:

Μοιραστείτε ό,τι γνωρίζετε για τη νέα σχολική χρονιά: δασκάλους, πρόγραμμα, ρουτίνες.

Αν έχετε τη δυνατότητα, επισκεφθείτε το σχολείο, περάστε από το σημείο αποβίβασης ή κάντε μια πρόβα πρωινής ρουτίνας.

Φτιάξτε ημερολόγια ή λίστες με σημαντικές λεπτομέρειες.

Μετατρέψτε την προετοιμασία σε παιχνίδι, συγκρίνοντας τι μένει ίδιο και τι αλλάζει σε σχέση με πέρυσι.

Η εξοικείωση με τις λεπτομέρειες βοηθά το παιδί να νιώσει πιο ασφαλές μπροστά στις αλλαγές.

Γίνετε άγκυρα, όχι καθρέφτης

Όταν τα παιδιά αγχώνονται ή ενθουσιάζονται, είναι εύκολο οι γονείς να καθρεφτίσουν το άγχος τους ή τον ενθουσιασμό τους. Όμως, η υπερβολική ένταση – ακόμα και καλοπροαίρετη – μπορεί να τα ζορίσει περισσότερο. Στόχος σας είναι να λειτουργήσετε ως μια σταθερή άγκυρα.

Δώστε προσοχή στις δικές σας αντιδράσεις και αφήστε το παιδί να καθοδηγήσει τη συζήτηση. Απαντήστε με ηρεμία και κατανόηση. Η δική σας συναισθηματική σταθερότητα δίνει στο παιδί το πλαίσιο που χρειάζεται για να επεξεργαστεί τα δικά του συναισθήματα.

Η επιστροφή στα σχολεία είναι περίοδος αλλαγής, εξέλιξης και νέων ευκαιριών. Αναγνωρίζοντας και επικυρώνοντας τα συναισθήματα του παιδιού, δίνοντάς του σαφείς πληροφορίες και αντιμετωπίζοντας τη μετάβαση με ήρεμη σιγουριά, το βοηθάτε να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά με ανθεκτικότητα – και ίσως και με χαρά.

Η σταθερή σας υποστήριξη είναι από τα πιο σημαντικά «εργαλεία» που έχει για να κάνει τη νέα αρχή με επιτυχία.