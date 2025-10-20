Ένα επαναστατικό «υπερ – εμβόλιο» θα μπορούσε να σταματήσει εντελώς την ανάπτυξη και εξάπλωση του καρκίνου, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, που δημοσίευσαν τη μελέτη τους στο περιοδικό Cell Reports Medicine, ανέφεραν ότι ανέπτυξαν το καινοτόμο εμβόλιο με βάση νανοσωματίδια και αυτό μπόρεσε να αποτρέψει σε ποντίκια την εμφάνιση μελανώματος, καρκίνου του παγκρέατος και τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι έως και το 88% των εμβολιασμένων ποντικιών παρέμειναν χωρίς όγκους, ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εξάπλωση της νόσου σταμάτησε εντελώς.

Η έρευνα αποδεικνύει όχι μόνο ότι το φάρμακο μπορεί να συρρικνώσει και να εξαλείψει καρκινικούς όγκους στα τρωκτικά, αλλά και ότι μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά. Σημειώνεται πως το πειραματικό φάρμακο δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα σε ανθρώπους.

Πώς λειτουργεί το «υπερ-εμβόλιο»

Η Prabhani Atukorale, επίκουρη καθηγήτρια βιοϊατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Άμχερστ, η οποία ηγήθηκε της μελέτης, δήλωσε στον Independent: «Αξιοποιώντας τη μηχανική αυτών των νανοσωματιδίων ώστε να ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα μέσω πολλαπλών μηχανισμών που συνδυάζονται με καρκινικά αντιγόνα, μπορούμε να αποτρέψουμε την ανάπτυξη όγκων με εντυπωσιακά ποσοστά επιβίωσης».

Τα εμβόλια λειτουργούν γενικά παρέχοντας ένα αντιγόνο – ένα τμήμα του παθογόνου, όπως τα καρκινικά κύτταρα – και ένα ανοσοενισχυτικό, μια ουσία που βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει και να εξαλείψει το αντιγόνο.

Για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλων ανοσοενισχυτικών στη θεραπεία του καρκίνου, οι ερευνητές στο UMass Amherst ανέπτυξαν ένα «υπερ-ενισχυτικό» με βάση λιπιδικά νανοσωματίδια, το οποίο μεταφέρει δύο διαφορετικά ανοσοενισχυτικά.

Τρεις εβδομάδες μετά τον «υπερ-εμβολιασμό», τα ποντίκια εκτέθηκαν σε κύτταρα μελανώματος, με το 80% εξ αυτών να παραμένει χωρίς όγκους. Αντίθετα, κανένα από τα ποντίκια που έλαβαν παραδοσιακά εμβόλια δεν επιβίωσε πέραν των 35 ημερών, σύμφωνα με τα ευρήματα.

Αντιμετώπισε και τις μεταστάσεις

Το εμβόλιο έδειξε επίσης προστασία έναντι της εξάπλωσης του καρκίνου στους πνεύμονες. «Οι μεταστάσεις είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στον καρκίνο», ανέφερε η Atukorale και πρόσθεσε: «Η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων από όγκους οφείλεται ακόμη στις μεταστάσεις, και αυτό ξεπερνά ακόμα και τις δυσκολίες στην προσέγγιση καρκίνων όπως το μελάνωμα και ο παγκρεατικός».

Στη δοκιμή, κανένα από τα «υπερ-εμβολιασμένα» ποντίκια δεν ανέπτυξε όγκους στους πνεύμονες, ενώ όλα τα άλλα ποντίκια παρουσίασαν μεταστάσεις.

Αποτελεσματικό σε διαφορετικούς τύπους καρκίνου

Οι ερευνητές προχώρησαν τη μελέτη τους ένα ακόμη επίπεδο. Στο πρώτο μέρος, χρησιμοποιήθηκαν αντιγόνα ειδικά για τον κάθε τύπο καρκίνου, αλλά στο δεύτερο χρησιμοποιήθηκαν νεκρά καρκινικά κύτταρα που προήλθαν απευθείας από τη μάζα του όγκου – μια ουσία γνωστή ως λύμα όγκου (tumour lysate).

Μετά την χορήγηση του εμβολίου νανοσωματιδίων που περιείχε λύμα όγκου, τα ποντίκια εκτέθηκαν σε διάφορους τύπους καρκινικών κυττάρων, με ακόμη πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα ποσοστά απόρριψης των όγκων έφτασαν το 88% για τον καρκίνο του παγκρέατος, το 75% για τον καρκίνο του μαστού και το 69% για το μελάνωμα. Όλα τα ποντίκια παρέμειναν χωρίς όγκους όταν εξετάστηκε η πιθανότητα εξάπλωσης της νόσου.

«Οι αντιδράσεις των Τ-κυττάρων που παράγουμε με ακρίβεια για κάθε όγκο – αυτό είναι το κλειδί πίσω από το όφελος στην επιβίωση», δήλωσε ο Griffin Kane, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο UMass Amherst και συν-συγγραφέας της μελέτης. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η προσέγγισή τους «προσφέρει μια πλατφόρμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πολλούς τύπους καρκίνου».

Μια νέα εποχή στην αντικαρκινική θεραπεία;

Αν και οι δοκιμές σε ανθρώπους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, τα ευρήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια εντελώς νέα εποχή στην αντικαρκινική θεραπεία, μια εποχή όπου ο καρκίνος ίσως να μην αντιμετωπίζεται μόνο, αλλά να προλαμβάνεται πριν καν εμφανιστεί. Αν η τεχνολογία αυτή αποδειχθεί ασφαλής και αποτελεσματική και στους ανθρώπους, τότε θα πρόκειται αναμφίβολα για επανάσταση στην αντικαρκινική θεραπεία.