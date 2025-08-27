Η χρήση του Ozempic έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, είτε πρόκειται για τον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2, είτε για την απώλεια βάρους. Μάλιστα για τον δεύτερο λόγο, το Ozempic, όπως και άλλα φάρμακα με σεμαγλουτίδη όπως το Wegovy, εξελίχθηκαν σε παγκόσμια μανία, με τη χρήση τους να γίνεται σε πολλές περιπτώσεις ανεξέλεγκτα.

Όμως πίσω από την εικόνα του «θαυματουργού φαρμάκου» κρύβονται και σημαντικοί κίνδυνοι. Όπως κάθε ισχυρό φάρμακο, έτσι και το Ozempic μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες που δεν πρέπει να αγνοηθούν.

Και προφανώς δεν αναφερόμαστε στις γνωστές πλέον παρενέργειες της σεμαγλουτίδης, όπως η διάρροια, η ναυτία, ο εμετός ή η δυσκοιλιότητα, αλλά ούτε και στα trends Ozempic Butt και Ozempic Face.

Σύμφωνα με ειδικούς στο VeryWellHealth, αν σκέφτεστε να το ξεκινήσετε ή σας το έχει ήδη συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, είναι κρίσιμο να γνωρίζετε ποιες είναι οι πραγματικά σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν και ποια συμπτώματα θα πρέπει να σας κινητοποιήσουν άμεσα.

1. Παγκρεατίτιδα

Το Ozempic μπορεί να προκαλέσει παγκρεατίτιδα, δηλαδή φλεγμονή του παγκρέατος, ενός οργάνου που βοηθά στην πέψη και ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μέσω των ορμονών ινσουλίνη και γλυκαγόνη.

Συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε:

Έντονος κοιλιακός πόνος (τοπικός ή που επεκτείνεται στην πλάτη)

Φούσκωμα στην κοιλιά

Πυρετός

Ναυτία ή εμετός

Δύσπνοια

Αν εμφανίσετε αυτά τα σημάδια, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Η παγκρεατίτιδα απαιτεί συνήθως φαρμακευτική ή ακόμα και εντατική νοσηλεία.

2. Προβλήματα στη χοληδόχο κύστη

Το Ozempic αυξάνει τον κίνδυνο για χολολιθίαση (πέτρες στη χολή) και άλλες παθήσεις της χοληδόχου κύστης. Η χοληδόχος αποθηκεύει τη χολή, που είναι απαραίτητη για τη διάσπαση των λιπών. Όταν οι πέτρες μπλοκάρουν τη ροή της χολής, εμφανίζονται συμπτώματα, όπως:

Πόνος στο πάνω δεξί μέρος της κοιλιάς (συχνά μετά από λιπαρό γεύμα)

Πυρετός

Ναυτία ή εμετός

Κιτρίνισμα δέρματος ή ματιών (ίκτερος)

Η θεραπεία μπορεί να απαιτεί χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώστε τον γιατρό σας αν παρουσιαστούν τέτοια σημάδια.

3. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι επιπλοκή του διαβήτη που προκαλεί βλάβες στον αμφιβληστροειδή και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε τύφλωση. Κάποιοι ασθενείς που ξεκινούν Ozempic βλέπουν την οφθαλμοπάθεια τους να επιδεινώνεται, κυρίως αν είχαν ήδη πρόβλημα πριν τη θεραπεία.

Συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε:

Θολή όραση

Μαύρα στίγματα ή «μυγάκια» στην όραση

Ξαφνική απώλεια όρασης

Σε κάθε τέτοια ένδειξη, επισκεφθείτε αμέσως οφθαλμίατρο ή τον θεράποντα ιατρό σας.

4. Νεφρικά προβλήματα

Η χρήση Ozempic έχει συνδεθεί με νεφρική βλάβη σε ορισμένους ασθενείς, ιδιαίτερα αν εμφανίσουν σοβαρούς εμέτους ή διάρροια που οδηγούν σε αφυδάτωση. Συμπτώματα νεφρικής δυσλειτουργίας είναι:

Σύγχυση ή υπνηλία

Κόπωση

Πρήξιμο στα πόδια ή στους αστραγάλους

Μειωμένη ποσότητα ούρων

Αν παρατηρήσετε τέτοια σημάδια, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας.

5. Καρκίνος θυρεοειδούς

Σε μελέτες σε ζώα, το Ozempic βρέθηκε να προκαλεί όγκους του θυρεοειδούς, συμπεριλαμβανομένου ενός σπάνιου τύπου που λέγεται μυελοειδές καρκίνωμα. Δεν είναι σαφές αν αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους, όμως ο κίνδυνος θεωρείται υπαρκτός.

Ο χρόνος που χρησιμοποιείται εκτεταμένα το Ozempic είναι ακόμη σχετικά περιορισμένος, οι έρευνες και η επιστημονική παρατήρηση συνεχίζονται. O FDA έχει εκδώσει «boxed warning», τη σοβαρότερη προειδοποίηση για φάρμακα, με σκοπό να επιστήσει την προσοχή σε σοβαρούς κινδύνους ή σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή παρενέργειες. Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται σε ευδιάκριτο πλαίσιο πάνω στη συσκευασία του φαρμάκου και περιέχει βασικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του.

Ποιοι δεν πρέπει να παίρνουν Ozempic:

Όσοι έχουν προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς

Όσοι πάσχουν από σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2 (MEN 2)

Συμπτώματα καρκίνου θυρεοειδούς:

Βραχνάδα στη φωνή

Όγκος ή πρήξιμο στον λαιμό

Δυσκολία στην κατάποση

Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων, ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας.

Το Ozempic είναι εντυπωσιακό, αλλά όχι ακίνδυνο

Το Ozempic μπορεί να είναι αποτελεσματικό στη ρύθμιση του σακχάρου και στη διαχείριση βάρους, αλλά δεν είναι χωρίς κινδύνους. Αν ξεκινήσετε θεραπεία, μείνετε σε στενή επαφή με τον γιατρό σας και μην αγνοείτε ύποπτα συμπτώματα.