Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση σήμερα για το ΧΑ με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει με απώλειες 1,40% στις 2.056,86 μονάδες.

Σημαντικές ρευστοποιήσεις παρατηρήθηκαν σήμερα με αποτέλεσμα ο Γ.Δ να κινηθεί κάτω από το «ψυχολογικό φράγμα « των 2.100 μονάδων.

Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως σε τράπεζες και blue chips , με αποτέλεσμα ο τραπεζικός δείκτης να εμφανίσει σημαντικές απώλειες. Χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν επίσης ο αυξημένος ήταν ο όγκος των συναλλαγών μέσω προσυμφωνημένων εντολών (πακέτα), ειδικά σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 20% του ημερήσιου τζίρου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το ΧΑ έχει εισέλθει σε φάση διόρθωσης προσδιορίζοντας το νέο σημείο στήριξης τις 2.065 μονάδες. Με ενδιαφέρον αναμένεται την Παρασκευή 17/10 η ετυμηγορία της Standard & Poors για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος.

Ειδικότερα τον τραπζικό κλάδο με σημαντικές απώλειες στα χαμηλά της ημέρας (-2,7%) έκλεισε η μετοχή της Αlpha Bank στα 3,6 ευρώ και ακολούθησαν Πειραιώς -2,02% στα 7,280 ευρώ, Eurobank -1,01% στα 3,618 ευρώ, ενώ αμετάβλητη στα 13,680 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Eθνικής Τράπεζας.

Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε ΟΠΑΠ -6,98% και ακολούθησαν ΕΛΧΑ -3,08%, Cenergy -2,25%, Motor Oil -1,95%, ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο ΔΑΑ +1,7%..

Στο επίκεντρο παραμένει η μετοχή του ΟΠΑΠ μετά την πρόθεση της Alwyn να προχωρήσει σε συγχώνευση εξέλιξη η οποία σύμφωνα με χρηματιστηριακές αναλύσεις που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας, ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της μερισματική ς απόδοση στο μέλλον, παρόλο που η εταιρεία δεσμεύτηκε για διανομή μερίσματος τουλάχιστον 1 ευρώ .

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε στα 139,5 δις. ευρώ και η αξία των συναλλαγών έφθασε τα 318,9 ευρώ εκ των οποίων τα 63,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις συναλλαγές μέσω 30πακέτων που διακινήθηκαν σήμερα.