Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας φέτος τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε σε 3,13 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 4% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εγχώρια κίνηση υποχώρησε κατά 1,6%, ενώ η διεθνής παρουσίασε αύξηση 6,3%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ζήτησης από το εξωτερικό.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 29,33 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 6,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 1,8%, ενώ η διεθνής κατά 8,3%.

Κινήσεις αεροσκαφών

Ο αριθμός των πτήσεων στο αεροδρόμιο κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους έφθασε τις 244.500, σημειώνοντας άνοδο 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 0,9%, ενώ οι διεθνείς κατά 8,6%.