Στη ΓΑΔΑ για ανάκριση οδηγήθηκε ο 22χρονος που κατηγορείται ως ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα και φαίνεται να μη μιλάει στους αστυνομικούς, παρότι τον έχει «δώσει» ο συνομήλικος συνεργός του.

Ο νεαρός συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα και φαίνεται να είχε εντοπιστεί λίγο μετά τη διπλή δολοφονία, αλλά επίτηδες δεν τον προσέγγισαν οι αρχές.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε στο Mega, ότι ο νεαρός ήταν γνώριμος των αρχών, οπότε η αστυνομία έφτασε γρήγορα στα ίχνη του. Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι υπήρχε συνεργός, δεν τον συνέλαβε, αντιθέτως τον άφησε να κυκλοφορεί ελεύθερο, ώστε να προδώσει τα ίχνη του δεύτερου ατόμου.

Πράγματι, με αυτό τον τρόπο φέρεται οι αρχές να έφτασαν κοντά στα ίχνη του δεύτερου 22χρονου, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ παρουσία του δικηγόρου του και να καταθέσει εναντίον του μετέπειτα συλληφθέντα.

Ερωτηματικά με το κίνητρο

Ο αστυνομικός συντάκης των «Νέων» και του «Βήματος» είπε στην εκπομπή του Mega ότι οι αστυνομικοί προβληματίζονται με το κίνητρο που ανέφερε ο 22χρονος.

Ο νεαρός κατέθεσε ότι ο 68χρονος πριν χρόνια «έκανε κάτι κακό» σε βάρος του, με πληροφορίες να αναφέρουν πως υποστήριξε ότι έπεσε θύμα βιασμού. Στη συνέχεια, τον «δωροδόκησε για τη σιωπή του» και μετά από καιρό, όταν ο 22χρονος χρειάστηκε χρήματα, αποφάσισε να εκβιάσει τον 68χρονο.

Ωστόσο, επειδή οι απόπειρες του απέτυχαν, ο συνομήλικος φίλος του προσφέρθηκε να μεσολαβήσει, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το διπλό φονικό.

Οι αστυνομικοί όμως δεν έχουν πειστεί, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. «Ξέρεις ότι αυτό που λες δεν στέκει με τη σκηνή του εγκλήματος», φέρεται να ανέφερε αξιωματικός.

Έπειτα, ζήτησαν να παραδώσει το κινητό του για να ελέγξουν τις συνομιλίες του, ειδικά εκείνες με τον άλλο νεαρό. Ο 22χρονος όμως, φέρεται να είπε: «Δεν το έχω, εγώ το πέταξα στον υπόνομο», κάτι που γεννά υποψίες και υπόννοιες για τρίτο πρόσωπο.