Αν θέλετε να χτίσετε και να διατηρήσετε τη μυϊκή σας δύναμη, δεν είναι απαραίτητο το γυμναστήριο. Με λίγη δημιουργικότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα απλό εξοπλισμό άσκησης, μπορείτε να έχετε αποτελεσματικές προπονήσεις που προσφέρουν τα ίδια οφέλη με εκείνες που θα κάνατε σε έναν οργανωμένο χώρο γυμναστικής.

Ακολουθούν έξι αποτελεσματικοί τρόποι για να το πετύχετε, σύμφωνα με τους ειδικούς στο Health…

1. Αξιοποιήστε το βάρος του σώματός σας

Είναι απολύτως εφικτό να αυξήσετε τη μυϊκή σας δύναμη χρησιμοποιώντας ασκήσεις που αξιοποιούν το ίδιο το βάρος του σώματος ως αντίσταση. Καθίσματα (squats), προβολές (lunges), κάμψεις (push-ups) και σανίδα (plank) αποτελούν εξαιρετικά αποτελεσματικές ασκήσεις.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των ασκήσεων είναι ότι δεν απαιτούν εξοπλισμό και χρειάζονται ελάχιστο χώρο. Μπορείτε να τις εκτελέσετε παντού, στο σπίτι, σε ένα πάρκο, σε δωμάτιο ξενοδοχείου ή σχεδόν οπουδήποτε.

Το μειονέκτημά τους ωστόσο είναι ότι δεν μπορείτε να αυξάνετε σταδιακά το βάρος που σηκώνετε, όπως συμβαίνει με τα μηχανήματα ή τα ελεύθερα βάρη. Όμως είναι σημαντικό να συνεχίζετε να προκαλείτε το σώμα σας καθώς δυναμώνει και για να το πετύχετε αυτό με ασκήσεις σωματικού βάρους, μπορείτε:

Να αυξήσετε τις επαναλήψεις.

Να μειώσετε τον χρόνο ξεκούρασης ανάμεσα στα σετ.

Να αυξήσετε τον ρυθμό ή την ένταση της άσκησης.

Να επιλέξετε πιο απαιτητικές παραλλαγές των ασκήσεων.

2. Επενδύστε σε αλτήρες

Μπορείτε να αναπτύξετε τη δύναμή σας με μερικά μόνο ζευγάρια αλτήρων. Έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα κέρδη δύναμης και μυϊκής μάζας μεταξύ όσων προπονούνται με μηχανήματα και όσων χρησιμοποιούν ελεύθερα βάρη.

Αν σκοπεύετε να γυμνάζεστε στο σπίτι, είναι καλό να αποκτήσετε ένα ελαφρύ, ένα μεσαίο και ένα βαρύτερο ζευγάρι αλτήρων. Θα καταλάβετε ότι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο βάρος όταν οι τελευταίες επαναλήψεις κάθε σετ γίνονται αρκετά δύσκολες.

Μπορείτε να ξεκινήσετε με βασικές ασκήσεις όπως:

Καθίσματα με βάρος.

Deadlifts.

Προβολές.

Κωπηλατικές ασκήσεις

Πιέσεις ώμων πάνω από το κεφάλι.

Οι ασκήσεις αυτές ενεργοποιούν όλες τις μεγάλες μυϊκές ομάδες, τις οποίες καλό είναι να γυμνάζετε τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

3. Χρησιμοποιήστε λάστιχα αντίστασης

Οι αλτήρες είναι αποτελεσματικοί, αλλά δεν μεταφέρονται εύκολα και μπορεί να φαίνονται ιδιαίτερα απαιτητικοί για ηλικιωμένους ή για όσους ξεκινούν τώρα προπόνηση δύναμης. Τα λάστιχα αντίστασης αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική λύση.

Τα λάστιχα γυμναστικής είναι φορητά, οικονομικά και διατίθενται σε διαφορετικά επίπεδα αντίστασης. Ορισμένα διαθέτουν λαβές ή ειδικά κουμπώματα, ενώ άλλα μοιάζουν με μεγάλες ελαστικές θηλιές. Τα αποτελέσματα στην ενδυνάμωση μπορούν να είναι παρόμοια με εκείνα που προσφέρουν οι αλτήρες ή τα μηχανήματα.

4. Εκμεταλλευτείτε τα ελεύθερα όργανα γυμναστικής στα πάρκα

Αν δεν σας αρέσουν τα γυμναστήρια αλλά δεν θέλετε να ασκείστε αποκλειστικά στο σπίτι, επισκεφθείτε το κοντινό σας πάρκο. Πολλά δημόσια πάρκα διαθέτουν υπαίθρια όργανα γυμναστικής που είναι δωρεάν και ιδιαίτερα αποτελεσματικά.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ηλικιωμένοι που χρησιμοποίησαν υπαίθριο εξοπλισμό άσκησης δύο φορές την εβδομάδα για δύο μήνες παρουσίασαν βελτίωση στη δύναμη και τη φυσική τους κατάσταση.

5. Δοκιμάστε «σπιτικό» Pilates

Το Pilates εδάφους (Mat Pilates) είναι ένα σύστημα άσκησης που εστιάζει στην ενδυνάμωση του κορμού, στη σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης και στον έλεγχο της αναπνοής. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα στρώμα γυμναστικής ή ένα άνετο χαλί, ενώ ο πρόσθετος εξοπλισμός είναι προαιρετικός. Αυτό το καθιστά ιδανική επιλογή για άσκηση στο σπίτι.

Το Pilates μπορεί να βελτιώσει τη μυϊκή δύναμη, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της δύναμης των κάτω άκρων, της ισορροπίας, της ευλυγισίας και της συνολικής φυσικής κατάστασης, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Κλασικές ασκήσεις όπως το roll-up και το one-leg circle βοηθούν σημαντικά στην ενδυνάμωση του κορμού. Αν είστε αρχάριοι, υπάρχουν πολυάριθμα διαδικτυακά προγράμματα που μπορούν να σας καθοδηγήσουν βήμα-βήμα.

6. Χρησιμοποιήστε αντικείμενα του σπιτιού

Με τη σωστή νοοτροπία, το σπίτι σας μπορεί να μετατραπεί σε ένα πλήρως λειτουργικό γυμναστήριο. Αναζητήστε καθημερινά αντικείμενα που μπορούν να προσθέσουν αντίσταση στις ασκήσεις σας. Άλλωστε, δέκα κιλά παραμένουν δέκα κιλά, είτε πρόκειται για αλτήρα είτε για βαριά μπουκάλια απορρυπαντικού.

Μπορείτε, για παράδειγμα:

Να κρατήσετε μια βαριά σακούλα κατά τη διάρκεια των καθισμάτων.

Να εκμεταλλευτείτε τις σκάλες αντί για μηχανήματα αναρρίχησης.

Με λίγη φαντασία, πολλά από τα αντικείμενα που βρίσκονται ήδη γύρω σας μπορούν να γίνουν πολύτιμα εργαλεία προπόνησης.

Συμβουλές για αποτελεσματική γυμναστική στο σπίτι

Η άσκηση στο σπίτι είναι πρακτική και οικονομική, όμως συχνά η συνέπεια αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση. Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε μια σταθερή ρουτίνα:

Προγραμματίστε τις προπονήσεις σας – Όταν κάτι μπορεί να γίνει «οποιαδήποτε στιγμή», συχνά δεν γίνεται ποτέ. Στην αρχή κάθε εβδομάδας, εξετάστε το πρόγραμμά σας και ορίστε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες για προπόνηση, όπως ακριβώς θα κάνατε αν είχατε συνδρομή σε ένα γυμναστήριο.

Δημιουργήστε έναν ειδικό χώρο άσκησης – Αν υπάρχει η δυνατότητα, διαμορφώστε μια γωνιά του σπιτιού αποκλειστικά για την προπόνησή σας. Η ύπαρξη ενός οργανωμένου χώρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό διευκολύνει σημαντικά τη συνέπεια και τη συγκέντρωση.

Αποδεχθείτε ότι η τέλεια προπόνηση δεν υπάρχει – Η γυμναστική στο σπίτι συχνά συνοδεύεται από διακοπές και απρόβλεπτες καταστάσεις. Τα παιδιά, το κατοικίδιο, ένα κουδούνι ή μια οικογενειακή υποχρέωση μπορεί να σας αναγκάσουν να διακόψετε ή να συντομεύσετε την προπόνησή σας. Το σημαντικό είναι να θυμάστε ότι ακόμη και λίγη άσκηση είναι πάντα καλύτερη από το να μην κάνετε τίποτα.