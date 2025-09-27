Η δημοτικότητα του πιλάτες (pilates) έχει εκτοξευθεί. Και δικαιολογημένα. Είναι μια εξαιρετική μορφή άσκησης για ευλυγισία, ισορροπία και ενδυνάμωση, κατάλληλη για κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης και κάθε ηλικία. Μια ολιστική προσέγγιση γυμναστικής με μακροχρόνια οφέλη.

Υπάρχουν δύο βασικά είδη πιλάτες: το πιλάτες στο στρώμα (mat) και το reformer πιλάτες. Το πρώτο γίνεται πάνω σε στρώμα με τη χρήση μόνο του βάρους του σώματος για αντίσταση. Το δεύτερο, το reformer πιλάτες, γίνεται με τη βοήθεια του ομώνυμου μηχανήματος, το οποίο έχει ελατήρια για αντίσταση και ιμάντες για τα χέρια και τα πόδια.

Και τα δύο δυναμώνουν το σώμα, βελτιώνουν την ευλυγισία και την στάση, όμως η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από τους στόχους σας. Δάσκαλοι πιλάτες, μιλώντας στο Women’s Health, παρουσιάζουν τα υπέρ και τα κατά κάθε είδους, ώστε να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Οφέλη του πιλάτες στο στρώμα

Χαμηλή επιβάρυνση για τις αρθρώσεις

Είναι πιο ήπιο για τις αρθρώσεις σε σχέση με άλλα είδη άσκησης (όπως το τρέξιμο ή το HIIT). Μάλιστα, είναι ακόμα πιο χαμηλής επιβάρυνσης από το reformer, αφού δουλεύεις μόνο με το βάρος του σώματός σου.

Μπορείς να το κάνεις παντού

Δεν χρειάζεσαι εξοπλισμό – ούτε reformer, ούτε αξεσουάρ. Αν θέλεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια μπάλα ή έναν κρίκο, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Με ένα απλό στρώμα για γυμναστική μπορείς να κάνεις άσκηση στο σπίτι, στο πάρκο, ακόμα και στο δωμάτιο ξενοδοχείου. Επίσης υπάρχουν και πολλά δωρεάν βίντεο με ασκήσεις σε πλατφόρμες και social media.

Τα μειονεκτήματα του πιλάτες στο στρώμα

Χρειάζεσαι μια βασική δύναμη για να ξεκινήσεις

Πολλές ασκήσεις απαιτούν να κρατάτε το κεφάλι, τον αυχένα και το στήθος σας ψηλά χωρίς υποστήριξη. Αυτό σημαίνει πως απαιτείται μια βασική δύναμη για να ξεκινήσετε, ιδιαίτερα στον κορμό.

Είναι εύκολο να κάνεις λάθος

Σε μαθήματα με πολύ κόσμο ή σε βίντεο, είναι πιθανό να μη γνωρίζεις ποια είναι η σωστή τεχνική. Και ορισμένα λάθη στην εκτέλεση της άσκησης μπορεί να επιβαρύνουν τη μέση. Γι’ αυτό συνιστάται το ξεκίνημα με κάποια ιδιωτικά ή μικρά ομαδικά μαθήματα, ώστε να μάθετε σωστά την τεχνική και να λυθεί το σώμα.

Οφέλη του Reformer πιλάτες

Πιο έντονο και με περισσότερες προκλήσεις

Το reformer χρησιμοποιεί ελατήρια και ιμάντες που προσθέτουν αντίσταση και κάνουν τις κινήσεις πιο απαιτητικές – ειδικά για τους κοιλιακούς και τους σταθεροποιητές μύες. Ουσιαστικά το reformer πιλάτες είναι πιο κοντά στην προπόνηση δύναμης.

Μυϊκή ενδυνάμωση με λιγότερη καταπόνηση

Επειδή είσαι ξαπλωμένος ή σε υποστηριζόμενη θέση, δεν επιβαρύνεις το σώμα με το βάρος σου όπως στην όρθια προπόνηση. Έτσι, είναι πιο ήπιο για το σώμα, αλλά εξίσου αποδοτικό.

Ιδανικό για αποκατάσταση τραυματισμών

Πολλοί ξεκινούν το reformer μέσω φυσικοθεραπείας. Το ύψος του μηχανήματος βοηθά όσους δεν μπορούν να κάτσουν ή να σηκωθούν από το πάτωμα. Με την καθοδήγηση σωστού εκπαιδευτή, μπορεί να διορθώσει και λάθος κινητικά πρότυπα.

Βελτιώνει την ισορροπία και τη σταθερότητα

Ασκήσεις που σε βάζουν να σταθείς σε κινούμενη πλατφόρμα ή να κάνεις plank με τα πόδια σε ιμάντες προκαλούν το σώμα σου με τρόπους που δεν μπορεί να προσφέρει το στρώμα.

Τα μειονεκτήματα του Reformer πιλάτες

Είναι ακριβό

Τα μαθήματα είναι πιο ακριβά λόγω του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης των δασκάλων. Το να αγοράσει κάποιος reformer για το σπίτι, μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ευρώ.

Μπορεί να αποθαρρύνει τους αρχάριους

Οι ιμάντες, τα ελατήρια και η κινούμενη πλατφόρμα ίσως φανούν δύσκολα σε αρχάριους. Αν το μάθημα έχει πολύ κόσμο, είναι πιο δύσκολο για τον δάσκαλο να διορθώσει τη στάση σου. Για αυτό είναι καλό είναι να ξεκινήσεις με μικρά γκρουπ 4-6 ατόμων.

Οφέλη και των δύο ειδών

► Ενδυνάμωση: Ανεξάρτητα από το είδος, το πιλάτες δυναμώνει το σώμα. Μελέτες δείχνουν ότι και η γυμναστική με βάρος σώματος (mat) και η προπόνηση με εξοπλισμό (reformer) αυξάνουν τη μυϊκή ισχύ.

► Στάση σώματος: Και τα δύο είδη βοηθούν στη βελτίωση της στάσης, με έρευνες να δείχνουν σημαντικά αποτελέσματα – ειδικά για άτομα με καθιστική ζωή ή μυοσκελετικά προβλήματα.

► Ευλυγισία: Μελέτες αποδεικνύουν ότι το πιλάτες αυξάνει την ευλυγισία, είτε γίνεται στο στρώμα είτε στο reformer. Το reformer μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο εύρος κίνησης σε ασκήσεις όπως lunge ή splits, λόγω της κινητής πλατφόρμας.

Ποιο είδος να διαλέξεις;

Οι ειδικοί συμφωνούν: Αν μπορείς, δοκίμασε και τα δύο. Το καλύτερο είδος είναι εκείνο που σου ταιριάζει περισσότερο – δεν υπάρχει «σωστό» ή «λάθος».

Πάρε υπόψη τα εξής:

Επίπεδο φυσικής κατάστασης : Αν είσαι αρχάριος, ξεκίνα με το mat. Είναι πιο προσιτό και ασφαλές – δεν μπορείς να πέσεις από το στρώμα. Αν θες να δοκιμάσεις reformer, προτίμησε μάθημα για αρχάριους (intro ή level 1).

: Αν είσαι αρχάριος, ξεκίνα με το mat. Είναι πιο προσιτό και ασφαλές – δεν μπορείς να πέσεις από το στρώμα. Αν θες να δοκιμάσεις reformer, προτίμησε μάθημα για αρχάριους (intro ή level 1). Στόχοι : Θες χαμηλής έντασης ενδυνάμωση και σταδιακή βελτίωση; Πήγαινε για mat. Θες έντονη ενεργοποίηση, δύναμη και ισορροπία; Δοκίμασε reformer.

: Θες χαμηλής έντασης ενδυνάμωση και σταδιακή βελτίωση; Πήγαινε για mat. Θες έντονη ενεργοποίηση, δύναμη και ισορροπία; Δοκίμασε reformer. Οικονομικά : Τα μαθήματα mat είναι πιο οικονομικά. Εάν μάθεις την τεχνική μπορείς να κάνεις και δωρεάν στο σπίτι μέσω βίντεο στο διαδίκτυο.

: Τα μαθήματα mat είναι πιο οικονομικά. Εάν μάθεις την τεχνική μπορείς να κάνεις και δωρεάν στο σπίτι μέσω βίντεο στο διαδίκτυο. Ευκολία : Το mat είναι πιο βολικό. Δεν χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω από ένα στρώμα και λίγο χώρο.

: Το mat είναι πιο βολικό. Δεν χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω από ένα στρώμα και λίγο χώρο. Τραυματισμοί: Συμβουλέψου γιατρό πριν ξεκινήσεις, ειδικά αν έχεις ιστορικό τραυματισμών. Αν έχεις περιορισμούς, ιδανικά ξεκίνα με ιδιωτικό ή μικρό μάθημα για καλύτερη καθοδήγηση και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες, τους στόχους και τις συνθήκες της ζωής σου. Και στις δύο περιπτώσεις, ένα είναι σίγουρο: θα πετύχεις ένα πιο δυνατό σώμα, καλύτερη στάση και περισσότερη σύνδεση με τον εαυτό σου.