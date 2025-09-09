Ο χυμός – με μέτρο – μπορεί να αποτελέσει υγιεινή πηγή βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών, τα οποία προστατεύουν από βλάβες στα κύτταρα και διατηρούν την καρδιά υγιή. Ωστόσο, πολλοί συσκευασμένοι είναι αραιωμένοι και περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα, που μειώνουν τη διατροφική τους αξία και μάλιστα τους καθιστούν ακόμα και επιβλαβείς αν καταναλώνονται συχνά.

Προφανώς η καλύτερη επιλογή είναι ο 100% φυσικός χυμός χωρίς πρόσθετα σάκχαρα ή τεχνητικά συστατικά. Όμως και μεταξύ των φυσικών χυμών, σύμφωνα με ειδικούς στο Health, υπάρχουν ορισμένοι που πραγματικά ξεχωρίζουν, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη για την υγεία μας, ως μέρος μιας αντιφλεγμονώδους και ισορροπημένης διατροφής.

Χυμός καρότου

Ο χυμός καρότου είναι πλούσιος σε βιταμίνες Ε και C και σε μέταλλα όπως το κάλιο, που συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Τα αντιοξειδωτικά του ενισχύουν τις ευεργετικές του ιδιότητες.

Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, στη μείωση της χοληστερίνης και ενδεχομένως στον περιορισμό του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων. Είναι επίσης χαμηλός σε θερμίδες και με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

Διατροφική αξία ανά 240 ml (8 oz):

Νερό: 213 g

Θερμίδες: 96

Πρωτεΐνη: 2,28 g

Λιπαρά: 0,36 g

Υδατάνθρακες: 22 g

Σάκχαρα: 9,38 g

Βιταμίνη C: 20 mg (23% ΣΗΠ)

Χυμός ροδιού

Ο χυμός ροδιού είναι πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύουν την αντοχή στην άσκηση.

Έρευνα του 2016 έδειξε ότι η κατανάλωση εκχυλίσματος χυμού ροδιού 30 λεπτά πριν από την άσκηση μπορεί να βελτιώσει την αντοχή των δρομέων, χάρη στη θετική επίδραση στη διαστολή των αγγείων (αγγειοδιαστολή), η οποία βοηθά στη μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στους μύες.

Διατροφική αξία ανά 240 ml:

Θερμίδες: 99

Υδατάνθρακες: 29 g

Σάκχαρα: 26 g

Βιταμίνη C: 24 mg (27% ΣΗΠ)

Χυμός παντζαριού

Ο χυμός παντζαριού περιέχει αντιοξειδωτικά που μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της χοληστερίνης. Είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε νιτρικά άλατα, τα οποία βελτιώνουν την κυκλοφορία και την παροχή οξυγόνου στους μύες, ενισχύοντας την απόδοση και την αποκατάσταση μετά την άσκηση. Μπορεί επίσης να επηρεάσει θετικά την αρτηριακή πίεση και τη γνωστική υγεία.

Διατροφική αξία ανά 240 ml:

Νερό: 229 g

Θερμίδες: 62

Πρωτεΐνη: 1,8 g

Υδατάνθρακες: 15 g

Σάκχαρα: 12 g

Χυμός ντομάτας

Ο χυμός ντομάτας ενισχύει το ανοσοποιητικό χάρη στη βιταμίνη C και τα αντιοξειδωτικά του. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση επιπλοκών που σχετίζονται με την καρδιά, ειδικά σε γυναίκες με παχυσαρκία ή υπερβάλλον βάρος.

Για μέγιστο όφελος, προτιμήστε χυμό με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, καθώς η υπερβολική κατανάλωση νατρίου αυξάνει την αρτηριακή πίεση.

Διατροφική αξία ανά 240 ml:

Θερμίδες: 50

Πρωτεΐνη: 2 g

Υδατάνθρακες: 11 g

Σάκχαρα: 7 g

Βιταμίνη C: 72 mg (80% ΣΗΠ)

Νάτριο: 679 mg (30% ΣΗΠ)

Χυμός πορτοκαλιού

Ο χυμός πορτοκαλιού είναι πλούσιος σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά που στηρίζουν το ανοσοποιητικό και προστατεύουν τα κύτταρα. Πολλές εμπορικές μάρκες είναι εμπλουτισμένες με ασβέστιο και βιταμίνη D, που συμβάλλουν στην υγεία των οστών.

Η κατανάλωση μαζί με γεύματα που περιέχουν υγιεινά λιπαρά βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Παρότι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα, η μέτρια κατανάλωση δεν θεωρείται επικίνδυνη για τους περισσότερους ανθρώπους.

Διατροφική αξία ανά 240 ml:

Θερμίδες: 110

Πρωτεΐνη: 2 g

Υδατάνθρακες: 26 g

Σάκχαρα: 22 g

Βιταμίνη C: 72 mg (80% ΣΗΠ)

Κάλιο: 451 mg (10% ΣΗΠ)

Ασβέστιο (αν είναι εμπλουτισμένος): 350 mg (27% ΣΗΠ)

Χυμός σέλινου

Ο χυμός σέλινου αποτελείται κατά 95% από νερό, ενυδατώνοντας αποτελεσματικά τον οργανισμό. Είναι πλούσιος σε κάλιο (ευεργετικό για την καρδιά) και σε βιταμίνη Κ (σημαντική για την πήξη του αίματος). Επιπλέον, έχει αντιφλεγμονώδη δράση, είναι κατάλληλος για διαβητικούς και συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Διατροφική αξία ανά 240 ml:

Νερό: 225 g

Θερμίδες: 40

Υδατάνθρακες: 7,84 g

Φυτικές ίνες: 3,78 g

Σάκχαρα: 3 g

Πρωτεΐνη: 1,16 g

Κάλιο: 625 mg (13% ΣΗΠ)

Φολικό οξύ: 85 mcg (21% ΣΗΠ)

Βιταμίνη Κ: 69 mcg (58% ΣΗΠ)

Πώς να επιλέγετε έναν υγιεινό χυμό

► Διαβάστε τα συστατικά: Προτιμήστε χυμούς με λίγα συστατικά – ο ιδανικός είναι ο 100% φυσικός.

► Αποφύγετε τα πρόσθετα σάκχαρα: Αυξάνουν τις θερμίδες και επιβαρύνουν την υγεία.

► Επιλέξτε χυμούς με πολτό: Ο πολτός περιέχει φυτικές ίνες που βοηθούν στην πέψη και στον έλεγχο του σακχάρου.

► Περιορίστε την ποσότητα: Ένα ποτήρι (240 ml) την ημέρα είναι αρκετό και ασφαλές.

► Μην αντικαθιστάτε τα φρούτα: Οι χυμοί πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, ως μέρος ισορροπημένης διατροφής.