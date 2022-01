Εμβόλιο κορονοϊού

Μειώνεται με την πάροδο του χρόνου η προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια έναντι του κορονοϊού, μετά τον εμβολιασμό με τη δεύτερη δόση του AZD1222 (AstraZeneca) ή του BNT162b2 (Pfizer/BioNTech). Για το θέμα έγινε πρόσφατα μία δημοσίευση των Nick Andrews και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.

Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα αυτής της δημοσίευσης.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ως προς την προστασία από συμπτωματική νόσο COVID-19 λόγω του στελέχους δέλτα κορυφώθηκε στις πρώτες εβδομάδες μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου και ακολούθως εμφάνισε μείωση.

Η προστασία στις 20 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση

Στις 20 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου η αποτελεσματικότητα ως προς την προστασία από συμπτωματική νόσο COVID-19 έφτασε στο 44,3% για το AZD1222 και στο 66,3% για το BNT162b2. Η φθίση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου ήταν πιο εκσεσημασμένη για τους ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω συγκριτικά με όσους είχαν ηλικία 40 με 64 έτη.

Στις 20 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ως προς την προστασία από τη νοσηλεία ήταν 80% για το AZD1222 και 91,7% για το BNT162b2. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα ως προς την προστασία από θάνατο ήταν 84,8% για το AZD1222 και 91,9% για το BNT162b2. Η φθίση της αποτελεσματικότητας ως προς τη νοσηλεία ήταν εντονότερη στα άτομα 65 ετών και άνω και σε άτομα 40 με 64 ετών με συννοσηρότητες συγκριτικά με υγιή άτομα.

Συμπερασματικά, η προστασία που προσφέρει ο εμβολιασμός έναντι της συμπτωματικής COVID-19 φθίνει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η προστασία του εμβολίου έναντι της νοσηλείας και του θανάτου παραμένει ισχυρή ακόμα και μετά τις 20 εβδομάδες από τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Οι πιο ηλικιωμένοι και όσοι έχουν συμπαραμαρτούντα νοσήματα εμφανίζουν μεγαλύτερη πτώση του επιπέδου προστασίας και επομένως αξίζει να προτεραιοποιηθούν στη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων.