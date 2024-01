Είναι η τελευταία λέξη της μόδας στον πλανήτη της υγιεινής διατροφής. Οι flexitarian δεν είναι φανατικοί οπαδοί της χορτοφαγίας αλλά συνδυάζουν τα «πράσινα» γεύματα με τις αγαπημένες τους πρωτεΐνες. Οι ημιχορτοφάγοι, όπως αποκαλούνται, ορκίζονται ότι με αυτό τον τρόπο χάνουν μεν κιλά χωρίς να στερούνται τις αγαπημένες τους γεύσεις. Ήταν ζήτημα χρόνου η ευελιξία να κατακτήσει και τον πλανήτη των χορτοφάγων. Μπορεί να γνωρίζουμε όλοι πως ό,τι προέρχεται από τον πάγκο του μανάβη και είναι γεμάτο βιταμίνες, ωφελεί την υγεία περισσότερο από μια χοιρινή μπριζόλα, όμως ήρθε η ώρα οι ειδικοί να προτείνουν μια πιο ευέλικτη προσέγγιση από εκείνη που αποκλείει τα ζωικά λίπη.

Μάλιστα, όλο και περισσότεροι διατροφολόγοι ισχυρίζονται εδώ κρύβεται το μυστικό για μία ταχύτερη απώλεια βάρους, που πιθανόν να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ένα σημαντικό στοιχείο που ανέβασε τις μετοχές αυτού του διατροφικού συνδυασμού ήταν τα αποτελέσματα ερευνών που έδειξαν πως αν και δύο στους τρεις χορτοφάγους υποκύπτουν κάποιες στιγμές στα γεύματα με κρέας, παραμένουν με χαμηλότερο βάρος από εκείνους που προτιμούν σε σταθερή βάση τις ζωικές πρωτεΐνες. Εκεί στηρίχτηκε και η Ντον Τζάκσον Μπλάτνερ, συγγραφέας του μπεστ σέλερ «The Flexiterian Diet» (Η ημιχορτοφαγική δίαιτα, εκδόσεις McGraw Hill), η οποία σχεδίασε ένα πρόγραμμα που βασίζεται εκτός από τα φρούτα και τα λαχανικά σε τροφές όπως το κοτόπουλο και το ψάρι, που είναι πιο φτωχές σε λιπαρά.

Σύμφωνα με την ίδια, η απώλεια βάρους που μπορεί να σημειωθεί είναι περίπου ένα κιλό την εβδομάδα, ενώ η ιδέα της να βασίσει τα γεύματα της σε πέντε βασικά συστατικά που προέρχονται από τις πέντε κύριες διατροφικές ομάδες την μετέτρεψε στο πιο απλό εργαλείο προκειμένου να διαχειριστούμε όλοι τη σχέση με το φαγητό μας. Πλούσιο σε βιταμίνες αλλά και σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτρέπει την επιθυμία μας για επεξεργασμένες τροφές ενώ προστατεύει από την εκδήλωση ασθενειών όπως είναι οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης και ο καρκίνος. Και τα πλεονεκτήματα, υποστηρίζει η δημιουργός του, δεν σταματούν εκεί. Η ημιχορτοφαγική διατροφή αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας, συνδέεται με τη μακροζωία και αποτελεί μια πιο οικονομική λύση.

Πώς φθάσαμε, όμως, μέχρι εδώ; Πρωτοπόρες μελέτες έδειξαν ότι οι βελτιώσεις που μπορεί να υποστούν τα πρωτεϊνούχα προγράμματα μπορούν να μας απαλλάξουν από την κακή διάθεση, τη γρήγορη επανάκτηση του βάρους και τις πιθανές επιπλοκές στην υγεία όπως ο αυξημένος κίνδυνος για καρδιοπάθειες. Αυτό το νέο μοντέλο διατροφής περιλαμβάνει περισσότερες πρωτεϊνες που προέρχονται από φυτικές πηγές.

Σύμφωνα δε με μία έρευνα στην επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine, όσοι λαμβάνουν τις περισσότερες από τις πρωτεΐνες που χρειάζονται από τα λαχανικά χάνουν 50% περισσότερο βάρος από αυτούς που επιλέγουν να τρώνε περισσότερο κρέας. Και μία άλλη ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο εξειδικευμένο περιοδικό Nutrition Reviews αποκάλυψε πως οι γυναίκες που τρώνε πρωτεΐνες που προέρχονται κυρίως από φυτικές πηγές σε ημερήσια βάση παρέμειναν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια πιο αδύνατες σε ποσοστό μέχρι και 15% σε σύγκριση με εκείνες που προτιμούσαν το κρέας. «Η κατανάλωση μιας μεγάλης ποικιλίας φυτικών τροφών όπως τα λαχανικά, τα δημητριακά, τα όσπρια και οι ξηροί καρποί, προσφέρει όλα τα βασικά και μη αμινοξέα που χρειάζεται το σώμα για την καλή κατάσταση της υγείας», λέει η διατροφολόγος Τζάνετ Μποντ Μπριλ, καθηγήτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Cholesterol Down» (Μείωση της Χοληστερόλης, εκδόσεις Three Rivers Press). Τα αμινοξέα σταθεροποιούν το σάκχαρο του αίματος και βοηθούν στον κατευνασμό της έντονης όρεξης καθώς και στη μείωση του κοιλιακού λίπους, σύμφωνα με έρευνες που δημοσιεύτηκαν στο Journal of American College of Nutrition. Τα συγκεκριμένα συμπλέγματα πρωτεϊνών δίνουν, επίσης, ώθηση στον μεταβολισμό γιατί η επεξεργασία τους απαιτεί την κατανάλωση περισσότερων θερμίδων σε σχέση με το λίπος ενώ προστατεύουν από την απώλεια του μυικού ιστού.

Σε έρευνες του πανεπιστημίου UCLA, αυτή η τόνωση του μεταβολισμού έδειξε να διπλασιάζει την απώλεια βάρους. Και ενώ είναι αλήθεια πώς και οι ζωικές πρωτεΐνες περιέχουν αμινοξέα, συχνά θα πρέπει κανείς να καταναλώσει διπλάσιες ή ακόμα και τριπλάσιες θερμίδες για να έχει το ίδιο αποτέλεσμα χάνοντας παράλληλα άλλα οφέλη των φυτικών πρωτεϊνών, όπως είναι η βελτιωμένη διάθεση και η αυξημένη ενέργεια.

3 λόγοι ακόμα που προτιμάμε τις φυτικές πρωτεΐνες

Εκτός από την ταχύτερη απώλεια βάρους που παρατηρείται από τα προγράμματα αυτά της ευέλικτης διατροφής οι ερευνητές έχουν καταγράψει τρία ακόμα ατού:

Τα φυτικά λίπη κάνουν την κοιλιά επίπεδη: Όταν η πρόσληψη σε υγιεινά ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (που υπάρχουν στις περισσότερες φυτικές τροφές) αυξάνεται, το σώμα παράγει περισσότερη αδιπονεκτίνη, μια σούπερ ορμόνη η οποία δίνει το σήμα στο σώμα να κάψει το αποθηκευμένο λίπος ως καύσιμο και βοηθά να αποφευχθεί η μετατροπή των σακχάρων σε αποθηκευμένο λίπος.

Οι φυτικές ίνες μειώνουν την όρεξη: Μία έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας βρήκε πως οι άνθρωποι που έτρωγαν περισσότερα φυτικά προϊόντα κατανάλωναν 40% λιγότερες θερμίδες ημερησίως χωρίς να νιώθουν πείνα χάρη στα πλούσια αποθέματα τέτοιων τροφών σε ίνες. Οι ίνες καταλαμβάνουν μεγαλύτερο όγκο στον γαστρεντερικό σωλήνα κρατώντας έτσι την πείνα μακριά για περισσότερο διάστημα ενώ διεγείρουν την απελευθέρωση της χολοκυστοκινίνης, της ορμόνης που δίνει στον εγκέφαλο το σήμα του κορεσμού.