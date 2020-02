Σημαντική εκδήλωση για την εξέλιξη σύγχρονων εφαρμοσμένων επιστημών στο εγγύς μέλλον

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 η Ημερίδα με θέμα «Το Μέλλον Σήμερα: Smart Cities/ Fintech/ Ιδιωτικότητα & AI». Η Εκδήλωση ήταν ακόμα μία επιτυχημένη διοργάνωση του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College, την οποία παρακολούθησαν 250 άτομα που συνέρρευσαν στο Μουσείο της Ακρόπολης και ζωντανά μέσω Live streaming περί τα 5.500 άτομα.

Keynote Speaker ήταν ο κ. Σπύρος Μάργαρης, Eπιχειρηματίας Venture Capitalist (The global No. 1 FinTech, Artificial Intelligence (AI) & Blockchain influencer by Onalytica, 05/2018).

Το παρόν ως Κεντρικοί Ομιλητές έδωσαν ο κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, η κ. Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής ΚΙΝΑΛ (μέσω Skype από Βρυξέλλες), ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης, Βουλευτής Βόρειου Τομέα Β’ Αθηνών, ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιώργος Παπανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας, o κ. Δημήτρης Δρανδάκης, CTO Mediastalker, η κ. Σταυρούλα Καμπουρίδου, επικεφαλής Innovation Hub της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ Στάθης Χαϊκάλης, Πρόεδρος της Communication Effect και ο κ. Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και Μέλος ΔΣ του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τη συζήτηση συντόνισαν με εξαιρετική επιτυχία μέσα από τις εύστοχες ερωτήσεις, σχόλια και τοποθετήσεις τους, οι γνωστοί δημοσιογράφοι Δημήτρης Μαλλάς και Βάσω Αγγελέτου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δρ. Χρήστος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ο οποίος τοποθετήθηκε, κάνοντας μία σύντομη αναφορά στις κεντρικές θεματικές της συζήτησης που θα ακολουθούσε, ευχαριστώντας τους διοργανωτές και χαιρετίζοντας τους Ομιλητές και το παρευρισκόμενο κοινό. Οι χαιρετισμοί συνεχίστηκαν, με τον Πρύτανη του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College, κ. Δημήτρη Μπουραντά, ο οποίος μίλησε για την ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος της τεχνολογικής προόδου και για το ότι θα πρέπει η κοινωνία μας να αναζητά πάντα τη χρυσή τομή που θα επιτρέψει την τεχνική πρόοδο χωρίς αποκλεισμούς και με πυρήνα τον άνθρωπο.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του κ. Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ανέλυσε την θεματική και την προβληματική της εκδήλωσης, μιλώντας τόσο για την διάσταση της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας όσο και στα νομικά και ηθικά ζητήματα που τίθενται από την παραβίαση της ιδιωτικότητας ιδίως ενόψει της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους αυτούς τους τομείς.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Γιώργος Πατούλης, ο οποίος ανέλυσε τον ρόλο της Περιφέρειας Αττικής στο θέμα των έξυπνων πόλεων και της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών κέντρων με την βοήθεια της τεχνολογίας.

Ακολούθησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο κ. Γιώργος Παπανικολάου, οι οποίοι συζήτησαν αναλυτικά μέσα από ζωντανό διάλογο σχετικά με το θέμα των έξυπνων πόλεων (smart cities), για τα προβλήματα που έχουν συναντήσει μέχρι σήμερα και για τους τρόπους επίλυσης που έχουν σχεδιάσει και εφαρμόζουν.

Στη συνέχεια έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση της κ. Εύας Καϊλή από τις Βρυξέλλες (skype connection), η οποία έθεσε την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος και το ρόλο της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο του fintech και ειδικότερα της blockchain technology και τις διάφορες εφαρμογές της.

Εν συνεχεία το λόγο έλαβαν οι κ. Σπύρος Μάργαρης και Δημήτρης Δρανδάκης, οι οποίοι ανέλυσαν την πορεία και τις επιτυχίες ενός ελληνικού startup, της Mediastalker, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα της αντιπειρατίας οπτικοακουστικού περιεχομένου, ενώ ο κ. Μάργαρης αναφέρθηκε ευρύτερα στις συνέπειες της έλευσης fintech υπηρεσιών και επιχειρήσεων στον συμβατικό τρόπο λειτουργίας των τραπεζών.

Ακολούθως, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του κ. Μάργαρη και της κ. Σταυρούλας Καμπουρίδου, όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών σχετικά με το εάν θα πρέπει να επιτραπούν ιδιωτικά ψηφιακά νομίσματα ή εάν το ρόλο αυτό θα πρέπει να αναλάβουν αποκλειστικά οι κεντρικές τράπεζες με την έκδοση από αυτές ψηφιακών νομισμάτων, ενώ αμέσως μετά έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης με θέμα τόσο τις έξυπνες πόλεις όσο και την τεχνητή νοημοσύνη ευρύτερα στη σύγχρονη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Στο τελευταίο μέρος της συζήτησής σχετικά με την ιδιωτικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη τον λόγο έλαβαν κατά σειρά ο κ. Στάθης Χαϊκάλης, που ανέλυσε διεξοδικά παγκόσμια έρευνα της εταιρείας Edelmann σχετικά με τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης έναντι των σύγχρονων εξελίξεων που φέρνει στην καθημερινή ζωή η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τελευταίος μίλησε εκ νέου ο κ. Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, ο οποίος προσέγγισε αυτή το φορά το θέμα της ιδιωτικότητας από νομική και ηθική-φιλοσοφική σκοπιά, με έμφαση στην αλληλεπίδραση της τεχνητής νοημοσύνης με το κατ’ εξοχήν ανθρώπινο στοιχείο, αυτό του Λόγου.

Στο γεμάτο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, οι Ομιλητές καθήλωσαν το παρευρισκόμενο κοινό, το οποίο αποτελούνταν από σημαντικές προσωπικότητες της χώρας και πολλούς ανθρώπους νεαρής ηλικίας.

Το παρόν στην Εκδήλωση έδωσαν ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Παύλος Χρηστίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Σπύρος Καρανικόλας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Γιώργος Κοντογιάννης, πρ. Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Γιώργος Κρεμλής, Ανώτερος Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, ο κ. Γιάννης Αποστολόπουλος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, η γνωστή σκηνοθέτης κ. Λένα Φιλίπποβα, ο γνωστός Δημοσιογράφος Απόστολος Μαγγηριάδης, Όμιλος Σκάϊ, και πολλές ακόμα εξέχουσες προσωπικότητες από τον Ακαδημαϊκό, Πολιτικό και Επιχειρηματικό χώρο.

Η Εκδήλωση έκλεισε με μία σειρά ερωτήσεων από το κοινό και την υπόσχεση από τους συνδιοργανωτές για την οργάνωση νέας Εκδήλωσης στο προσεχές μέλλον.

