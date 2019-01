Ο Δημήτρης Μπουραντάς νέος πρύτανης του New York College

Το New York College, πιστό στο όραμα του για την υλοποίηση της διεθνοποιημένης εκπαίδευσης και στόχο την αναβάθμιση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ενισχύει την υποστήριξη του θεσμού της ποιοτικής ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ένα σημαντικό στέλεχος της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκε στο έμψυχο δυναμικό του ο καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς με την ιδιότητα του Πρύτανη.

Ο καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής για πολλά χρόνια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Διοίκησης Ανθρωπίνου δυναμικού και Executive MBA στο οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει διευθύνει μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων για το Μάνατζμεντ στην Ελλάδα. Μεγάλος αριθμός εργασιών του έχουν δημοσιευθεί στα πλέον έγκυρα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως μεταξύ των οποίων Organization Science , Organization studies, The Leadership Quarterly, Long Range Planning, European Management Journal, Revue Franchise de gestion, Journal of Business Ethics, Journal of Managerial Psychology, Personel Review, International Journal of Human Resources Management.

Επίσης, πολλές εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια μεταξύ των οποίων της Academy of Management (USA) και της Academy of Marketing. Έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές που έχουν κερδίσει πρώτα Ευρωπαϊκά βραβεία.

Στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί 12 ευπώλητα βιβλία του για το Μάνατζμεντ, την ηγεσία, τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, δοκίμια για το ευρύ κοινό καθώς και μυθιστορήματα. Το βιβλίο του« Όλα σου τα έμαθα, μα ξέχασα μια λέξη» κέρδισε το βραβείο Αναγνωστών (ΕΚΕΒΙ 2008) και υπήρξε για τέσσερα χρόνια στις λίστες των ευπώλητων.

Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία ως μέλος διοικητικών συμβουλίων, σύμβουλος και εκπαιδευτής για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων Vodafone, Cosmote, Wind, Titan, Roch, Lilly, Beohringer Ing., PepsiCo, Coca-Cola, Όλυμπος, Λουξ, Apivita, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Unilever, AUDI,ΚΡΙ-ΚΡΙ, Alumil, Costa Navarino, Grecotel, Fraport, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ, Motor Oil, Oxford Company, ΕΥΡΟΧΑΡΤΙΚΗ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ATTICA, ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ. Έχει βραβευθεί, επανειλημμένα, με τον τίτλο « Υψηλής Διδακτικής Επίδοσης» από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος New York College εδώ και 30 χρόνια, πρεσβεύει την πολυπολιτισμική εκπαίδευση προσφέροντας σπουδές με διεθνή αναγνώριση και μια ξεχωριστή εμπειρία για ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα που οδηγούν σε Αμερικάνικο ή Ευρωπαϊκό πτυχίο από διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια.

Τα πτυχία Bachelor, Master και PhD που αποκτώνται στο New York College από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ) ως ισότιμα με τα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (minedu.gr).

Tο New York College στην Παγκόσμια Κατάταξη Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, είναι το 1ο ελληνικών συμφερόντων κολλέγιο (μετά από δυο ιστορικά και μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά ιδρύματα), στην μελέτη που συνέταξε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Εθνικoύ και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο σπουδών, την ακαδημαϊκή φήμη και την απήχηση του New York College σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το New York College είναι το μόνο κολλέγιο που έχει ιδρύσει ιδιωτικά Πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας.