Βήματα Καριέρας: Μάθετε να επικοινωνείτε σωστά

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το New York College «ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους» με στόχο να διδαχθούμε πώς να γίνουμε «κυρίαρχοι του παιχνιδιού» της Επικοινωνίας και της Έκφρασης.

Από το χώρο των ΜΜΕ ο δημοσιογράφος Κίμων Τρουπής και από τη showbiz η διεθνούς φήμης performer-coach TEREZA Panagiotopoulos, σε μια σειρά Σεμιναρίων θα διδάξουν τα «Μυστικά της Επικοινωνίας».

Τα Σεμινάρια δίνουν τη δυνατότητα να αποβάλλουμε φόβους, ανασφάλειες και αναστολές, να ενδυναμώσουμε την προσωπικότητα μας και να αποκτήσουμε μια δυναμική και έκφραση, ώστε να γίνουμε «κυρίαρχοι του παιχνιδιού» στις επαφές μας με προϊσταμένους, υφισταμένους, συνεργάτες και εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε αυτούς που θέλουν να ενδυναμώσουν την προσωπικότητά τους και να αποκτήσουν δυναμική στην Επικοινωνία και την Έκφραση. Σε άτομα τα οποία «εκτίθενται» στη δημοσιότητα των ΜΜΕ. Σε στελέχη και εν δυνάμει στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, εταιριών και οργανισμών, εκπροσώπους μικρών εξελισσόμενων επιχειρήσεων, νέους επιχειρηματίες.

Αυτός που θα λάβει μέρος στα Σεμινάρια θα αποκομίσει σημαντικά οφέλη, που θα τον βοηθήσουν να γνωρίσει τον εαυτό του και να κατανοήσει την αξία της ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ως ένα σημαντικό παράγοντα στην αποτελεσματική διαχείριση της επαγγελματικής καριέρας του. Θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση και την απαιτούμενη γνώση γύρω από την Επικοινωνία και την Έκφραση, ώστε να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα του και να ολοκληρώσει την επαγγελματική του προσωπικότητα.

Θεματολογία 1ου σεμιναρίου

Εισαγωγή στην Επικοινωνία-Δημοσιότητα

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Πως λειτουργούν

Προφορικός και γραπτός λόγος

Μιλάμε σωστά την ελληνική γλώσσα

Λέξεις εκφράσεις που πρέπει να αποφεύγουμε

Λέξεις-κλειδιά των ΜΜΕ

Η γλώσσα του σώματος

Ενδυνάμωση προσωπικότητας

Η προσωπικότητα μας μέσα από τη φωνή (άρθρωση- εκφορά λόγου)

Mirror: Ενδυνάμωση εικόνας και προσωπικότητας (Ασκήσεις αυτογνωσίας και προετοιμασία για interview)

Workshop-Test

Το 1ο Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 12 και 13 Οκτωβρίου 2018 και θα έχει διάρκεια 11 ωρών.

Παρασκευή 12/10/18, ώρες 17:00-21:00

Σάββατο 13/10/18, ώρες 10:00-17:00

Κόστος Σεμιναρίου: 140 ευρώ

* Τα Σεμινάρια επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%.

* Ειδική έκπτωση σε εταιρίες, οργανισμούς και φορείς για συμμετοχή δύο ατόμων και πάνω.

* Θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Εισηγητές σεμιναρίων

Κίμων Τρουπής: Δημοσιογράφος-μέλος ΕΣΗΕΑ, Σύμβουλος Επικοινωνίας, με 45χρονη πορεία στα ΜΜΕ και την Εκπαίδευση. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και μετεκπαιδεύτηκε στην Ιταλική Κρατική Τηλεόραση RAI (Certificato di Giornalismo Televisione). Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος του τομέα Ενημέρωσης και Ειδήσεων της ΕΡΤ και ERT world, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της ΕΡΤ, Σύμβουλος Επικοινωνίας σε ιδιωτικούς φορείς και Project manager σε μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα. Εργάστηκε στον ANT-1 και τον ΣΚΑΪ, καθώς και στα έντυπα ΕΠΙΚΑΙΡΑ, ΤΗΛΕΡΑΜΑ, ΒΡΑΔΥΝΗ κ.ά. Έχει διδάξει Επικοινωνία-Δημοσιότητα-ΜΜΕ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ήταν επιμορφωτής-εκπαιδευτής σε θέματα Επικοινωνίας-Δημοσιότητας-ΜΜΕ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας.

Tereza Panagiotopoulos: Γεννήθηκε μέσα στη «μουσική βιομηχανία» από τη στιχουργό Καίτη Μπόνη. Μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε μουσική, τραγούδι, σκηνική παρουσία και ψυχολογία. Από το 2004 ασχολείται με το coaching και με τη μέθοδό της «Personality Plus Method Seminars Worldwide», που απελευθερώνει την προσωπικότητα και την έκφραση, δουλεύοντας πάνω σε: πρόσωπο-σώμα-ψυχή-φωνή-μυαλό, στοιχεία που βελτιώνουν την επικοινωνιακή δεξιότητα των μαθητών. Για πολλά χρόνια Coach-Teacher στο Antenna Lab (Fame Studio), Alpha TV (Dream Show), NOVA TV κ.α. Μια Radio & TV Persona (25 years International Recording Artist και 25 years Discography). Η φωνή της έχει επενδύσει μουσικά την παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια του ουίσκι Cutty Sark με το τραγούδι «Fly me to the moon».

Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:

nyc.gr

Αμαλίας 38, Σύνταγμα,105 58

Τηλ: + (30) 210 322 5961

e-Mail: [email protected]

