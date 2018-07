New York College 2018, Τελετή Αποφοίτησης με εξέχοντες προσκεκλημένους

Με φόντο την Ακρόπολη και τους στύλους του Ολυμπίου Διός, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018, η τελετή αποφοίτησης του New York College, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους αποφοίτους και τους γονείς τους καθώς και με την παρουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό, πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο.

Ήταν μια πραγματικά συγκινητική βραδιά για όλους τους συμμετέχοντες, γεμάτη ενθουσιασμό, χαρά, ελπίδα καθώς και με την πεποίθηση πως οι νέοι πτυχιούχοι συνεχίζουν την πορεία τους με τα κατάλληλα εφόδια και τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις μελλοντικές προκλήσεις της ζωής.

Το New York College παρέχει στους σπουδαστές του την μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους εξ ’ολοκλήρου στην Ελλάδα, αλλά να αποκτήσουν πτυχία Bachelor, Master και PhD απευθείας από Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Έτσι, διασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο την επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και την ευρύτερη εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και συνεχάρησαν τους αποφοίτους οι: Mrs Kate Smith, Βρετανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα, η οποία εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά για τη διοργάνωση και για τα επιτεύγματα των αποφοίτων, o Dr. David Bejou, Κοσμήτορας του State University of New York, Empire State College, ο Καθηγητής George E. Holmes, Vice Chancellor του University of Bolton, η Isabelle Solé, Διευθύντρια του ΒΑ Business – Marketing του Πανεπιστημίου της Τουλούζης, ο Dr. Stuart Ashenden, Faculty Operating Officer και ο Dr. Alec Coutroubis από το Πανεπιστήμιο του Greenwich.

Συγχαρητήριους χαιρετισμούς εκφώνησαν εκπρόσωποι της πολιτικής, όπως ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, βουλευτής της Ν.Δ. και τ. Υπουργός Ναυτιλίας, ο Δρ. Α. Πλεύρης LL.M, Δικηγόρος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και η κ. Eva Anderová, τ. Υφυπουργός Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας και συνεργάτης του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College στο University of New York in Prague (UNYP).

Ο εφοπλιστής καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, επικεφαλής του πανίσχυρου ομίλου Tsakos Group απηύθυνε χαιρετισμό στους αποφοίτους του New York College.

Ιδιαίτερη τιμή για τους αποφοίτους ήταν η παρουσία και ο χαιρετισμός του Έλληνα εφοπλιστή καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, επικεφαλής του πανίσχυρου ομίλου Tsakos Group. Την αποφοίτηση τίμησε επίσης με την παρουσία του ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Βιοϊατρικής, κ. Ευάγγελος Σπανός.

Από τις πιο συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές υπήρξε η ομιλία του Κόμη του St. Andrews και Καγκελάριου του Πανεπιστημίου του Bolton, ο οποίος επικαλούμενος την ελληνική του καταγωγή, απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους στην ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, o Sir Graham Brady, Βουλευτής του Βρετανικού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της «Επιτροπής 1922», έλαβε από τον Κόμη του St. Andrews τιμητικό Διδακτορικό Τίτλο (Doctorate of Arts) από το Πανεπιστήμιο του Bolton.

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου του New York College, κ. Ηλίας Φούτσης αναφέρθηκε στο γεγονός πως η τελετή αποφοίτησης μπορεί να σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής αλλά όχι απαραίτητα και το τέλος μιας πορείας. Χαρακτηριστικά, δήλωσε: «Απόφοιτοι, σας προτρέπω να μην ξεχνάτε, ότι η μάθηση είναι σαν να κωπηλατείς αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού.

Αν σταματήσεις να κωπηλατείς τότε το νερό σε παρασύρει προς τα πίσω. Συνεχίστε λοιπόν να εκπαιδεύεστε και να μετεκπαιδεύεστε, συνεχίστε να μαθαίνετε, αυτή είναι η συμβουλή μου προς εσάς, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τα πάντα αλλάζουν με εκρηκτικές ταχύτητες».

