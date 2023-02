Αδιάκοπα με θέληση και δύναμη ψυχής, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, συνεχίζονται οι τιτάνιες προσπάθειες της ΕΜΑΚ, μαζί με άλλες διασωστικές αποστολές, για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον φονικό σεισμό στη νότια Τουρκία.

Με μία συγκλονιστική digital art εικόνα, ο υποστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος Παναγιώτης Κοτρίδης, τέως Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Αιγαίου, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα υποστήριξης και συμπαράστασης στους συναδέλφους του που δίνουν μάχη με το χρόνο για να σώσουν ζωές στις περιοχές της Τουρκίας που χτυπήθηκαν από τους φονικούς σεισμούς.

«Για να τιμήσω τους συναδέλφους που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τη διάσωση των πληγέντων από τους σεισμούς της Τουρκίας, έφτιαξα αυτή τη φωτογραφία. “ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ”.

“I AM HERE FOR YOU”

“SENİN İÇİN BURADAYIM”», αναφέρει ο κ. Κοτρίδης.

Η συγκεκριμένη εικόνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου…

Yunanistan ve diğer ülkelerden gelen kurtarma ekipleri bir çok insan kurtarıyor. Halklar arasında asla bir sorun yok, tüm problemler politikacılardan çıkıyor. Atatürk’ ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ anlayaşına geri dönmeli. Gerçek problemlerimize odaklanmaklıyız… pic.twitter.com/ze1X9UcEQ3 — Tuna Canatar (@tunacanatar) February 9, 2023

Dost zor günde belli olur, bu resim bütün Yunanistan ve Türk konsolosluklarına asılmalı ! #Tesekkuerler_yunanistan pic.twitter.com/dR26bS6Zob — хассиктир юлен (@LuigiCey) February 9, 2023