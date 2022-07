Μετά από 2 χρόνια αναβολών και ταλαιπωρίας τα μελλόνυμφα ζευγάρια ήρθε η Ώρα να κάνουν το Γάμο τους με αυτοπεποίθηση και φαντασία. Να γίνουν οι πρωταγωνιστές της δικής τους ιστορίας. Για αυτό η El Decο δημιουργεί ένα μοναδικό βίντεο που εμπνέει όλα τα μελλόνυμφα ζευγάρια να γίνουν οι πρωταγωνιστές του δικού τους DIY Γάμου. Be Yourself, Do it Yourself.

DIY Γάμος

Με σύνθημα «Γίνε η Στιγμή σου» κάνε τα όνειρα σου πραγματικότητα με τα πιο εκλεκτά υλικά γάμου. Δημιούργησε όνειρα και στιγμές. Στιγμές που θα σε ακολουθήσουν για πάντα. Βάλε το προσωπικό σου στυλ σε κάθε λεπτομέρεια. Ο DIY Γάμος ή αλλιώς Do it Yourself προσφέρει απλόχερα τη δυνατότητα στα ζευγάρια να κάνουν και να φτιάξουν αυτό που πραγματικά έχουν φανταστεί.

DIY Μπομπονιέρες Γάμου

Αναπόσπαστο κομμάτι ενός γάμου είναι οι DIY μπομπονιέρες. Για να φτιάξεις τις μπομπονιέρες σου, τα υλικά μπομπονιέρας είναι αμέτρητα. Δε θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Κομμένα υφάσματα, βαζάκια, κουτάκια, διακοσμητικά. Δε χρειάζεται να έχεις κάποιο ιδιαίτερο κατασκευαστικό ταλέντο πάρα μόνο φαντασία και μπόλικο μεράκι. Δώσε χαρακτήρα στις δημιουργίες σου με υψηλής αισθητικής υλικά που υπόσχονται να μαγνητίσουν τα βλέμματα.

Στολισμός τραπεζιού δεξίωσης

Βάλε το προσωπικό σου στυλ σε κάθε λεπτομέρεια. Φτιάξε έναν εντυπωσιακό στολισμό τραπεζιού δεξίωσης με το προσωπικό σου στυλ και γούστο. Αυτό που θα πλαισιώσει τις πιο όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους σου, θα είναι διακοσμητικά που έχεις επιλέξει ένα προς ένα εσύ. Χρησιμοποίησε κηροπήγια, φανάρια, κλουβιά και κάθε λογής διακοσμητικό που θα απογειώσει το θέμα γάμου που σου αρέσει.

Υλικά για σετ γάμου

Το σετ γάμου & γενικά η εκκλησία μπορεί να ανήκει στις υποχρεώσεις της κουμπαράς/ου αλλά το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στη συνεννόηση και στην κατανόηση μεταξύ σας. Ακολούθησε και εδώ τον μαγικό δρόμο του DIY φτιάχνοντας το σετ γάμου που έχεις φανταστεί. Στην El Deco θα βρεις δίσκους, καράφες και στέφανα που καλύπτουν κάθε στυλ με έναν εκλεπτυσμένο τρόπο. Η λάμψη, η πρωτοτυπία και η φινέτσα επικρατούν σε κάθε ξεχωριστό κομμάτι ενώ απογειώνονται στα ολοκληρωμένα σετ γάμου που κάθε κουμπάρος μπορεί να επιλέξει.

Candybar- τραπέζι ευχών γάμου

Τα τραπέζια ευχών γάμου και τα candy bars ξεχωριστά ή μαζί αποτελούν την επιτομή του κάθε θέματος και στολισμού γάμου. Εκεί οι καλεσμένοι θα γράψουν τις ευχές τους για βίο ανθόσπαρτο, θα γλυκαθούν και θα δροσιστούν. Για να στήσεις μια τέτοια “pinterest εικόνα γάμου” επίλεξε τα κατάλληλα διακοσμητικά που θα εκτοξεύσουν τη διακόσμηση σου. Στήσε τα πεντανόστιμα γλυκά σου σε εταζέρες και πιατέλες. Σέρβιρε τους δροσιστικούς χυμούς και τα κοκτέιλ σε γυάλες με βρυσάκι και πρόσθεσε έξτρα είδη σερβιρίσματος. Φυσικά μην ξεχάσεις το βιβλίο ευχών και τα θεματικά διακοσμητικά.

Κουφέτα

Δώσε γεύση και χρώμα στη στιγμή σου. Επίλεξε πεντανόστιμα κουφέτα για τις μπομπονιέρες και για να φιλέψεις τους καλεσμένους σου. Πες «Ναι» στις αγαπημένες σου γεύσεις και πρωτοτύπησε με mix n match χρωματικές παλέτες. Γιατί ένας ικανοποιημένος ουρανίσκος δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις!

Πάρτυ γάμου

Το πάρτυ γάμου είναι μια μεγάλη γιορτή! Εκεί θα χορέψετε, θα τραγουδήσετε και θα απολαύσετε το υπέροχο μενού γάμου. Αποθέωσε τη κάθε στιγμή με τον ανάλογο στολισμό και δώσε στυλ στο χώρο της δεξίωσης. Απόδωσε το θέμα γάμου σου σε μοναδικά DIY centerpieces που θα φτιάξεις με τα χεράκια σου. Χρησιμοποίησε σταντ δαπέδου με πλούσια μπουκέτα λουλουδιών και συμπλήρωσε πρωτότυπα αξεσουάρ γάμου, πινακίδες και μαυροπίνακες.

Ο γάμος σου, είναι η στιγμή σου και σου ανήκει. Κάθε όνειρο σου μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τόλμησε να πεις «Ναι» στα θέλω σου και να δημιουργήσεις το πιο όμορφο παραμύθι της ζωής σου, εκεί που πρωταγωνιστές είσαι εσύ και το άλλο σου μισό.