Την Ελλάδα επισκέπτεται αυτές τις ημέρες ο Co-CEO του Νetflix, Τεντ Σαράντος, ο οποίος επισκέφτηκε χθες το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το βράδυ βρέθηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στην καινοτομία και την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ο Sarandos εντάχτηκε στο δυναμικό του Netflix το 2000 για να διαχειριστεί το τμήμα με τις ενοικιάσεις DVD, έχοντας υπηρετήσει ως πετυχημένο στέλεχος στην αλυσίδα βιντεοκλάμπ West Coast Video. Το 2020, η Netflix Inc προήγαγε τον υπεύθυνο περιεχομένου της, τον Τεντ Σαράντος, στη θέση του συνδιευθύνοντος συμβούλου.

Ποιος ειναι ο Τεντ Σαράντος

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix γεννήθηκε στο Φίνιξ της Αριζόνα, σε μια φτωχή οικογένεια με πέντε παιδιά. Έλληνας ήταν ο παππούς του, Σαμιώτης, που μετανάστευσε στον Νέο Κόσμο σε νεαρή ηλικία.

Το πραγματικό επίθετο της οικογένειας ήταν «Καρυωτάκης», όμως στην Αμερική το άλλαξαν σε «Σαράντος».

Από την εποχή που ως έφηβος έπιασε δουλειά στο συνοικιακό βιντεοκλάμπ και για να σκοτώνει την ώρα του άρχισε να βλέπει αυτές τις 900 ταινίες που είχαν στα ράφια…

Η καριέρα του ξεκίνησε από τη διαχείριση οκτώ video clubs στην Αριζόνα την περίοδο 1983-1988 όταν και έγινε διευθυντής πωλήσεων σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής βίντεο στις ΗΠΑ, την East Texas Distributors. Η συνεργασία του με το Netflix άρχισε το 2000, όπου επί 20 έτη υπήρξε υπεύθυνος περιεχομένου της πλατφόρμας και πλέον αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Στο Netflix άρχισε να ασχολείται με τα δικαιώματα streaming και να καθοδηγεί τις σειρές του δικτύου, πράγματα όπως οι πρώτες τρελές επιτυχίες του «House of Cards» και του «Orange Is the New Black» δηλαδή.

Η επιρροή του Sarandos στο Netflix δεν έχει προηγούμενο, καθώς μετατράπηκε από απλός διευθυντής προγράμματος μιας συνδρομητικής υπηρεσίας σε έναν από τους ισχυρότερους παραγωγούς του Χόλιγουντ.

Δείτε φωτογραφίες από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση στο Ηρώδειο όπου βρέθηκ το πρωθυπουργικό ζεύγος με τον Co-CEO του Νetflix, Τεντ Σαράντος…