Θέλετε να βάλετε στη ζωή σας υγιεινές διατροφικές συνήθειες αλλά σας φαίνεται δύσκολο; Με τους αποχυμωτές και τα blenders της Philips Domestic Appliances δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο! Χάρη στην ευρεία γκάμα οικιακών συσκευών, η Philips Domestic Appliances μας εμπνέει να δημιουργήσουμε γρήγορα και χωρίς κόπο, νόστιμους, σπιτικούς χυμούς και smoothies. Γνωρίστε τώρα το Philips Slow Juicer, το Philips Blender και το Philips Juicer και κάντε την υγιεινή διατροφή τη νέα σας αγαπημένη συνήθεια!

Με το Philips Slow Juicer HR1888, τον αποχυμωτή αργής σύνθλιψης, οι πιο ευφάνταστες συνταγές φρέσκων χυμών γίνονται παιχνίδι: Χάρη στην τεχνολογία MicroMasticating που διαθέτει, απολαμβάνετε στο μέγιστο τα θρεπτικά συστατικά από τα φρούτα και τα λαχανικά. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όχι μόνο φρούτα αλλά και πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως σέλερι, σπανάκι ή ρόκα, είτε σκληρά λαχανικά όπως το παντζάρι για τους πιο λαχταριστούς και υγιεινούς φρέσκους χυμούς, αξιοποιώντας έως και το 80% των φρούτων και των λαχανικών.

To Philips Blender HR3573 είναι το πιο εξελιγμένο blender της Philips Domestic Appliances, καθώς με την τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει ακόμη και τα πιο σκληρά τρόφιμα σε τέλεια, γευστικά smoothies, εύκολα και γρήγορα. Οι μοναδικές 6 αστέρων λεπίδες του σε συνδυασμό με το αποδοτικά σχεδιασμένο μοτέρ 1000 W, θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα κομμάτια τροφίμων. Επιπλέον, η μεγάλη γυάλινη κανάτα 2 λίτρων εξασφαλίζει εύκολη ροή των υλικών, για την καλύτερη ανάμειξη των υλικών σε γευστικά smoothies, ενώ με το δοχείο on the go που διαθέτει, μπορείτε και απολαμβάνετε τα smoothies σας ακόμα και όταν είστε στο δρόμο, στο γραφείο, στο γυμναστήριο και τη βόλτα σας.

To Philips Juicer HR1855 διαθέτει λειτουργία προκαθορισμού Pre-Clean, που απομακρύνει τις ανεπιθύμητες ίνες από φρούτα και λαχανικά, ενώ σας επιτρέπει να ετοιμάζετε σε μία μόνο χρήση έως και 2 λίτρα χυμού, χωρίς να αδειάζετε το δοχείο πολτού. Επίσης, χάρη στο στόμιο τροφοδοσίας XL (75 mm) εξοικονομείτε χρόνο, καθώς δεν χρειάζεται να κόβετε τα φρούτα και τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια.

Η Philips Domestic Appliances, μέσω των καινοτόμων και μοντέρνων συσκευών που διαθέτει, συστήνει έναν υγιεινό τρόπο ζωής που καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά εύκολα, γρήγορα και ευχάριστα, κρατώντας όλη την απαραίτητη ενέργεια σε ένα ποτήρι!