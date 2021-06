Η Sprite επιστρέφει με σκοπό να εμπνεύσει, να επιβραβεύσει και να προασπίσει τη μοναδικότητα των εφήβων με το movement «Let’s be clear». Με αυτό το απλό αλλά ισχυρό μήνυμα, η Sprite γίνεται η φωνή των νέων, καλώντας όλες και όλους, φανερά και απροκάλυπτα, να δείξουν τη δική τους αυθεντική προσωπικότητα, την αλήθεια και την εσωτερική τους δύναμη.

Αφορμή για το movement «Let’s be clear» στάθηκε μια απλή αλλά παράλληλα σημαντική συνειδητοποίηση. Οι έφηβες και οι έφηβοι του σήμερα χαρακτηρίζονται από καλοσύνη, κοινωνική συνείδηση, ευαισθησία προς το περιβάλλον και αγάπη για τα ζώα. Είναι η γενιά που με την μοναδική αυθεντικότητά της καταρρίπτει κάθε στερεότυπο και κάνει πραγματικά τη διαφορά δημιουργώντας έναν καλύτερο κόσμο. Όλα αυτά είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά για τα οποίοι οι νέες και οι νέοι αξίζουν να έχουν τη δική τους πλατφόρμα έκφρασης!

«Let’s be clear», λοιπόν! Πως; Είναι απλό! Απόλαυσε μια δροσερή Sprite και γίνε κι εσύ ένα από τα πρόσωπα του movement «Let’s be clear», αναρτώντας στα Social Media σου τη φωτογραφία που εκφράζει τη δική σου αυθεντικότητά και μεταδίδει το προσωπικό σου μήνυμα. Βάλε τα hashtags #LetsBeClear και #SpriteGreece, tag το official account του brand @SpriteGreece και κάνε τη διαφορά!

Αυτό το καλοκαίρι, ζήσε την αλήθεια σου!