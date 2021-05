Πιστό στο στόχο για μειώση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας, το ReGeneration παρουσιάζει μια ακόμη Ακαδημία αποκλειστικά για νέες πτυχιούχους, με στόχο την ενδυνάμωση και ένταξή τους σε οργανικές θέσεις εργασίας στον τομέα του IT και όχι μόνο.

Το ReGeneration Academy on Female IT Career pathways που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την INCO Academy – Work in Tech και την υποστήριξη του Google.org, έχει σχεδιαστεί για νέες απόφοιτες έως 29 ετών, με πτυχίο από οποιοδήποτε ακαδημαϊκό υπόβαθρο και με 0-3 χρόνια προϋπηρεσία, που επιθυμούν να αναπτύξουν IT skills, να εξερευνήσουν νέους κλάδους και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον τομέα που τους ενδιαφέρει.

Μέσα από ένα συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, το πρόγραμμα προσφέρει:

163 ώρες εκπαίδευσης με self-paced και instructor-led μαθήματα

Οι συμμετέχουσες του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξειδικευμένη πιστοποίηση Google IT Support Professional Certificate μέσω της πλατφόρμας του Coursera.

Παράλληλα, θα ενταχθούν σε ομάδες, στις οποίες θα παρακολουθήσουν ανακεφαλαιωτικά μαθήματα, με στόχο να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να λύσουν τυχόν απορίες και να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση του αντικειμένου. Τα ανακεφαλαιωτικά μαθήματα λαμβάνουν χώρα εντός ψηφιακής τάξης και με καθοδήγηση από καταξιωμένους εισηγητές της Code.Hub.

32 ώρες εκπαίδευσης σε ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες λαμβάνοντας τα απαραίτητα εφόδια για την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας (CV & LinkedIn Building, Communication skills, Presentation skills, Design Thinking, Growth Mindset).

Ευκαιρίες απασχόλησης σε μια από τις 1300 εταιρείες του δικτύου του ReGeneration. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, το βιογραφικό των συμμετεχουσών θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ReGeneration για διάστημα ενός έτους με στόχο οι υποψήφιες να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έμαθαν και να καλύψουν οργανικές θέσεις εργασίας στον τομέα του ΙΤ, καθώς και σε άλλους τομείς που επιθυμούν να απασχοληθούν.

H ακαδημία παρέχει στις υποψήφιες βασικές τεχνικές δεξιότητες αλλά και πρακτικά εφόδια για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 31 Mαίου 2021, μέχρι τις 14:00 στο regeneration.gr



Το ReGeneration Academy on Female IT Career pathways υλοποιείται σε συνεργασία με την INCO Academy – Work In Tech powered by INCO, και υποστηρίζεται από τη Google.org και το Coursera.