O διάσημος Καθηγητής του Harvard, Dr. Howard Gardner την Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:30 θα συμμετέχει στη Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα: «Η συμβολή των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης στην προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη» με τον Καθ. Δημήτρη Μπουραντά, Πρύτανη και Διευθυντή του Executive MBA του New York College και Iδρυτή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και τον Ομ. Καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α. Γεώργιο Φλουρή.

O Dr. Howard Gardner είναι ο δημιουργός της θεωρίας της Πολλαπλής Νοημοσύνης (Π.Ν.) οι εφαρμογές της οποίας έχουν εξαπλωθεί σε όλον τον πλανήτη. Ο Καθηγητής Gardner θεωρείται ως ένας από τους 100 διανοούμενους που έχουν ασκήσει τη μεγαλύτερη επίδραση στον Πλανήτη. Είναι Καθηγητής της Γνωσιακής Επιστήμης και της Παιδαγωγικής (Professor of Cognition and Education) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard και Διευθυντής του Προγράμματος, Project Zero, στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Για το έργο του Καθηγητή Gardner ανατρέξτε στην προσωπική του ιστοσελίδα στο Harvard εδώ .

Ο Γεώργιος Φλουρής είναι Ομ. Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πρώην Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Έχει διατελέσει Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ίδιου Πανεπιστημίου, όπου υπήρξε Πρόεδρος και Διευθυντής του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Έχει, ακόμη, διδάξει στα Πανεπιστήμια: Κύπρου, Florida State University, St. John’s University, Fitchburg State College και Florida Atlantic University των Η.Π.Α.).

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο New York College και λόγω της εξαιρετικής εκπαιδευτικής της αξίας, θα εκτιμούσαμε όπως την επικοινωνήσετε ώστε οι αναγνώστες σας, να επωφεληθούν της Δωρεάν παρακολούθησης της ημερίδας.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.