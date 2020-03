Κορονοϊός: Πρώτος νεκρός στην Ελλάδα – Έχασε τη μάχη ο 66χρονος στην Πάτρα

Ο πρώτος νεκρός από τον κορονοϊό καταγράφηκε στη χώρα μας.

Έχασε τη μάχη τα ξημερώματα της Πέμπτης ο 66χρονος ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας στο Ρίο.

O 66χρονος ήταν το 9ο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας και διαγνώστηκε πρώτος από τους 54 εκδρομείς που είχαν ταξιδέψει στους Άγιους Τόπους.

Από τις 4 Μαρτίου, ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός από την Αμαλιάδα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου.

Ο ασθενής εμφάνισε συμπτώματα πνευμονίας μόλις επέστρεψε από την εκδρομή.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου από το νοσοκομείο Αμαλιάδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εκεί, μεταφέρθηκε σε μονόκλινο θάλαμο στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν αρχικά ως ύποπτο κρούσμα για τον κορονοϊό.

Στη συνέχεια, είχε μεταφερθεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος..

Την Τρίτη 10 Μαρτίου, μέλη της επιτροπής λοιμώξεων του Υπουργείου Υγείας είχαν αναφέρει ότι ο 66χρονος εμφάνισε πολυοργανική ανεπάρκεια.

Σε 98 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορoνοϊού στη χώρα μας, αφού το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη 10 νέους ασθενείς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας και καθηγητή λοιμωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα, πρόκειται για 94 Έλληνες και 4 υπηκόους ξένων χωρών.

Όπως ανακοινώθηκε, μάλιστα, στη ΜΕΘ εισήχθη και ένας ακόμη ασθενής στο ΑΧΕΠΑ.

Όλοι οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση και η επιτήρηση της υγείας τους συνεχίζεται.

Σε νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και Μυτιλήνης παραμένουν 29 ασθενείς ενώ 68 παραμένουν σε απομόνωση στην οικία τους.

Η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των νέων κρουσμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

