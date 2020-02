Εντυπωσιακές εικόνες από μεγάλη ελληνοαμερικανική άσκηση με πυρά, ελικόπτερα και πεζοναύτες

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη μεγάλη ελληνοαμερικανική άσκηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 19 Φεβρουαρίου στο Πεδίο Βολής Λιτοχώρου, στους πρόποδες του Ολύμπου.

Η άσκηση έγινε με τη συμμετοχή ελληνικών και αμερικανικών ελικοπτέρων, πεζοναυτών της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών και της αμερικανικής Ταξιαρχίας 3rd Combat Aviation Brigade, μέρος της οποίας έχει αναπτυχθεί στο Στεφανοβίκειο και θα παραμείνει μέχρι τέλος Μαρτίου 2020.

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε επιχείρηση διάσωσης μετά τη συντριβή αμερικανικού ελικοπτέρου «Απάτσι» στον Όλυμπο, και αντιμετώπιση του εχθρού με κοινές επιχειρήσεις επιθετικών ελικοπτέρων. Στις επιχειρήσεις έλαβαν μέρος και πεζοναύτες της 32ης Ταξιαρχίας.

For the grand finale at #Litohoro today, US and Greek helicopters flew out all together. Bravo to the pilots and soldiers who participated! pic.twitter.com/v29Yn69D5w

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) February 19, 2020