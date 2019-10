Μαρέβα Μητσοτάκη για Σοφία Κοκοσαλάκη: Θα μας λείψει πολύ το ζεστό χαμόγελό σου

Η Σοφία Κοκοσαλάκη πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 47 ετών μετά από δίμηνη μάχη με τον καρκίνο. Φίλοι, γνωστοί αλλά και θαυμαστές αποχαιρετούν τη διάσημη σχεδιάστρια μέσα από τα social media.

Εξαιρετικά αγαπητή στον χώρο της μόδας, η Σοφία Κοκοσαλάκη είχε μεγάλη αδυναμία στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη τον τόπο καταγωγής της.

Ανάμεσα σε όσους αποχαιρέτησαν τη Σοφία Κοκοσολάκη είναι και η Μαρέβα Γκραμπόβσκι, η οποία δεν μπορεί να πιστέψει την τραγική είδηση.

Σε ανάρτηση που έκανε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει: «Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους ότι έφυγες ταλαντούχα Σοφία μας. Θα μας λείψει πολύ το ζεστό χαμόγελό σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αχ Σοφία μας! #RIP My deep condolences to the family of my beautiful Sofia. Miss you. #RIP».